Эта поездка точно внесёт разнообразие в ваш отдых на турецком побережье.
Вы смените пляжи и античные руины на освежающую прохладу водопадов и парков вокруг них, прогуляетесь по живописным тропкам и постоите в тени водных каскадов. Все локации находятся вблизи центра города — утомительных переездов не будет.
Вы смените пляжи и античные руины на освежающую прохладу водопадов и парков вокруг них, прогуляетесь по живописным тропкам и постоите в тени водных каскадов. Все локации находятся вблизи центра города — утомительных переездов не будет.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Нижний Дюден. Всего 10 км от центра Антальи, и вы — у освежающего водопада. Водный поток проходит под землёй путь в 14 км, чтобы сорваться с 40-метровых скал мощным впечатляющим каскадом.
Куршунлу. Вокруг этого 18-метрового водопада разбит парк с детскими площадками, местом для пикников, кафе, фотозонами и пешеходными тропами. Гулять здесь — одно удовольствие!
Верхний Дюден. Вы увидите водопад, которому уже 5 веков. Пройдёте по парку, полюбуетесь живописными панорамами водного потока, стремящегося вниз с 27-метровой высоты.
Я расскажу:
- Об Анталье, водопадах и их истории
- Достопримечательностях и географических объектах
- Местных жителях и их быте
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер из Антальи или Белека и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле класса комфорт Hyundai или аналогичной модели
- Дополнительно оплачиваются вход на водопад Куршунлу — 50 лир/чел. и Верхний Дюден — 50 лир/чел., обед в одном из парков водопадов — по желанию
- На каждом водопаде мы проведём 40–50 минут
- Могу забрать из отеля в Кемере — туда и обратно дополнительно €30
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Анталье или Белеке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туран — ваш гид в Анталье
Провёл экскурсии для 154 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Будем знакомы! Меня зовут Туран, и я работаю профессиональным гидом-историком более 20 лет. Родился в Стамбуле, там же закончил школу и туристический лицей. Поступил в Средиземноморский университетЗадать вопрос
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