К водопадам Антальи: Верхнему и Нижнему Дюдену и Куршунлу

Посетить сразу 3 природных оазиса в черте города
Эта поездка точно внесёт разнообразие в ваш отдых на турецком побережье.

Вы смените пляжи и античные руины на освежающую прохладу водопадов и парков вокруг них, прогуляетесь по живописным тропкам и постоите в тени водных каскадов. Все локации находятся вблизи центра города — утомительных переездов не будет.
К водопадам Антальи: Верхнему и Нижнему Дюдену и Куршунлу
К водопадам Антальи: Верхнему и Нижнему Дюдену и Куршунлу
К водопадам Антальи: Верхнему и Нижнему Дюдену и Куршунлу
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Нижний Дюден. Всего 10 км от центра Антальи, и вы — у освежающего водопада. Водный поток проходит под землёй путь в 14 км, чтобы сорваться с 40-метровых скал мощным впечатляющим каскадом.

Куршунлу. Вокруг этого 18-метрового водопада разбит парк с детскими площадками, местом для пикников, кафе, фотозонами и пешеходными тропами. Гулять здесь — одно удовольствие!

Верхний Дюден. Вы увидите водопад, которому уже 5 веков. Пройдёте по парку, полюбуетесь живописными панорамами водного потока, стремящегося вниз с 27-метровой высоты.

Я расскажу:

  • Об Анталье, водопадах и их истории
  • Достопримечательностях и географических объектах
  • Местных жителях и их быте

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер из Антальи или Белека и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле класса комфорт Hyundai или аналогичной модели
  • Дополнительно оплачиваются вход на водопад Куршунлу — 50 лир/чел. и Верхний Дюден — 50 лир/чел., обед в одном из парков водопадов — по желанию
  • На каждом водопаде мы проведём 40–50 минут
  • Могу забрать из отеля в Кемере — туда и обратно дополнительно €30

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Анталье или Белеке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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