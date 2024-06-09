Эта поездка точно внесёт разнообразие в ваш отдых на турецком побережье. Вы смените пляжи и античные руины на освежающую прохладу водопадов и парков вокруг них, прогуляетесь по живописным тропкам и постоите в тени водных каскадов. Все локации находятся вблизи центра города — утомительных переездов не будет.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Нижний Дюден. Всего 10 км от центра Антальи, и вы — у освежающего водопада. Водный поток проходит под землёй путь в 14 км, чтобы сорваться с 40-метровых скал мощным впечатляющим каскадом.

Куршунлу. Вокруг этого 18-метрового водопада разбит парк с детскими площадками, местом для пикников, кафе, фотозонами и пешеходными тропами. Гулять здесь — одно удовольствие!

Верхний Дюден. Вы увидите водопад, которому уже 5 веков. Пройдёте по парку, полюбуетесь живописными панорамами водного потока, стремящегося вниз с 27-метровой высоты.

Я расскажу:

Об Анталье, водопадах и их истории

Достопримечательностях и географических объектах

Местных жителях и их быте

Организационные детали