Описание экскурсииВ провинции Анталья сохранилось множество величественных артефактов прошлого. Вы увидите грандиозные античные античные театры, стены, ворота, остатки площадей и церквей. Мы расскажем, как жили здесь люди много веков назад, как с этими местами связаны Александр Македонский и апостол Павел. А еще покажем 18-метровый водопад Куршунлу, окруженный лианами и хвойными деревьями. Что вас ожидает: Перге: путешествие во времени. Вы познакомитесь с историей античного города Перге и увидите его основные достопримечательности, дошедшие до наших дней: стадион, бани, ворота в виде округлых башен, торговую площадь, фонтан, церковь и акрополь. Мы расскажем, как Перге стал крупным портом Памфилии, как он повлиял на распространение христианства и кто был его покровительницей. А также: в чем особенности местной архитектуры и зачем на главной улице возвели каскадный водный канал. Руины Аспендоса и водопад Куршунлу. Аспендос - еще один древний город в окрестностях Антальи. Вы узнаете, кто его основал, на какую эпоху пришелся его экономический и культурный расцвет, почему некоторое время он использовался как караван-сарай и церковь под открытым небом. Рассмотрите прекрасно сохранившийся античный театр II века и 15-километровый акведук. В завершение мы отправимся на живописный водопад Куршунлу, где вы сможете отдохнуть от истории и полюбоваться чудесными пейзажами: соснами, дубами, покрытыми мхом камнями и озерами с разноцветными рыбками. Организационные детали: - индивидуальный формат для 1-4 человека - Экскурсию для вас проведет один из профессиональных лицензированных русскоязычных гидов нашей команды - Экскурсия проходит на индивидуальном трансфере комфортабельном минивене - средняя продолжительность экскурсии 7 часов Дополнительные расходы: - Входные билеты не включены в стоимость: Перге — 11 € с человека, дети до 8 лет бесплатно, Аспендос 15 € с человека, дети до 8 лет бесплатно, Куршунлу 45 лир с человека. - Еда и напитки оплачиваются дополнительно, можем заехать в ресторан либо вы можете взять с собой ланч боксы / еду из отеля Стоимость индивидуальной экскурсии: С выездом из Анталии - 700$ С выездом из Белека - 820$ С выездом из Кемера - 1080$ С выездом из Сиде - 880$
Время выезда на экскурсию обсуждается индивидуально, стандартное время выезда на экскурсию с 8:00-10:00.
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
