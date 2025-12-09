Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Древний город Фазелис ютится у подножия горы Тахталы, которую Гомер прославил в «Илиаде». Город утопает в зелени хвой и манит бирюзовой бухтой. Не только природа наградила очарованием эти земли, но и человек, создавший из камня впечатляющие постройки. Мы перенесёмся на 2000 лет назад и попробуем воссоздать из руин здания, а после прогулки насладимся пейзажами из кабинки фуникулёра. Что вас ожидает: Территория древности. Вы побродите вдоль развалин разных эпох и представите, как жили горожане много веков назад. Одно из главных сохранившихся сооружений акведук, искусственный канал, который снабжал город водой из источника на северном холме. Кроме него мы осмотрим античный театр Фазелиса, стены крепости (3 век до н. э.), некрополь, руины храма и другие эллинистические памятники. По пути мы расскажем запоминающиеся факты о жизни города и о местных достопримечательностях. После насыщенной исторической части у вас будет время искупаться и отдохнуть в бухте. От моря к небу. Далее мы отправимся по канатной дороге «Олимпос» к вершине горы Тахталы, самой высокой точке Анталийского побережья. Поднимаясь выше и выше, вы поймёте, чем славится Турция, кроме моря и пляжей. На высоте 2365 метров мимо вас будут проплывать облака, а внизу расстилаться водная гладь зрелище завораживающее! Не забудьте зарядить телефоны и фотоаппараты, чтобы сделать самые романтичные фотографии. Организационные детали: - индивидуальный формат для 1-4 человека - Экскурсию для вас проведет один из профессиональных лицензированных русскоязычных гидов нашей команды - Экскурсия проходит на индивидуальном трансфере комфортабельном минивене - средняя продолжительность экскурсии 6 часов Дополнительные расходы: - Входные билеты не включены в стоимость: древний город Фазелис — 10 €/чел., дети до 8 лет бесплатно (желательно иметь именно лиры); поездка на фуникулере — 44 $/чел., дети 7-12 лет 22$, дети до 6 лет бесплатно - Еда и напитки оплачиваются дополнительно, можем заехать в ресторан либо вы можете взять с собой ланч боксы / еду из отеля Стоимость индивидуальной экскурсии: С выездом из Анталии - 680$ С выездом из Белека - 700$ С выездом из Кемера - 680$ С выездом из Сиде - 1050$

