Что вас ожидает

Территория древности

Вы побродите вдоль развалин разных эпох и представите, как жили горожане много веков назад. Одно из главных сохранившихся сооружений — акведук, искусственный канал, который снабжал город водой из источника на северном холме. Кроме него мы осмотрим театр Фазелиса, стены крепости (3 век до н. э. ), некрополь, руины храма и другие эллинистические памятники. По пути я расскажу запоминающиеся факты о жизни города и о местных достопримечательностях. После насыщенной исторической части у вас будет время искупаться и отдохнуть в бухте.

От моря к небу

Далее отправляемся по канатной дороге «Олимпос» к вершине горы Тахталы, самой высокой точке Анталийского побережья. Поднимаясь выше и выше, вы поймёте, чем славится Турция, кроме моря и пляжей. На высоте 2365 метров мимо вас будут проплывать облака, а внизу расстилаться водная гладь — зрелище завораживающее! Не забудьте зарядить телефоны и фотоаппараты, чтобы сделать самые романтичные фотографии.

Организационные детали

Дополнительные расходы