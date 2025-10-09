А после исторического погружения,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Погружение в древнюю историю
- 🏛️ Осмотр античных руин
- 🏖️ Купание в бирюзовой бухте
- 🚠 Поездка на фуникулёре
- 📸 Уникальные фотомоменты
- 🌄 Восхитительные виды с вершины
Что можно увидеть
- Акведук
- Театр Фазелиса
- Стены крепости
- Некрополь
- Руины храма
Описание экскурсии
Территория древности
Вы побродите вдоль развалин разных эпох и представите, как жили горожане много веков назад. Одно из главных сохранившихся сооружений — акведук, искусственный канал, который снабжал город водой из источника на северном холме. Кроме него мы осмотрим театр Фазелиса, стены крепости (3 век до н. э.), некрополь, руины храма и другие эллинистические памятники. По пути я расскажу запоминающиеся факты о жизни города и о местных достопримечательностях. После насыщенной исторической части у вас будет время искупаться и отдохнуть в бухте.
От моря к небу
Далее отправляемся по канатной дороге «Олимпос» к вершине горы Тахталы, самой высокой точке Анталийского побережья. Поднимаясь выше и выше, вы поймёте, чем славится Турция, кроме моря и пляжей. На высоте 2365 метров мимо вас будут проплывать облака, а внизу расстилаться водная гладь — зрелище завораживающее! Не забудьте зарядить телефоны и фотоаппараты, чтобы сделать самые романтичные фотографии.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды
Дополнительные расходы
- входные билеты в Фазелис — 10 €/чел., дети до 8 лет бесплатно (желательно иметь именно лиры)
- поездка на фуникулере — 44 $/чел., дети 7-12 лет — 22$, дети до 6 лет бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отличный вариант, чтобы убежать от жары и открыть для себя Турцию с другой стороны. Рекомендую!
У нас было пожелание после экскурсии где то вкусно поесть традиционной
Потом была экскурсия по Древнему Фазелису и купание в бухте.
Нам всё очень понравилось!