Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре

Дух Античности, красивейший уголок Средиземного моря, панорамные виды на миллион

Фазелис ютится у подножия горы Тахталы, которую Гомер прославил в «Илиаде».

Город утопает в зелени хвой и манит бирюзовой бухтой.

Не только природа наградила очарованием эти земли, но и человек, создавший из камня впечатляющие постройки.

Мы перенесёмся на 2000 лет назад и попробуем воссоздать из руин здания, а после прогулки насладимся пейзажами из кабинки фуникулёра.
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре

Что вас ожидает

Территория древности

Вы побродите вдоль развалин разных эпох и представите, как жили горожане много веков назад. Одно из главных сохранившихся сооружений — акведук, искусственный канал, который снабжал город водой из источника на северном холме. Кроме него мы осмотрим театр Фазелиса, стены крепости (3 век до н. э. ), некрополь, руины храма и другие эллинистические памятники. По пути я расскажу запоминающиеся факты о жизни города и о местных достопримечательностях. После насыщенной исторической части у вас будет время искупаться и отдохнуть в бухте.

От моря к небу

Далее отправляемся по канатной дороге «Олимпос» к вершине горы Тахталы, самой высокой точке Анталийского побережья. Поднимаясь выше и выше, вы поймёте, чем славится Турция, кроме моря и пляжей. На высоте 2365 метров мимо вас будут проплывать облака, а внизу расстилаться водная гладь — зрелище завораживающее! Не забудьте зарядить телефоны и фотоаппараты, чтобы сделать самые романтичные фотографии.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • входные билеты в Фазелис — 55 лир/чел., дети до 8 лет бесплатно (желательно иметь именно лиры)
  • поездка на фуникулере — 33 €/чел., дети 7-12 лет — 17€, дети до 6 лет бесплатно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
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