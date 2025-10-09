Представьте себя путешественником во времени в древнем Фазелисе, где каждый камень хранит истории прошлого. Этот город, утопающий в зелени и окружённый бирюзовыми водами, откроет вам свои тайны.А после исторического погружения,

фуникулёр подарит вам незабываемые впечатления, поднимая на вершину горы Тахталы. Вас ждут захватывающие виды, которые станут кульминацией вашего путешествия. Не упустите шанс окунуться в историю и красоту этих мест, забронировав экскурсию уже сегодня

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Территория древности

Вы побродите вдоль развалин разных эпох и представите, как жили горожане много веков назад. Одно из главных сохранившихся сооружений — акведук, искусственный канал, который снабжал город водой из источника на северном холме. Кроме него мы осмотрим театр Фазелиса, стены крепости (3 век до н. э.), некрополь, руины храма и другие эллинистические памятники. По пути я расскажу запоминающиеся факты о жизни города и о местных достопримечательностях. После насыщенной исторической части у вас будет время искупаться и отдохнуть в бухте.

От моря к небу

Далее отправляемся по канатной дороге «Олимпос» к вершине горы Тахталы, самой высокой точке Анталийского побережья. Поднимаясь выше и выше, вы поймёте, чем славится Турция, кроме моря и пляжей. На высоте 2365 метров мимо вас будут проплывать облака, а внизу расстилаться водная гладь — зрелище завораживающее! Не забудьте зарядить телефоны и фотоаппараты, чтобы сделать самые романтичные фотографии.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды

Дополнительные расходы