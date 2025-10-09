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Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре

Откройте для себя тайны древнего Фазелиса и восхититесь панорамами с вершины горы Тахталы на уникальной экскурсии
Представьте себя путешественником во времени в древнем Фазелисе, где каждый камень хранит истории прошлого. Этот город, утопающий в зелени и окружённый бирюзовыми водами, откроет вам свои тайны.

А после исторического погружения,
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фуникулёр подарит вам незабываемые впечатления, поднимая на вершину горы Тахталы. Вас ждут захватывающие виды, которые станут кульминацией вашего путешествия. Не упустите шанс окунуться в историю и красоту этих мест, забронировав экскурсию уже сегодня

5
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Погружение в древнюю историю
  • 🏛️ Осмотр античных руин
  • 🏖️ Купание в бирюзовой бухте
  • 🚠 Поездка на фуникулёре
  • 📸 Уникальные фотомоменты
  • 🌄 Восхитительные виды с вершины
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре

Что можно увидеть

  • Акведук
  • Театр Фазелиса
  • Стены крепости
  • Некрополь
  • Руины храма

Описание экскурсии

Территория древности

Вы побродите вдоль развалин разных эпох и представите, как жили горожане много веков назад. Одно из главных сохранившихся сооружений — акведук, искусственный канал, который снабжал город водой из источника на северном холме. Кроме него мы осмотрим театр Фазелиса, стены крепости (3 век до н. э.), некрополь, руины храма и другие эллинистические памятники. По пути я расскажу запоминающиеся факты о жизни города и о местных достопримечательностях. После насыщенной исторической части у вас будет время искупаться и отдохнуть в бухте.

От моря к небу

Далее отправляемся по канатной дороге «Олимпос» к вершине горы Тахталы, самой высокой точке Анталийского побережья. Поднимаясь выше и выше, вы поймёте, чем славится Турция, кроме моря и пляжей. На высоте 2365 метров мимо вас будут проплывать облака, а внизу расстилаться водная гладь — зрелище завораживающее! Не забудьте зарядить телефоны и фотоаппараты, чтобы сделать самые романтичные фотографии.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды

Дополнительные расходы

  • входные билеты в Фазелис — 10 €/чел., дети до 8 лет бесплатно (желательно иметь именно лиры)
  • поездка на фуникулере — 44 $/чел., дети 7-12 лет — 22$, дети до 6 лет бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур
Угур — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2224 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
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и настоящем этой чудесной республики. За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Алевтина
2025 год, отличный легкий и очень комфортный маршрут. Живописные виды, глубокое погружение в историю, но ненавязчивое. Угур легко подстраивается под запрос аудитории. Не привязан к жестким временным границам, чутко реагирует на пожелания, не торопит. И слушали, и гуляли самостоятельно, и фотографировались столько, сколько хотели. Великолепно провели время, на одном дыхании. Очень рекомендую
2025 год, отличный легкий и очень комфортный маршрут. Живописные виды, глубокое погружение в историю, но ненавязчивое.
2025 год, отличный легкий и очень комфортный маршрут. Живописные виды, глубокое погружение в историю, но ненавязчивое.
2025 год, отличный легкий и очень комфортный маршрут. Живописные виды, глубокое погружение в историю, но ненавязчивое.
2025 год, отличный легкий и очень комфортный маршрут. Живописные виды, глубокое погружение в историю, но ненавязчивое.
2025 год, отличный легкий и очень комфортный маршрут. Живописные виды, глубокое погружение в историю, но ненавязчивое.
2025 год, отличный легкий и очень комфортный маршрут. Живописные виды, глубокое погружение в историю, но ненавязчивое.
2025 год, отличный легкий и очень комфортный маршрут. Живописные виды, глубокое погружение в историю, но ненавязчивое.
2025 год, отличный легкий и очень комфортный маршрут. Живописные виды, глубокое погружение в историю, но ненавязчивое.
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Интересная экскурсия!
Отличный вариант, чтобы убежать от жары и открыть для себя Турцию с другой стороны. Рекомендую!
Интересная экскурсия!
Интересная экскурсия!
Интересная экскурсия!
Интересная экскурсия!
Интересная экскурсия!
Интересная экскурсия!
Интересная экскурсия!
Интересная экскурсия!+2
Интересная экскурсия!
Интересная экскурсия!
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Е
Давно хотелось мне посмотреть Фазелис, вот сколько раз бывала в Турции, но доехала туда впервые. Как-то всё не складывалось, а тут увидела предложение этой экскурсии от Угура и решила:"Пора!" Всё
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прошло замечательно: Угур обязательный, прекрасно организованный, владеющий материалом гид и, кроме того, очень приятный человек. Немаловажно и то, что он готов перестраивать программу в зависимости от обстоятельств и ваших пожеланий. Например, увидев, какой туман окутывает вершину горы, я закапризничала и не захотела подниматься на фуникулёре (всё одно- обзора никакого не будет!). Никаких проблем - мы просто заменили одно мероприятие другим и прекрасно погуляли в Кемере, что меня только порадовало (не люблю я эти фуникулёры). Обязательность, умение адекватно реагировать на любые изменения обстоятельств, прекрасное владения русским языком и доброжелательность - те качества, которыми в полной мере обладает Угур. Эта поездка, думаю, подойдет тем, кто хочет совместить и осмотр древних руин, и плавание в живописной бухте Фазелиса, и осмотр панорамы побережья с вершины гор. А вообще-то, мне кажется, что любое мероприятие с Угуром будет достойным выбором для людей, желающих посмотреть окрестные красоты, но не желающих самостоятельно заморачиваться с их организацией. Спасибо Трипстеру за такого замечательного гида!
P.S. Фото добавить пока не могу, я их ещё не загружала:))

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Е
Угур прекрасный гид! Пунктуальный, ответственный, подает информацию очень грамотно, интересно. Ненавязчивый, что очень важно, и в тоже время вежливый, заботливый.
У нас было пожелание после экскурсии где то вкусно поесть традиционной
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турецкой кухни. Он привез нас в ресторан в горах. Это был самый вкусный обед за все дни, что мы ели по ресторанам в туристических местах, и даже дешевле.
Экскурсия очень понравилась, 6 часов пролетели на одном дыхании, свежий сосновый воздух🔥, море впечатлений!
Рекомендую экскурсию! Сделайте свой отпуск незабываемым!

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Елена
Были на экскурсии в августе, всё прошло великолепно. Сначала была поездка на фуникулёре, приехали в числе первых посетителей и удачно прокатились почти в пустой кабине)) насладились шикарными видами.
Потом была экскурсия по Древнему Фазелису и купание в бухте.
Нам всё очень понравилось!
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А
Спасибо, очень понравилась поездка, интересный рассказ и красивые виды) Угур очень приятный в общении, много рассказывал, ответил на все вопросы. Были бы дети постарше, с удовольствием отправились бы с ним в более длительную экскурсию.
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