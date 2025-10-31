Путешествие в Фазелис - это уникальная возможность погрузиться в историю древнего города, который когда-то пленил Александра Македонского.
Прогулка среди античных руин, таких как акведук, римские бани и амфитеатр, позволит ощутить дух ушедших эпох. Завершите день купанием в кристально чистой воде бухты, окружённой сосновыми лесами. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и заряд энергии от природы Средиземноморья
Прогулка среди античных руин, таких как акведук, римские бани и амфитеатр, позволит ощутить дух ушедших эпох. Завершите день купанием в кристально чистой воде бухты, окружённой сосновыми лесами. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и заряд энергии от природы Средиземноморья
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические руины Фазелиса
- 🌊 Купание в чистейшем море
- 🌲 Природа сосновых лесов
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Древние порты
- Акведук
- Римские бани
- Центральная улица с колоннами
- Древний амфитеатр
- Агора
- Акрополь
- Некрополь
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с историей Фазелиса, который некогда очаровал Александра Македонского. И увидите:
- Древние порты
- Акведук
- Римские бани
- Центральную улицу с колоннами
- Древний амфитеатр, высеченный в скалах
- Агору
- Акрополь
- Некрополь
А затем оцените природу Фазелиса — и искупаетесь в чистейшем море на пляже, который окружён сосновым лесом.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat или аналогичном
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Фазелис: взрослые — €10, дети до 6 лет бесплатно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 783 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ислам. Моё детство и молодость прошли в моём любимом городе Анталье. После школы я окончил лицей туризма. Затем поступил в Средиземноморский университет на факультет туризма. Выпустившись изЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
31 окт 2025
Спасибо Исламу за экскурсию! Было очень интересно и красиво. Гид отлично владеет русским и много знает. Отдельно отмечу удобную чистую машину и комфортное вождение😊
Ю
Юлия
17 сен 2025
Отличный экскурсовод, с обширными знаниями, внимателен к запросам туристов
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Мини-группа
до 10 чел.
Древняя Атталия и современная Анталья
Познакомьтесь с историей Антальи, её древними и современными достопримечательностями. Узнайте о греческом, римском и османском наследии
Начало: В центре Антальи
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:15 и 16:00
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
€50 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Антальи: Путешествие в древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Откройте для себя тайны древнего Фазелиса и восхититесь панорамами с вершины горы Тахталы на уникальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300
€333 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Древний город Фазелис и гора Тахталы: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя уникальные археологические объекты и живописные виды. История Фазелиса и захватывающий подъём на гору Тахталы ждут вас
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€300 за всё до 6 чел.