В ходе нее вы посетите античный город Мира, родину Святого Николая – Демре с амфитеатром, и затонувший город Кекова.

Описание водной прогулки За время экскурсии вы увидите церковь Святого Николая Чудотворца и амфитеатр, в котором проводили гладиаторские бои, выступали императоры и проповедовали христианские святые. По сей день в амфитеатре сохранилась великолепная акустика. Также вас ждёт морская прогулка на яхте со стеклянным дном к затонувшему городу Кекова, где вы сможете увидеть руины города под водой. Предусмотрена 40-минутная остановка для купания в живописной бухте. Краткая программа: ● Сбор туристов; ● Санитарная остановка; ● Посещение и обзор античного города Мира; ● Посещение Церкви Святого Николая Угодника; ● Обед; ● Прогулка на яхте с обзором затонувшего города Кекова и остановкой для купания; ● Возвращение в отель. Важная информация: Обратите внимание, что программа и условия могут быть изменены.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Амфитеатр, построенный во II веке, который вмещал до 15 тыс. зрителей

Ликийские скальные гробницы, вырезанные в скалах 2500 лет назад

Затонувший остров Кекова и город Долихисте

Руины античных городов Симена и Теймусса

Храм Святого Николая

Иконная лавка Что включено Русскоговорящий гид-историк

Трансфер из отеля и обратно

Обед

Двухчасовая прогулка на яхте в Кекова

Входной билет в Античный город Мира. Что не входит в цену Входной билет в церковь Святого Николая (18$)

