Мои заказы

Демре, Мира и Кекова: автобусная экскурсия из Анталии

Демре, Мира и Кекова
Эта исторически-религиозная экскурсия входит в число любимых среди гостей нашего города.

В ходе нее вы посетите античный город Мира, родину Святого Николая – Демре с амфитеатром, и затонувший город Кекова.
5
1 оценка
Демре, Мира и Кекова: автобусная экскурсия из Анталии
Демре, Мира и Кекова: автобусная экскурсия из Анталии
Демре, Мира и Кекова: автобусная экскурсия из Анталии
Ближайшие даты:
10
окт11
окт12
окт13
окт14
окт15
окт16
окт
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

За время экскурсии вы увидите церковь Святого Николая Чудотворца и амфитеатр, в котором проводили гладиаторские бои, выступали императоры и проповедовали христианские святые. По сей день в амфитеатре сохранилась великолепная акустика. Также вас ждёт морская прогулка на яхте со стеклянным дном к затонувшему городу Кекова, где вы сможете увидеть руины города под водой. Предусмотрена 40-минутная остановка для купания в живописной бухте. Краткая программа: ● Сбор туристов; ● Санитарная остановка; ● Посещение и обзор античного города Мира; ● Посещение Церкви Святого Николая Угодника; ● Обед; ● Прогулка на яхте с обзором затонувшего города Кекова и остановкой для купания; ● Возвращение в отель. Важная информация: Обратите внимание, что программа и условия могут быть изменены.

Точная дата и время экскурсии согласуются с гидом.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Амфитеатр, построенный во II веке, который вмещал до 15 тыс. зрителей
  • Ликийские скальные гробницы, вырезанные в скалах 2500 лет назад
  • Затонувший остров Кекова и город Долихисте
  • Руины античных городов Симена и Теймусса
  • Храм Святого Николая
  • Иконная лавка
Что включено
  • Русскоговорящий гид-историк
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Обед
  • Двухчасовая прогулка на яхте в Кекова
  • Входной билет в Античный город Мира.
Что не входит в цену
  • Входной билет в церковь Святого Николая (18$)
  • Напитки и завтрак.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время экскурсии согласуются с гидом.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Что программа и условия могут быть изменены
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Евгений
25 фев 2025

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии из Антальи

Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
-
14%
15 отзывов
Групповая
Групповая экскурсия по историческим местам Антальи и окрестностей
Погрузитесь в историю и архитектуру древних городов Мира и Демре, а также насладитесь прогулкой на яхте к затонувшему городу Кекова
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и воскресенье в 06:30
12 окт в 06:30
15 окт в 06:30
€43€50 за человека
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
Откройте для себя историю Николая Чудотворца в Демре и древние ликийские гробницы в Мире. Уникальная экскурсия с гидом из Антальи ждёт вас
Начало: У вашего отеля в Кемере
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
€349 за всё до 3 чел.
Демре - Мира - Кекова: затонувший город и древние захоронения
На автобусе
12 часов
55 отзывов
Групповая
Демре - Мира - Кекова: затонувший город и древние захоронения
Откройте тайны Ликии: затонувший город, скальные захоронения и древние амфитеатры ждут вас на увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 04:50
11 окт в 04:50
$34 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье