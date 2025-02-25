Эта исторически-религиозная экскурсия входит в число любимых среди гостей нашего города.
В ходе нее вы посетите античный город Мира, родину Святого Николая – Демре с амфитеатром, и затонувший город Кекова.
В ходе нее вы посетите античный город Мира, родину Святого Николая – Демре с амфитеатром, и затонувший город Кекова.
Описание водной прогулкиЗа время экскурсии вы увидите церковь Святого Николая Чудотворца и амфитеатр, в котором проводили гладиаторские бои, выступали императоры и проповедовали христианские святые. По сей день в амфитеатре сохранилась великолепная акустика. Также вас ждёт морская прогулка на яхте со стеклянным дном к затонувшему городу Кекова, где вы сможете увидеть руины города под водой. Предусмотрена 40-минутная остановка для купания в живописной бухте. Краткая программа: ● Сбор туристов; ● Санитарная остановка; ● Посещение и обзор античного города Мира; ● Посещение Церкви Святого Николая Угодника; ● Обед; ● Прогулка на яхте с обзором затонувшего города Кекова и остановкой для купания; ● Возвращение в отель. Важная информация: Обратите внимание, что программа и условия могут быть изменены.
Точная дата и время экскурсии согласуются с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Амфитеатр, построенный во II веке, который вмещал до 15 тыс. зрителей
- Ликийские скальные гробницы, вырезанные в скалах 2500 лет назад
- Затонувший остров Кекова и город Долихисте
- Руины античных городов Симена и Теймусса
- Храм Святого Николая
- Иконная лавка
Что включено
- Русскоговорящий гид-историк
- Трансфер из отеля и обратно
- Обед
- Двухчасовая прогулка на яхте в Кекова
- Входной билет в Античный город Мира.
Что не входит в цену
- Входной билет в церковь Святого Николая (18$)
- Напитки и завтрак.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время экскурсии согласуются с гидом.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Обратите внимание
- Что программа и условия могут быть изменены
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
25 фев 2025
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
-
14%
Групповая
Групповая экскурсия по историческим местам Антальи и окрестностей
Погрузитесь в историю и архитектуру древних городов Мира и Демре, а также насладитесь прогулкой на яхте к затонувшему городу Кекова
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и воскресенье в 06:30
12 окт в 06:30
15 окт в 06:30
€43
€50 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
Откройте для себя историю Николая Чудотворца в Демре и древние ликийские гробницы в Мире. Уникальная экскурсия с гидом из Антальи ждёт вас
Начало: У вашего отеля в Кемере
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
€349 за всё до 3 чел.
Групповая
Демре - Мира - Кекова: затонувший город и древние захоронения
Откройте тайны Ликии: затонувший город, скальные захоронения и древние амфитеатры ждут вас на увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 04:50
11 окт в 04:50
$34 за человека