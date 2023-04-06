Идеально - сразу после приезда, в ваш самый первый день в Анталию!

В Анталие вас ждет столько всего интересного, что мы вам советуем не терять ни дня, а незамедлительно приступить к знакомству с этой «жемчужиной». Наш гид расскажет вам все об Анталие, а также много того, что поможет вам чувствовать себя здесь как дома! Лучшие сувенирные магазины, традиционные угощения, фирменные блюда, развлечения, места для самостоятельного ознакомления, особенности ориентирования в городе и передвижения по нему