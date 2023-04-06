Пешеходная экскурсия. Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии.
Пожалуйста, учитывайте, что в старом городе все улицы вымощены камнем, и вам понадобится удобная обувь без каблука.
Пожалуйста, учитывайте, что в старом городе все улицы вымощены камнем, и вам понадобится удобная обувь без каблука.
Что вас ожидает:
- Площадь Республики
- Ворота Адриана
- Минарет Йивли
- Часовая башня
- Древний порт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Идеально - сразу после приезда, в ваш самый первый день в Анталию!
В Анталие вас ждет столько всего интересного, что мы вам советуем не терять ни дня, а незамедлительно приступить к знакомству с этой «жемчужиной». Наш гид расскажет вам все об Анталие, а также много того, что поможет вам чувствовать себя здесь как дома! Лучшие сувенирные магазины, традиционные угощения, фирменные блюда, развлечения, места для самостоятельного ознакомления, особенности ориентирования в городе и передвижения по нему
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:15Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Анталии
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Можно с детьми
Обзорные
История и культура
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Дата и количество участников выбирается при бронировании