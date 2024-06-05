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Популярное предложение
Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€156 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Анталии: Старый город, трамвай и водопад Куршунлу
Откройте для себя тайны Анталии: древние улочки, исторический ретро-трамвай и завораживающий водопад Куршунлу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
249€237 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Древний город Фазелис и гора Тахталы: индивидуальная экскурсия
Вас ждёт путешествие в древний город Фазелис и на вершину горы Тахталы. Узнайте историю римских и византийских сооружений, насладитесь видами Средиземноморья
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
240€228 за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
€45 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Анталья: погружение в мир Востока
Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую
Начало: В районе Старого города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
161€129 за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:15
€30 за человека
Групповая
22 часа
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в null
$265 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Старый город и Археологический музей Антальи
Познакомиться с богатым наследием города в компании гида-историка
Начало: На площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
История Калеичи - тайная и явная
Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону
Начало: на площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Все краски Антальи
Насладиться необычными уголками города и прочувствовать его колорит
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
248€224 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
Побывать на родине Николая Чудотворца, посетить античный город, изучить саркофаги и древние гробницы
Начало: У вашего отеля в Кемере, Белеке или Анталье
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€349 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
Побывать в Церкви Святого Николая, увидеть ликийские гробницы и изучить затонувший город
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и воскресенье в 05:30
Завтра в 05:30
12 июня в 05:30
€38 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Перге: античный город и археологический музей
Прогуляться по руинам, разгадать тайны прошлого, узнать, что не поделили сыновья римского императора
€157 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Изучить древние руины, полюбоваться водопадом с банкноты и рассмотреть красивые храмовые орнаменты
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
260€234 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Из Антальи - в античный театр Аспендос и старый Сиде (в мини-группе)
Погрузиться в атмосферу Древнего Рима и Византии, узнать о гладиаторских боях и жизни простых римлян
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€77 за человека
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€129 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))
- ААнастасия30 мая 2024Автобус чуть-чуть задержался и приехал не ко времени, но это скорее вина туристов, в целом поездка прошла хорошо, гид Алекс (Руфат) все рассказывал хорошо и содержательно)
- ЕЕкатерина28 мая 2024Очень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофе
- ООксана13 мая 2024В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов: 1. Гид не увлекал рассказом. Донес кратко основную информацию и все. 2. Берите с
- ППетр4 мая 2024Елена, спасибо Вам огромное. Узнали много интересных деталей, посмотрели и погрузились в мир древней Анталии. Экскурсия отличная, рекомендуем!
- ААнна2 мая 2024Спасибо Турану за отличную экскурсию. Мы были с ребенком 7 лет, Туран подсказывал, где можно присесть, остановиться, попить воды и сходить
- ЛЛариса30 апреля 2024Приятная прогулка в компании Кирилла. Он интересный рассказчик и легко откликается на интересующие вопросы. Получили полное представление о прошлой и современной жизни города Анталии.
- IInna30 апреля 2024Отличная экскурсия! На протяжении всего пути рассказ сопровождается интерактивом, все показывается на живых примерах в местных лавках. История не только воспринимается на слух, но и на ощупь. Рекомендую!
- ВВиктор29 апреля 2024Хорошая экскурсия!
- ССветлана10 апреля 2024Мы ездили с Тураном 9 апреля 2024 года в Фазелис и на гору Тахталы. Нам все очень понравилось. Туран объяснил
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «История и архитектура»
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