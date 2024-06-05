Экскурсии Антальи об истории и архитектуре

Найдено 16 экскурсий в категории «История и архитектура» в Анталье, цены от €30, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
156 за всё до 3 чел.
Старый город в Анталье и водопад Дюден
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Путешествие по Анталии: Старый город, трамвай и водопад Куршунлу
Откройте для себя тайны Анталии: древние улочки, исторический ретро-трамвай и завораживающий водопад Куршунлу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
249237 за всё до 4 чел.
Древний город Фазелис и гора Тахталы
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Древний город Фазелис и гора Тахталы: индивидуальная экскурсия
Вас ждёт путешествие в древний город Фазелис и на вершину горы Тахталы. Узнайте историю римских и византийских сооружений, насладитесь видами Средиземноморья
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
240228 за всё до 4 чел.
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
12 отзывов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
45 за человека
Анталья: погружение в мир Востока
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Анталья: погружение в мир Востока
Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую
Начало: В районе Старого города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
161129 за всё до 2 чел.
Ежедневная обзорная экскурсия по Анталии
Групповая
2 часа
3 отзыва
Ежедневная обзорная экскурсия по Анталии
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:15
30 за человека
Авиа-экскурсия на Северный Кипр
Групповая
22 часа
1 отзыв
Авиа-экскурсия на Северный Кипр
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в null
$265 за человека
Старый город и Археологический музей Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Старый город и Археологический музей Антальи
Познакомиться с богатым наследием города в компании гида-историка
Начало: На площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.
История Калеичи - тайная и явная
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
История Калеичи - тайная и явная
Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону
Начало: на площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Все краски Антальи
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Все краски Антальи
Насладиться необычными уголками города и прочувствовать его колорит
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
248224 за всё до 8 чел.
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
Побывать на родине Николая Чудотворца, посетить античный город, изучить саркофаги и древние гробницы
Начало: У вашего отеля в Кемере, Белеке или Анталье
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
349 за всё до 3 чел.
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
Побывать в Церкви Святого Николая, увидеть ликийские гробницы и изучить затонувший город
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и воскресенье в 05:30
Завтра в 05:30
12 июня в 05:30
38 за человека
Путешествие по Перге: античный город и археологический музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Перге: античный город и археологический музей
Прогуляться по руинам, разгадать тайны прошлого, узнать, что не поделили сыновья римского императора
157 за всё до 6 чел.
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Изучить древние руины, полюбоваться водопадом с банкноты и рассмотреть красивые храмовые орнаменты
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
260234 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в античный театр Аспендос и старый Сиде (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
Из Антальи - в античный театр Аспендос и старый Сиде (в мини-группе)
Погрузиться в атмосферу Древнего Рима и Византии, узнать о гладиаторских боях и жизни простых римлян
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
77 за человека
По Калеичи без суеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
129 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Анталья: погружение в мир Востока
    Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))
    Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
    Автобус чуть-чуть задержался и приехал не ко времени, но это скорее вина туристов, в целом поездка прошла хорошо, гид Алекс (Руфат) все рассказывал хорошо и содержательно)
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Старый город в Анталье и водопад Дюден
    Очень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофе
    Очень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофеОчень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофеОчень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофеОчень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофе
  • О
    Оксана
    13 мая 2024
    Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
    В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов: 1. Гид не увлекал рассказом. Донес кратко основную информацию и все. 2. Берите с
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    собой завтрак. Вас привезут в кафе и выбора там очень мало, да и кафе супер простое. Но есть места для того, чтобы сесть и позавтракать. 3. Много времени на дорогу. Если есть возможность взять машину и самим покататься, то точно это сделайте. Пока всех заберут с отелей, пока тут подождете, там подождете. В целом если взять экскурсию, то это часа 4 все вместе.

    В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:
  • П
    Петр
    4 мая 2024
    Анталья: погружение в мир Востока
    Елена, спасибо Вам огромное. Узнали много интересных деталей, посмотрели и погрузились в мир древней Анталии. Экскурсия отличная, рекомендуем!
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Старый город в Анталье и водопад Дюден
    Спасибо Турану за отличную экскурсию. Мы были с ребенком 7 лет, Туран подсказывал, где можно присесть, остановиться, попить воды и сходить
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    в туалет. Из этого складывается впечатление о нем как об очень внимательном человеке. Также Туран подсказал, как перенести экскурсию на более удачное время, чтобы не было жарко и чтобы не попасть в пробки или ограничения движения. Туран прекрасно знает историю региона, рассказ ведёт с большим количеством подробностей. И любезно отвечает на все вопросы. Рекомендую данную экскурсию всем интересующимся историей Турции!

  • Л
    Лариса
    30 апреля 2024
    Старый город Антальи
    Приятная прогулка в компании Кирилла. Он интересный рассказчик и легко откликается на интересующие вопросы. Получили полное представление о прошлой и современной жизни города Анталии.
    Приятная прогулка в компании Кирилла. Он интересный рассказчик и легко откликается на интересующие вопросы. Получили полноеПриятная прогулка в компании Кирилла. Он интересный рассказчик и легко откликается на интересующие вопросы. Получили полноеПриятная прогулка в компании Кирилла. Он интересный рассказчик и легко откликается на интересующие вопросы. Получили полное
  • I
    Inna
    30 апреля 2024
    Анталья: погружение в мир Востока
    Отличная экскурсия! На протяжении всего пути рассказ сопровождается интерактивом, все показывается на живых примерах в местных лавках. История не только воспринимается на слух, но и на ощупь. Рекомендую!
  • В
    Виктор
    29 апреля 2024
    Старый город в Анталье и водопад Дюден
    Хорошая экскурсия!
    Хорошая экскурсия!Хорошая экскурсия!Хорошая экскурсия!Хорошая экскурсия!Хорошая экскурсия!Хорошая экскурсия!Хорошая экскурсия!Хорошая экскурсия!
  • С
    Светлана
    10 апреля 2024
    Древний город Фазелис и гора Тахталы
    Мы ездили с Тураном 9 апреля 2024 года в Фазелис и на гору Тахталы. Нам все очень понравилось. Туран объяснил
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    все заранее в переписке, подробно ответил на все наши вопросы и был очень вежлив и учтив. Он приехал заранее к нашему отелю. Машина была очень комфортабельная, и поездка прошла отлично. Туран потрясающий гид. Он рассказывал об истории и традициях региона. Все было очень доступно, интересно, логически связано между собой и познавательно. Мы очень хотим приехать еще в Кемер, и воспользуемся услугами Турана.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «История и архитектура»

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  1. Старый город Антальи
  2. Старый город в Анталье и водопад Дюден
  3. Древний город Фазелис и гора Тахталы
  4. Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
  5. Анталья: погружение в мир Востока
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
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