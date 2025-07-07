Анталия — это история рая на земле.
Здесь можно заблудиться в лабиринте старинных улочек или совершить долгую прогулку по берегу моря, внимательно осмотреть руины римских и греческих поселений, насладиться бубликами и чаем. Исторические рассказы нашего гида и природные ландшафты города очаруют вас.
Описание экскурсииУвлекательная экскурсия с живописными локациями Ваш увлекательный день начнётся со встречи у отеля, откуда вы отправитесь в путешествие по одному из самых красивых городов Турции. Первая остановка — в аутлет-магазине одежды, где можно сделать приятные покупки. Затем вы отправитесь к живописному Нижнему водопаду Дюден (Карпуз Калдыран), где сможете насладиться прохладой и сделать яркие фотографии на фоне бурлящих потоков. История и культура Турции После прогулки вас ждёт обед в уютном ресторане. И далее — насыщенная пешеходная экскурсия по старому городу Калеичи. Вы увидите Ворота Адриана, послушаете увлекательный рассказ гида и сделаете красивые снимки. Пройдёте мимо мощных внешних стен — древних укреплений, сохранившихся со времён античности. Прогуляетесь по узким улочкам среди старинных деревянных домов, окунаясь в атмосферу прошлого. Посетите мечеть Коркута, где также будет время на фото, и заглянете в Этнографический музей. Обязательно остановитесь у башни Хыдырлык, чтобы полюбоваться видом и послушать интересную историю её создания. В завершение вас ждёт фотопауза в панорамной зоне с захватывающим видом на порт и пляж Коньяалты. Гид расскажет о трёх древних путях входа в город с морской стороны, и вы также увидите внутренние крепостные стены, хранящие в себе тайны многовековой истории. Важная информация:
- Удобная одежда и обувь, платок на голову, солнцезащитные очки.
- Наличные деньги за дополнительные услуги.
- Этнографический музей работает только по будням.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижний водопад Дюден (Карпуз калдыран)
- Калеичи
- Ворота Адриана
- Внешние стены
- Деревянные дома по узким улочкам Калеичи
- Мечеть Коркута
- Этнографический музей
- Башня Хыдырлык
- Внутренние стены
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Услуги гида
- Вход в этнографический музей
- Обед
- Страхование
Что не входит в цену
- Напитки (за дополнительную плату)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Y
Yana
7 июл 2025
Замечательная экскурсия! Все продумано, скучно точно не будет. Рекомендую!
С
Сабитов
7 июл 2025
