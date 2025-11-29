Запечатлейте ваше путешествие в Анталью на камеру.
Вы в восхитительном платье, вокруг — потрясающие виды, а внутри — восторг и ожидание отличных снимков. Такими они и будут!
Вы в восхитительном платье, вокруг — потрясающие виды, а внутри — восторг и ожидание отличных снимков. Такими они и будут!
Описание фото-прогулки
- Вы выбираете концепцию — одну из четырёх: ковровый уголок, летающие качели, фасад дома и лестница в небо.
- Мы предлагаем роскошные платья — есть размеры от S до XL.
- Отправляемся на фотосессию — будет красиво и атмосферно.
Организационные детали
- Снимаем на камеру Sony или Canon.
- Вы получите 300 фотографий без обработки и 10 с обработкой в течение нескольких дней после встречи.
- Фотосессию проведёт один из фотографов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Antalya Workshops
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орхан — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 140 туристов
Я родился и вырос в Анталье. Очень хорошо знаю местные традиции и культурные особенности. Много путешествовал, некоторое время жил в России. Сейчас с дружной командой занимаюсь организацией мастер-классов и прогулок в родном городе. Ждём вас!
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Групповая
Экскурсия по Анталье
Познакомьтесь с Антальей: от захватывающих видов с горы Тюнектепе до исторических улочек Калеичи и круиза к Дюденскому водопаду
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключения в Таврских горах: живописная поездка из Антальи
Погрузитесь в атмосферу древних времен и насладитесь красотой Таврских гор во время уникальной поездки из Антальи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€243 за всё до 4 чел.
-
15%
Водная прогулка
Историческая Турция: Демре, Мира Кекова из Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Экскурсия среда воскресенье связь через WhatsApp Telegram
Завтра в 04:30
3 дек в 04:30
$38.30
$45 за человека