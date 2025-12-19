Среди всех античных руин вокруг Антальи Термессос стоит особняком. Загадочный и неприступный, он хранит тайны, которые мы раскроем вместе. Разберёмся, как функционировал город, у которого не было природного источника воды.
Чем удивит вас Термессос
Наш путь начнётся с комфортного трансфера из Антальи. От нижней точки мы поднимемся пешком к сердцу города — акрополю. Вы увидите его в том же состоянии, в каком его обнаружили первые исследователи в 19 веке. По пути нас ждут:
- прогулка по древним улицам, которые теперь напоминают горные тропы
- посещение величественного театра, словно парящего над облаками
- изучение основных городских построек: гимнасии, храмов и водохранилищ
Чем удивлю вас я
Моя экскурсия – это авторское исследование, а не набор заученных фактов. Я делюсь только проверенными гипотезами и своими находками, опровергая распространённые мифы.
- Водный вопрос. Я покажу вам скрытый в лесу античный источник с коробовой аркой — вероятно, одну из древнейших построек в городе. Мы разберём сложную систему цистерн и поймём, как в них поддерживался запас чистой воды
- Тайные пути. Легенда гласит, что в город вела лишь одна дорога. Но я укажу вам на остатки восточных ворот и фрагменты римской дороги к ручью Караманчай — запасной вход, о котором забыла история
- Некрополи и новые открытия. Мы посетим нижний некрополь, где прямо сейчас идут раскопки. Вы увидите свежие находки: трогательные детские барельефы и изваяния львов — символов города. А также саркофаг, вросший в ствол дерева
- Загадки для размышления. Во время осмотра гробницы с необъяснимо ровным резом я покажу древнее изображение, напоминающее болт и гайку. Эти детали порождают вопросы, ответы на которые мы попробуем найти вместе
На обратном пути вас ждут панорамные остановки и лёгкий перекус с видом на долины.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле
- Маршрут подходит для всех возрастов. Есть пешеходные участки с подъёмом в гору. Возможно, пригодятся треккинговые палки
- Перекус входит в стоимость
- Дополнительно оплачивается билет в музей Термессос – 140 лир с чел. Дети до 8 лет бесплатно
в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Roman Bath Konyaaltı
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Анталье
Живу в Турции с 2022 года и искренне люблю эту страну. Я серьёзно занимаюсь горным бегом (трейлраннингом) и много тренируюсь за городом. Думаю, что исследовал каждую тропинку, каждый куст в
