Мои заказы

Город над облаками: из Антальи - в загадочный Термессос

Для тех, кто ждёт от Турции не только пляжного отдыха, но и увлекательных историй о прошлом
Среди всех античных руин вокруг Антальи Термессос стоит особняком. Загадочный и неприступный, он хранит тайны, которые мы раскроем вместе. Разберёмся, как функционировал город, у которого не было природного источника воды.
читать дальше

Выясним, почему Александр Македонский так и не смог покорить его. И обсудим, куда бесследно исчезли жители. С меня — не только проверенные факты, но и детали, которые обычно ускользают от взгляда.

Город над облаками: из Антальи - в загадочный Термессос
Город над облаками: из Антальи - в загадочный Термессос
Город над облаками: из Антальи - в загадочный Термессос

Описание экскурсии

Чем удивит вас Термессос

Наш путь начнётся с комфортного трансфера из Антальи. От нижней точки мы поднимемся пешком к сердцу города — акрополю. Вы увидите его в том же состоянии, в каком его обнаружили первые исследователи в 19 веке. По пути нас ждут:

  • прогулка по древним улицам, которые теперь напоминают горные тропы
  • посещение величественного театра, словно парящего над облаками
  • изучение основных городских построек: гимнасии, храмов и водохранилищ

Чем удивлю вас я

Моя экскурсия – это авторское исследование, а не набор заученных фактов. Я делюсь только проверенными гипотезами и своими находками, опровергая распространённые мифы.

  • Водный вопрос. Я покажу вам скрытый в лесу античный источник с коробовой аркой — вероятно, одну из древнейших построек в городе. Мы разберём сложную систему цистерн и поймём, как в них поддерживался запас чистой воды
  • Тайные пути. Легенда гласит, что в город вела лишь одна дорога. Но я укажу вам на остатки восточных ворот и фрагменты римской дороги к ручью Караманчай — запасной вход, о котором забыла история
  • Некрополи и новые открытия. Мы посетим нижний некрополь, где прямо сейчас идут раскопки. Вы увидите свежие находки: трогательные детские барельефы и изваяния львов — символов города. А также саркофаг, вросший в ствол дерева
  • Загадки для размышления. Во время осмотра гробницы с необъяснимо ровным резом я покажу древнее изображение, напоминающее болт и гайку. Эти детали порождают вопросы, ответы на которые мы попробуем найти вместе

На обратном пути вас ждут панорамные остановки и лёгкий перекус с видом на долины.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле
  • Маршрут подходит для всех возрастов. Есть пешеходные участки с подъёмом в гору. Возможно, пригодятся треккинговые палки
  • Перекус входит в стоимость
  • Дополнительно оплачивается билет в музей Термессос – 140 лир с чел. Дети до 8 лет бесплатно

в понедельник, среду и пятницу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Roman Bath Konyaaltı
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Анталье
Живу в Турции с 2022 года и искренне люблю эту страну. Я серьёзно занимаюсь горным бегом (трейлраннингом) и много тренируюсь за городом. Думаю, что исследовал каждую тропинку, каждый куст в
читать дальше

окружающих Анталию горах. Знаю топовые места для фото, а также локации, где не бывает туристов. А ещё я люблю историю и могу рассказать о происходивших на этих землях событиях. Покажу руины древних городов и как там был устроен быт. Каждая экскурсия для меня — не просто формальность. Это маленькое путешествие в мир природы и истории, которое точно оставит хорошие воспоминания. Экскурсии проводятся на комфортабельном автомобиле, но и пешком тоже походим. Также во все экскурсии входит традиционный турецкий завтрак с потрясающим видом. Я хочу делиться этой красотой с вами, давайте влюбляться в Турцию вместе!

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии из Антальи

Старая Анталья - путешествие в прошлое
Пешая
3 часа
87 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Анталья - путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: На Республиканской площади
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€129 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в удивительный Термессос
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Антальи - в удивительный Термессос
Откройте для себя древний Термессос, его античные театры и храмы. Прогулка по сосновым лесам и знакомство с богатой историей ждут вас
Начало: У вашего отеля
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
€350 за всё до 5 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Анталью
На машине
1 час
-
34%
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Анталью
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Антальи или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 03:30
Завтра в 00:30
€46€70 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье