Среди всех античных руин вокруг Антальи Термессос стоит особняком. Загадочный и неприступный, он хранит тайны, которые мы раскроем вместе. Разберёмся, как функционировал город, у которого не было природного источника воды.

Выясним, почему Александр Македонский так и не смог покорить его. И обсудим, куда бесследно исчезли жители. С меня — не только проверенные факты, но и детали, которые обычно ускользают от взгляда.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Чем удивит вас Термессос

Наш путь начнётся с комфортного трансфера из Антальи. От нижней точки мы поднимемся пешком к сердцу города — акрополю. Вы увидите его в том же состоянии, в каком его обнаружили первые исследователи в 19 веке. По пути нас ждут:

прогулка по древним улицам, которые теперь напоминают горные тропы

посещение величественного театра, словно парящего над облаками

изучение основных городских построек: гимнасии, храмов и водохранилищ

Чем удивлю вас я

Моя экскурсия – это авторское исследование, а не набор заученных фактов. Я делюсь только проверенными гипотезами и своими находками, опровергая распространённые мифы.

Водный вопрос . Я покажу вам скрытый в лесу античный источник с коробовой аркой — вероятно, одну из древнейших построек в городе. Мы разберём сложную систему цистерн и поймём, как в них поддерживался запас чистой воды

. Я покажу вам скрытый в лесу античный источник с коробовой аркой — вероятно, одну из древнейших построек в городе. Мы разберём сложную систему цистерн и поймём, как в них поддерживался запас чистой воды Тайные пути . Легенда гласит, что в город вела лишь одна дорога. Но я укажу вам на остатки восточных ворот и фрагменты римской дороги к ручью Караманчай — запасной вход, о котором забыла история

. Легенда гласит, что в город вела лишь одна дорога. Но я укажу вам на остатки восточных ворот и фрагменты римской дороги к ручью Караманчай — запасной вход, о котором забыла история Некрополи и новые открытия . Мы посетим нижний некрополь, где прямо сейчас идут раскопки. Вы увидите свежие находки: трогательные детские барельефы и изваяния львов — символов города. А также саркофаг, вросший в ствол дерева

. Мы посетим нижний некрополь, где прямо сейчас идут раскопки. Вы увидите свежие находки: трогательные детские барельефы и изваяния львов — символов города. А также саркофаг, вросший в ствол дерева Загадки для размышления. Во время осмотра гробницы с необъяснимо ровным резом я покажу древнее изображение, напоминающее болт и гайку. Эти детали порождают вопросы, ответы на которые мы попробуем найти вместе

На обратном пути вас ждут панорамные остановки и лёгкий перекус с видом на долины.

Организационные детали