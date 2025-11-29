Мои заказы

На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Антальи)

Промчаться по бездорожью в Таврских горах: к водопаду, старинной крепости и вековым платанам
Эта экскурсия — возможность увидеть Турцию вне моря и пляжей.

Живописный серпантин Таврских гор, древняя крепость Гёдельме, платаны возрастом до трёх тысяч лет, прохлада водопада и настоящее джип-приключение.

Без спешки и столпотворения вы откроете малоизвестные природные и исторические уголки региона и сделаете фотографии, которые захочется пересматривать.
Описание экскурсии

Крепость Гёдельме и пещера (30 минут)
Путешествие начинается с подъёма по живописному серпантину Таврских гор. Здесь свежий воздух, зелёные склоны, крутые обрывы и панорамные виды на побережье. Одна из ключевых точек маршрута — малоизвестная древняя крепость, которая сохранилась практически в первозданном виде. По желанию вы спуститесь в пещеру.

Панорама Кемера с 1000-метровой высоты (15 минут)
Сделаем краткую остановку, чтобы полюбоваться окрестностями, горными цепями и бескрайним небом.

2000 метров над уровнем моря (30 минут)
Вы окажетесь в точке, откуда открываются суровые пейзажи, а свежий ветер треплет волосы.

Платаны возрастом до трёх тысяч лет (20 минут)
Этот живой памятник природы растёт до сих пор и служит ориентиром для местных.

Обед в горах (1 час)
В ресторане турецкой кухни вы попробуете форель или куриный шашлык. Вегетарианское меню — по запросу.

Горный водопад (30 минут)
В тёплое время года заедем на уединённый каньон. Здесь при желании вы искупаетесь в прохладной воде.

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожниках Land Rover Defender. Переезды между отдельными локациями — 10–30 минут
  • Обед входит в стоимость, напитки — по желанию, за доплату
  • Посещение пещеры оплачивается отдельно, по желанию, — €2 за чел.
  • Программа подойдёт людям с любым уровнем физической подготовки
  • За рулём буду я или другой водитель из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
За шлагбаумом вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алааддин
Алааддин — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 154 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Алааддин, и я уже много лет живу и работаю в живописной Анталии, у подножия Торосских гор. Я организую джип-туры в самые удивительные места региона, и особенно
читать дальше

горжусь маршрутом на гору Тахталы — место, где небо кажется ближе, а сердце замирает от красоты. Я люблю эту землю, знаю её тайные тропы и особенные виды, которые не найти в обычных путеводителях. Для меня каждая экскурсия — это не просто работа, а возможность поделиться настоящей природой Турции и подарить людям эмоции, которые останутся с ними надолго. Я рад каждому гостю, и делаю всё, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, с комфортом и вдохновением на протяжении всего пути. Добро пожаловать в путешествие, которое вы не забудете!

