Экскурсии выходного дня в Анталье

Найдено 5 экскурсий в категории «На выходные» в Анталье, цены от €45, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
106 отзывов
Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
Завтра в 19:00
7 июля в 18:00
155 за всё до 3 чел.
Анталья: истории Рая на Земле
🚶 Пешая
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
78 отзывов
Анталья: истории Рая на Земле - путешествие по эпохам
Вас ждет погружение в удивительный мир Антальи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У входа в Старый город Калеичи
7 июля в 06:00
8 июля в 06:00
146103 за всё до 4 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
42 отзыва
Приключения в Таврских горах: живописная поездка из Антальи
Погрузитесь в атмосферу древних времен и насладитесь красотой Таврских гор во время уникальной поездки из Антальи
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
273205 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по старой Анталье
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
18 отзывов
Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре
Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках
Начало: У ворот Адриана
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
210179 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
29 отзывов
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
6 июля в 16:00
8 июля в 16:00
5245 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 июля 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Благодарю Али, за прекрасно проведенную экскурсию по старой части Анталии. Все чётко организовано. К тому же нам повезло и групповая экскурсия превратилась а индивидуальную.
  • А
    Аслан
    1 июля 2024
    Старый город Антальи
    Все было круто! В следующий раз попробуем у Кирилла один из его авторских маршрутов!
  • А
    Андрей
    27 мая 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
    в данной экскурсии понравилось все: и места, в которых мы побывали, и рассказ Кирилла как о истории страны, так и о простой жизни, о турецком языке. Маршрут простой с небольшими подъемами и спусками, виды шикарные. Всем советую!
  • А
    Алина
    9 мая 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Замечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и это было потрясающе) получилась индивидуальная
    читать дальше

    экскурсия, я спрашивала о чем угодно и даже о своем любимом турецком сериале Зимородок:)) было очень интересно! После экскурсии посетили кафе с отличным турецким кофе и даже погадали на кофейной гуще! Айдын отлично говорит по-русски, уже более 20 лет работает гидом. Берите экскурсию по старому городу, это прекрасно! Город восторг! Также Айдын делал мне фотографии и они мне очень понравились:) 😻

    Замечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и этоЗамечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и это
  • Л
    Лариса
    30 апреля 2024
    Старый город Антальи
    Приятная прогулка в компании Кирилла. Он интересный рассказчик и легко откликается на интересующие вопросы. Получили полное представление о прошлой и современной жизни города Анталии.
    Приятная прогулка в компании Кирилла. Он интересный рассказчик и легко откликается на интересующие вопросы. Получили полноеПриятная прогулка в компании Кирилла. Он интересный рассказчик и легко откликается на интересующие вопросы. Получили полноеПриятная прогулка в компании Кирилла. Он интересный рассказчик и легко откликается на интересующие вопросы. Получили полное
  • А
    Альбина
    3 апреля 2024
    Анталья: истории Рая на Земле
    Дети четко запомнили последовательность "греки-римляне-византийцы-сельджуки-османы")))) Это явно свидетельствует о том, что цель экскурсии достигнута, за что Елене большое спасибо. Организационные вопросы, темп, объем информации - все устроило.
  • E
    Elena
    27 марта 2024
    Анталья: истории Рая на Земле
    Емко, интересно, доступно, познавательно, в хорошем темпе. Доброжелательная Елена провела для нас увлекательную экскурсию-знакомство с Анталией. Всё, что нас интересовало, мы узнали. Спасибо!
    Емко, интересно, доступно, познавательно, в хорошем темпе. Доброжелательная Елена провела для нас увлекательную экскурсию-знакомство с Анталией
  • А
    Анна
    27 февраля 2024
    Анталья: истории Рая на Земле
    Очень понравилась экскурсия! Елена провела нас по всему старому городу, рассказала интересные факты об Анталии. Порекомендовала национальные блюда и напитки. Мы попробовали вкусный Турецкий кофе с красивой подачей. Елена прекрасный собеседник и мы отлично провели время! Спасибо!
    Очень понравилась экскурсия! Елена провела нас по всему старому городу, рассказала интересные факты об Анталии. ПорекомендовалаОчень понравилась экскурсия! Елена провела нас по всему старому городу, рассказала интересные факты об Анталии. ПорекомендовалаОчень понравилась экскурсия! Елена провела нас по всему старому городу, рассказала интересные факты об Анталии. ПорекомендовалаОчень понравилась экскурсия! Елена провела нас по всему старому городу, рассказала интересные факты об Анталии. ПорекомендовалаОчень понравилась экскурсия! Елена провела нас по всему старому городу, рассказала интересные факты об Анталии. ПорекомендовалаОчень понравилась экскурсия! Елена провела нас по всему старому городу, рассказала интересные факты об Анталии. Порекомендовала
  • А
    Анастасия
    13 января 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
    Супер! Спасибо огромное Кириллу за его интересные рассказы, за интересный маршрут! Мне очень понравилось, очень комфортно было общаться, как будто 100 лет знакомы. Очень красивые места. Еще обязательно обращусь и посоветую друзьям🔥🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Старый город Антальи
  2. Анталья: истории Рая на Земле
  3. Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
  4. Фотопрогулка по старой Анталье
  5. Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Дюденский водопад
  8. Старый порт
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июле 2024
Сейчас в Анталье в категории "На выходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 45 до 205 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 273 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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