1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
Завтра в 19:00
7 июля в 18:00
€155 за всё до 3 чел.
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Анталья: истории Рая на Земле - путешествие по эпохам
Вас ждет погружение в удивительный мир Антальи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У входа в Старый город Калеичи
7 июля в 06:00
8 июля в 06:00
146€103 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Приключения в Таврских горах: живописная поездка из Антальи
Погрузитесь в атмосферу древних времен и насладитесь красотой Таврских гор во время уникальной поездки из Антальи
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
273€205 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре
Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках
Начало: У ворот Адриана
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
210€179 за всё до 4 чел.
скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
6 июля в 16:00
8 июля в 16:00
52€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 июля 2024Благодарю Али, за прекрасно проведенную экскурсию по старой части Анталии. Все чётко организовано. К тому же нам повезло и групповая экскурсия превратилась а индивидуальную.
- ААслан1 июля 2024Все было круто! В следующий раз попробуем у Кирилла один из его авторских маршрутов!
- ААндрей27 мая 2024Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
- ССветлана13 мая 2024в данной экскурсии понравилось все: и места, в которых мы побывали, и рассказ Кирилла как о истории страны, так и о простой жизни, о турецком языке. Маршрут простой с небольшими подъемами и спусками, виды шикарные. Всем советую!
- ААлина9 мая 2024Замечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и это было потрясающе) получилась индивидуальная
- ЛЛариса30 апреля 2024Приятная прогулка в компании Кирилла. Он интересный рассказчик и легко откликается на интересующие вопросы. Получили полное представление о прошлой и современной жизни города Анталии.
- ААльбина3 апреля 2024Дети четко запомнили последовательность "греки-римляне-византийцы-сельджуки-османы")))) Это явно свидетельствует о том, что цель экскурсии достигнута, за что Елене большое спасибо. Организационные вопросы, темп, объем информации - все устроило.
- EElena27 марта 2024Емко, интересно, доступно, познавательно, в хорошем темпе. Доброжелательная Елена провела для нас увлекательную экскурсию-знакомство с Анталией. Всё, что нас интересовало, мы узнали. Спасибо!
- ААнна27 февраля 2024Очень понравилась экскурсия! Елена провела нас по всему старому городу, рассказала интересные факты об Анталии. Порекомендовала национальные блюда и напитки. Мы попробовали вкусный Турецкий кофе с красивой подачей. Елена прекрасный собеседник и мы отлично провели время! Спасибо!
- ААнастасия13 января 2024Супер! Спасибо огромное Кириллу за его интересные рассказы, за интересный маршрут! Мне очень понравилось, очень комфортно было общаться, как будто 100 лет знакомы. Очень красивые места. Еще обязательно обращусь и посоветую друзьям🔥🔥
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На выходные»
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