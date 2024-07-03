Н Наталья Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе Благодарю Али, за прекрасно проведенную экскурсию по старой части Анталии. Все чётко организовано. К тому же нам повезло и групповая экскурсия превратилась а индивидуальную.

А Аслан Старый город Антальи Все было круто! В следующий раз попробуем у Кирилла один из его авторских маршрутов!

А Андрей Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏

С Светлана Приключения в горах Турции: поездка из Антальи в данной экскурсии понравилось все: и места, в которых мы побывали, и рассказ Кирилла как о истории страны, так и о простой жизни, о турецком языке. Маршрут простой с небольшими подъемами и спусками, виды шикарные. Всем советую!

А Алина Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе читать дальше экскурсия, я спрашивала о чем угодно и даже о своем любимом турецком сериале Зимородок:)) было очень интересно! После экскурсии посетили кафе с отличным турецким кофе и даже погадали на кофейной гуще! Айдын отлично говорит по-русски, уже более 20 лет работает гидом. Берите экскурсию по старому городу, это прекрасно! Город восторг! Также Айдын делал мне фотографии и они мне очень понравились:) 😻 Замечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и это было потрясающе) получилась индивидуальная

Л Лариса Старый город Антальи Приятная прогулка в компании Кирилла. Он интересный рассказчик и легко откликается на интересующие вопросы. Получили полное представление о прошлой и современной жизни города Анталии.

А Альбина Анталья: истории Рая на Земле Дети четко запомнили последовательность "греки-римляне-византийцы-сельджуки-османы")))) Это явно свидетельствует о том, что цель экскурсии достигнута, за что Елене большое спасибо. Организационные вопросы, темп, объем информации - все устроило.

E Elena Анталья: истории Рая на Земле Емко, интересно, доступно, познавательно, в хорошем темпе. Доброжелательная Елена провела для нас увлекательную экскурсию-знакомство с Анталией. Всё, что нас интересовало, мы узнали. Спасибо!

А Анна Анталья: истории Рая на Земле Очень понравилась экскурсия! Елена провела нас по всему старому городу, рассказала интересные факты об Анталии. Порекомендовала национальные блюда и напитки. Мы попробовали вкусный Турецкий кофе с красивой подачей. Елена прекрасный собеседник и мы отлично провели время! Спасибо!