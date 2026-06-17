Мои заказы

Приключения в горах Турции: поездка из Антальи

Погрузитесь в атмосферу древних времен и насладитесь красотой Таврских гор во время уникальной поездки из Антальи
Анталья, окруженная величественными Таврскими горами, предлагает путешественникам уникальную возможность познакомиться с нетронутой природой и историческим наследием.

В ходе экскурсии вы посетите уединенные деревеньки, где время словно остановилось, исследуете древние византийские руины
читать дальшеуменьшить

и встретитесь лицом к лицу с древним платаном, чья история насчитывает тысячелетия. А качели над пропастью добавят адреналина и незабываемых впечатлений в ваше путешествие. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем отдыхе в Анталье

5
66 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Величественные Таврские горы
  • 🌳 Древний платан с обхватом ствола 16,5 метров
  • 🏛️ Византийские руины
  • 🏡 Жизнь в горных деревеньках
  • 🎢 Качели над пропастью

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки в горы Турции из Антальи - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее стабильная и комфортная для путешествий, а виды открываются в полной красе. В апреле, мае и октябре также можно отправиться в это приключение, но стоит учитывать возможные осадки и более прохладные температуры, что может повлиять на комфорт во время экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи

Что можно увидеть

  • Таврские горы
  • Византийские руины
  • Изображение Геракла
  • Древний платан

Описание экскурсии

«Лучше гор могут быть только горы!»

Кажется, доказывать воспетую истину ни к чему, правда? А вот лишний раз убедиться в ее бесспорности всегда приятно, ведь эстетикой гор навряд ли можно насладиться впрок. За новыми впечатлениями поедем в окрестности Антальи и Кемера. Вы соберете коллекцию фантастически красивых пейзажей. Максимальная высота, на которую поднимемся — 1400 метров над морем. А еще вы сможете прокатиться на качелях с головокружительным видом на окрестности.

Неизведанные и колоритные уголки вдали от пляжей

Я отвезу вас в горные деревеньки с неторопливым ритмом жизни, обращу внимание на их неявные особенности и расскажу, чем отличается их быт от российского. Также вы услышите, как заселялись эти земли и почему здесь много выходцев из Болгарии. На одной из скал отыщете выбитое изображение Геракла. Кстати, ему более 2000 лет, и ученые до сих пор не могут сказать, кто и зачем сделал его. Кроме того, вы исследуете остатки византийской крепости и навестите древний платан с обхватом ствола в 16,5 метров!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на авто гида. Вас заберут из отеля (или любого другого места) и вернут обратно после поездки
  • Поездка также возможна на минивэне для группы из 5-7 взрослых или до 8 человек, если есть дети. Стоимость уточняйте при бронировании
  • Экскурсию можно провести на вашем транспорте (со скидкой). В нём должно быть место для гида. Подробности в переписке
  • Если вас нужно забрать из Белека, стоимость экскурсии составит 295. Из Кемера цена не меняется

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2872 туристов
Рад приветствовать вас в солнечной Анталье! Я родился в России, в Поволжье, где прошла значительная часть моей жизни. А потом я и моя семья переехали в Турцию. Турция — страна с особой
читать дальшеуменьшить

историей, культурой и природой. А в Анталье, жемчужине Турции, поистине есть всё — бескрайнее море, красивейшие горы, следы былых цивилизаций, красота и история на каждом шагу! Здесь, правда, есть что показать и о чём рассказать, вместе с тем значительную часть интересных мест вы не встретите в рекламных проспектах массовых автобусных экскурсий, это индивидуальный, авторский продукт. Я искренне покорён Турцией, много путешествую, общаюсь с местными в поисках новых интересных локаций и с большим удовольствием показываю это моим гостям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
4
2
3
2
1
Максим
Замечательная экскурся, вся наша группа из 6 человек была в восторге.
На протяжении всего маршрута виды были просто незабываемые. Покатались на качелях (за отдельную небольшую плату), что добавило адреналина и впечатлений:)
Кирилл
читать дальшеуменьшить

- отличный собеседник, все время поездки рассказывал интересные исторические факты и на протяжении всего маршрута обращал внимание на особенности местности, в том числе в потенциально опасных местах, требующих осторожности в перемещении.
Еще на этапе бронирования моментально организовал трансфер для 6 человек.
Помогал с выбором ракурсов и идей для фото:)
В машине были бутылки с водой и лимонадом, за что отдельная благодарность. В конце экскурсии получили рекомендации о разных локациях города - магазинах, заведениях и т. д.

Замечательная экскурся, вся наша группа из 6 человек была в восторге.
Замечательная экскурся, вся наша группа из 6 человек была в восторге.
Замечательная экскурся, вся наша группа из 6 человек была в восторге.
Замечательная экскурся, вся наша группа из 6 человек была в восторге.
Замечательная экскурся, вся наша группа из 6 человек была в восторге.
Замечательная экскурся, вся наша группа из 6 человек была в восторге.
Замечательная экскурся, вся наша группа из 6 человек была в восторге.
Замечательная экскурся, вся наша группа из 6 человек была в восторге.+4
Замечательная экскурся, вся наша группа из 6 человек была в восторге.
Замечательная экскурся, вся наша группа из 6 человек была в восторге.
Замечательная экскурся, вся наша группа из 6 человек была в восторге.
Замечательная экскурся, вся наша группа из 6 человек была в восторге.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Кирилл - отличный организатор и гид, отвез в красивые места в горах, по пути сопровождал информацией и интересными рассказами о жизни в Турции, о народе, быте. Мы остались довольны, рекомендуем!
Кирилл - отличный организатор и гид, отвез в красивые места в горах, по пути сопровождал информацией
Кирилл - отличный организатор и гид, отвез в красивые места в горах, по пути сопровождал информацией
Кирилл - отличный организатор и гид, отвез в красивые места в горах, по пути сопровождал информацией
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Все очень понравилось! спасибо за прекрасную экскурсию 🙏🏻
Все очень понравилось! спасибо за прекрасную экскурсию 🙏🏻
Все очень понравилось! спасибо за прекрасную экскурсию 🙏🏻
Все очень понравилось! спасибо за прекрасную экскурсию 🙏🏻
Все очень понравилось! спасибо за прекрасную экскурсию 🙏🏻
Вам был полезен этот отзыв?
Наталия
Великолепная экскурсия! Сам по таким местам никогда не поедешь. Возможность увидеть красоту и познакомится с бытом простых людей. Пару раз были небольшие пешие прогулки в горы минут на 20-30-пожалела, что забыла трекинговые палки-было бы удобнее. Незабываемые впечатления! Рекомендуем!
Великолепная экскурсия! Сам по таким местам никогда не поедешь. Возможность увидеть красоту и познакомится с бытом
Великолепная экскурсия! Сам по таким местам никогда не поедешь. Возможность увидеть красоту и познакомится с бытом
Великолепная экскурсия! Сам по таким местам никогда не поедешь. Возможность увидеть красоту и познакомится с бытом
Великолепная экскурсия! Сам по таким местам никогда не поедешь. Возможность увидеть красоту и познакомится с бытом
Великолепная экскурсия! Сам по таким местам никогда не поедешь. Возможность увидеть красоту и познакомится с бытом
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Искала интересный авторский маршрут для поездки в горы из Антальи, нашла предложение Кирилла - и не пожалела)
1) Кирилл замечательный рассказчик с действительно глубокими и обширными знаниями как о современной жизни
читать дальшеуменьшить

в Анталье и менталитете местного населения, так и об истории региона, а там есть что рассказать! За время поездки становится очевидно, что Кирилл посвятил большое количество времени изучению региона и его истории, объездил всё вокруг, перезнакомился с местными жителями и хвостатыми обитателями) - и охотно и с юмором делится знаниями. Под его рассказы километры горных дорог пролетают незаметно!
2) Комфортное вождение, что немаловажно! Я склонна к укачиванию в машине, но даже на заднем сиденье чувствовала себя комфортно всё время поездки.
3) Конечно же, сами места маршрута. Уникальная возможность увидеть, как живут местные в отдаленных деревушках, прогуляться по козьим тропам в горах (без сложных восхождений), обалдеть от рояля в кустах - античных захоронений в двух шагах от трассы. Петроглиф античных времён, случайно обнаруженный посреди нигде, с видом на живописную горную долину - это потрясающе. Как и простой, но вкуснейший обед на свежем воздухе - домашние лепёшки, овощи и чай - посреди тихой деревенской идиллии.
4) Кирилл еще и проявил себя очень отзывчивым человеком. Помог нам поменять валюту по хорошему курсу, а еще спас новенькие джинсы подруги, залитые гранатовым соком! За это отдельная благодарность))

В общем - самая горячая рекомендация!

Искала интересный авторский маршрут для поездки в горы из Антальи, нашла предложение Кирилла - и не пожалела)
Искала интересный авторский маршрут для поездки в горы из Антальи, нашла предложение Кирилла - и не пожалела)
Искала интересный авторский маршрут для поездки в горы из Антальи, нашла предложение Кирилла - и не пожалела)
Искала интересный авторский маршрут для поездки в горы из Антальи, нашла предложение Кирилла - и не пожалела)
Искала интересный авторский маршрут для поездки в горы из Антальи, нашла предложение Кирилла - и не пожалела)
Искала интересный авторский маршрут для поездки в горы из Антальи, нашла предложение Кирилла - и не пожалела)
Вам был полезен этот отзыв?
Andrey
Всем привет! Мы опытные путешественники походили по многим горно-туристическим несложным маршрутам РФ и Европы. Кирилл приятно удивил нестандартным подходом к теме. За 5 часов проехали и погуляли в самых интересных
читать дальшеуменьшить

и самое главное (!) не туристических местах горных районов Анталии. За небольшое время Кирилл дал массу полезной инфы о РТ. Изюминкой на торте было купание в горной речке и ужин в городе. За многие путешествия не получали таких положительных эмоций. Спасибо Кириллу! Всем советую гида, особенно тем, кто устал от толп туристов)!

Всем привет! Мы опытные путешественники походили по многим горно-туристическим несложным маршрутам РФ и Европы. Кирилл приятно
Всем привет! Мы опытные путешественники походили по многим горно-туристическим несложным маршрутам РФ и Европы. Кирилл приятно
Всем привет! Мы опытные путешественники походили по многим горно-туристическим несложным маршрутам РФ и Европы. Кирилл приятно
Всем привет! Мы опытные путешественники походили по многим горно-туристическим несложным маршрутам РФ и Европы. Кирилл приятно
Всем привет! Мы опытные путешественники походили по многим горно-туристическим несложным маршрутам РФ и Европы. Кирилл приятно
Всем привет! Мы опытные путешественники походили по многим горно-туристическим несложным маршрутам РФ и Европы. Кирилл приятно
Всем привет! Мы опытные путешественники походили по многим горно-туристическим несложным маршрутам РФ и Европы. Кирилл приятно
Всем привет! Мы опытные путешественники походили по многим горно-туристическим несложным маршрутам РФ и Европы. Кирилл приятно
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии на «Приключения в горах Турции: поездка из Антальи»

На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Антальи)
Джиппинг
На машине
6 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Антальи)
Промчаться по бездорожью в Таврских горах: к водопаду, старинной крепости и вековым платанам
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
19 авг в 09:00
€100 за человека
Из Антальи - на гору Янарташ
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Антальи - на гору Янарташ
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и живописным местам Анталии, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €410 за всё до 4 чел.
Лагуна Приключений: The Land of Legends в Анталии
На автобусе
6 часов
-
7%
2 отзыва
Групповая
Лагуна Приключений: The Land of Legends в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
$119$128 за человека
Экстрим-приключение: багги-сафари и рафтинг из Антальи
На автобусе
Сплавы и рафтинг
На багги
10 часов
1 отзыв
Групповая
Экстрим-приключение: багги-сафари и рафтинг из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
$40 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье
от €234 за группу