Погрузитесь в атмосферу древних времен и насладитесь красотой Таврских гор во время уникальной поездки из Антальи
Анталья, окруженная величественными Таврскими горами, предлагает путешественникам уникальную возможность познакомиться с нетронутой природой и историческим наследием.
В ходе экскурсии вы посетите уединенные деревеньки, где время словно остановилось, исследуете древние византийские руины читать дальшеуменьшить
и встретитесь лицом к лицу с древним платаном, чья история насчитывает тысячелетия. А качели над пропастью добавят адреналина и незабываемых впечатлений в ваше путешествие. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем отдыхе в Анталье
Лучшее время для поездки в горы Турции из Антальи - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее стабильная и комфортная для путешествий, а виды открываются в полной красе. В апреле, мае и октябре также можно отправиться в это приключение, но стоит учитывать возможные осадки и более прохладные температуры, что может повлиять на комфорт во время экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Таврские горы
Византийские руины
Изображение Геракла
Древний платан
Описание экскурсии
«Лучше гор могут быть только горы!»
Кажется, доказывать воспетую истину ни к чему, правда? А вот лишний раз убедиться в ее бесспорности всегда приятно, ведь эстетикой гор навряд ли можно насладиться впрок. За новыми впечатлениями поедем в окрестности Антальи и Кемера. Вы соберете коллекцию фантастически красивых пейзажей. Максимальная высота, на которую поднимемся — 1400 метров над морем. А еще вы сможете прокатиться на качелях с головокружительным видом на окрестности.
Неизведанные и колоритные уголки вдали от пляжей
Я отвезу вас в горные деревеньки с неторопливым ритмом жизни, обращу внимание на их неявные особенности и расскажу, чем отличается их быт от российского. Также вы услышите, как заселялись эти земли и почему здесь много выходцев из Болгарии. На одной из скал отыщете выбитое изображение Геракла. Кстати, ему более 2000 лет, и ученые до сих пор не могут сказать, кто и зачем сделал его. Кроме того, вы исследуете остатки византийской крепости и навестите древний платан с обхватом ствола в 16,5 метров!
Организационные детали
Экскурсия проходит на авто гида. Вас заберут из отеля (или любого другого места) и вернут обратно после поездки
Поездка также возможна на минивэне для группы из 5-7 взрослых или до 8 человек, если есть дети. Стоимость уточняйте при бронировании
Экскурсию можно провести на вашем транспорте (со скидкой). В нём должно быть место для гида. Подробности в переписке
Если вас нужно забрать из Белека, стоимость экскурсии составит 295. Из Кемера цена не меняется
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2872 туристов
Рад приветствовать вас в солнечной Анталье!
Я родился в России, в Поволжье, где прошла значительная часть моей жизни. А потом я и моя семья переехали в Турцию.
Турция — страна с особой читать дальшеуменьшить
историей, культурой и природой. А в Анталье, жемчужине Турции, поистине есть всё — бескрайнее море, красивейшие горы, следы былых цивилизаций, красота и история на каждом шагу!
Здесь, правда, есть что показать и о чём рассказать, вместе с тем значительную часть интересных мест вы не встретите в рекламных проспектах массовых автобусных экскурсий, это индивидуальный, авторский продукт.
Я искренне покорён Турцией, много путешествую, общаюсь с местными в поисках новых интересных локаций и с большим удовольствием показываю это моим гостям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
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Максим
Замечательная экскурся, вся наша группа из 6 человек была в восторге. На протяжении всего маршрута виды были просто незабываемые. Покатались на качелях (за отдельную небольшую плату), что добавило адреналина и впечатлений:) Кирилл читать дальшеуменьшить
- отличный собеседник, все время поездки рассказывал интересные исторические факты и на протяжении всего маршрута обращал внимание на особенности местности, в том числе в потенциально опасных местах, требующих осторожности в перемещении. Еще на этапе бронирования моментально организовал трансфер для 6 человек. Помогал с выбором ракурсов и идей для фото:) В машине были бутылки с водой и лимонадом, за что отдельная благодарность. В конце экскурсии получили рекомендации о разных локациях города - магазинах, заведениях и т. д.
+4
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А
Анна
Кирилл - отличный организатор и гид, отвез в красивые места в горах, по пути сопровождал информацией и интересными рассказами о жизни в Турции, о народе, быте. Мы остались довольны, рекомендуем!
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Елена
Все очень понравилось! спасибо за прекрасную экскурсию 🙏🏻
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Наталия
Великолепная экскурсия! Сам по таким местам никогда не поедешь. Возможность увидеть красоту и познакомится с бытом простых людей. Пару раз были небольшие пешие прогулки в горы минут на 20-30-пожалела, что забыла трекинговые палки-было бы удобнее. Незабываемые впечатления! Рекомендуем!
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Анастасия
Искала интересный авторский маршрут для поездки в горы из Антальи, нашла предложение Кирилла - и не пожалела) 1) Кирилл замечательный рассказчик с действительно глубокими и обширными знаниями как о современной жизни читать дальшеуменьшить
в Анталье и менталитете местного населения, так и об истории региона, а там есть что рассказать! За время поездки становится очевидно, что Кирилл посвятил большое количество времени изучению региона и его истории, объездил всё вокруг, перезнакомился с местными жителями и хвостатыми обитателями) - и охотно и с юмором делится знаниями. Под его рассказы километры горных дорог пролетают незаметно! 2) Комфортное вождение, что немаловажно! Я склонна к укачиванию в машине, но даже на заднем сиденье чувствовала себя комфортно всё время поездки. 3) Конечно же, сами места маршрута. Уникальная возможность увидеть, как живут местные в отдаленных деревушках, прогуляться по козьим тропам в горах (без сложных восхождений), обалдеть от рояля в кустах - античных захоронений в двух шагах от трассы. Петроглиф античных времён, случайно обнаруженный посреди нигде, с видом на живописную горную долину - это потрясающе. Как и простой, но вкуснейший обед на свежем воздухе - домашние лепёшки, овощи и чай - посреди тихой деревенской идиллии. 4) Кирилл еще и проявил себя очень отзывчивым человеком. Помог нам поменять валюту по хорошему курсу, а еще спас новенькие джинсы подруги, залитые гранатовым соком! За это отдельная благодарность))
В общем - самая горячая рекомендация!
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Andrey
Всем привет! Мы опытные путешественники походили по многим горно-туристическим несложным маршрутам РФ и Европы. Кирилл приятно удивил нестандартным подходом к теме. За 5 часов проехали и погуляли в самых интересных читать дальшеуменьшить
и самое главное (!) не туристических местах горных районов Анталии. За небольшое время Кирилл дал массу полезной инфы о РТ. Изюминкой на торте было купание в горной речке и ужин в городе. За многие путешествия не получали таких положительных эмоций. Спасибо Кириллу! Всем советую гида, особенно тем, кто устал от толп туристов)!
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