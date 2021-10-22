Приключения в горах Турции: поездка из Антальи

Открыть красивые уединенные места, познакомиться с бытом горных деревушек и покататься над пропастью

5
6 отзывов
Анталью окружают величественные Таврские горы, хранящие немало интересных и даже загадочных мест родом из Античности.

Эти нетуристические уголки и есть цель путешествия.

Вы увидите, как живут в местных деревушках, погуляете среди византийских руин и поразитесь могучему платану, появившемуся еще до нашей эры.

А качели над пропастью подарят поездке незабываемые эмоции!
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи

Что вас ожидает

«Лучше гор могут быть только горы. »

Кажется, доказывать воспетую истину ни к чему, правда? А вот лишний раз убедиться в ее бесспорности всегда приятно, ведь эстетикой гор навряд ли можно насладиться впрок. За новыми впечатлениями поедем в окрестности Антальи и Кемера. Вы соберете коллекцию фантастически красивых пейзажей. Максимальная высота, на которую поднимемся — 1400 метров над морем. А еще вы сможете прокатиться на качелях с головокружительным видом на окрестности.

Неизведанные и колоритные уголки вдали от пляжей

Я отвезу вас в горные деревеньки с неторопливым ритмом жизни, обращу внимание на их неявные особенности и расскажу, чем отличается их быт от российского. Также вы услышите, как заселялись эти земли и почему здесь много выходцев из Болгарии. На одной из скал отыщете выбитое изображение Геракла. Кстати, ему более 2000 лет, и ученые до сих пор не могут сказать, кто и зачем сделал его. Кроме того, вы исследуете остатки византийской крепости и навестите древний платан с обхватом ствола в 16, 5 метров.

Организационные детали

  • Экскурсия может проходить как на вашем транспорте, так и на авто гида. Во втором случае трансфер оплачивается отдельно: легковой автомобиль для 1-4 взрослых или до 6 человек, если есть дети
    — около 30€ для проживающих в Анталье и Кемере
    — около 60€ для проживающих в Белеке. Точную стоимость необходимо уточнить в сообщении, т. к. она зависит от расположения вашего отеля.
  • Поездка также возможна на минивэне для группы из 4-7 взрослых или до 9 человек, если есть дети. Стоимость уточняйте при бронировании.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Никита
Никита
Меня зовут Никита, мне 37 лет. Я родился в Нижнем Новгороде. В России прошла большая часть моей жизни, но и перемещений по миру было немало. Сейчас я и моя семья живем в Анталье. Как говорят местные: «Турция красивая, Анталья самая красивая. » И это правда — Анталья объединяет изумительное море, величественные горы, красивейшую природу и богатейшее культурно-историческое наследие. Здесь есть античные города, памятники архитектуры, горные озера, водопады и пещеры. При этом значительная часть интересных мест остается за пределами традиционных массовых экскурсий и доступна только в индивидуальном порядке. Я искренне люблю Турцию, изучаю ее историю и культуру, много общаюсь с местными, восхищаюсь тем, что имею возможность ежедневно прикасаться к ее наследию, и получаю удовольствие от того, что могу показывать все это моим гостям.
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6 реальных отзывов от туристов

С
22 окт 2021
Отличная экскурсия! Если любите горы то это для вас! Очень живописно, атмосферно, динамично, все как заявлено в описании плюс куча интересной информации. Никита отличный гид, образованный человек, очень легкий в общении, ответит на любые ваши вопросы! У него удобный комфортный автомобиль. Мы брали индивидуальную экскурсию с мужем вдвоем, без лишней толпы и суеты, что и вам советую. Никита приехал вовремя, на переписку отвечал мгновенно. Куча прекрасных фотографий, море эмоций, замечательно провели день в горах!!!! Всем рекомендую!!!
Лилия
28 сен 2021
Если вам интересен нестандартный маршрут, красивая природа, прекрасные виды, приятное общение с гидом-рекомендую! Мы с мужем получили огромное удовольствие от экскурсии!
И
5 сен 2021
Никита составил очень крутой маршрут, по которому мы передвигались не моргая! Началась экскурсия с колоритного места и турецкого завтрака, далее последовали очень живописные места, которые сопровождались интересными историями. При посещении Анталии, обязательно к посещению!
На протяжение всей экскурсии было очень комфортно, хороший автомобиль, у Никиты всегда в запасе была вода, на местах остановки можно было провести столько времени, сколько захочется, все было размерено.
Всем советую!
А
27 авг 2021
Экскурсия очень понравилась, полюбовались горами, красивыми местами, заехали в один дом к турецкой семье. Гид Никита интересно рассказывал и отвечал на все вопросы. Рекомендую эту экскурсию!
Е
2 авг 2021
Никита - замечательный гид. Заказывала экскурсию в подарок для молодой пары, Никита очень оперативно выходил на связь, общение очень комфортное, дружелюбный и профессиональный подход. В итоге подарок очень понравился, машина отличная, гид очень интересный рассказчик, получилась куча красивых фотографий и впечатлений. Рекомендую и буду обращаться еще. Спасибо!
Н
16 июля 2021
Очень здорово! На экскурсии были с детьми, понравилось всем! Познавательно, весело, динамично! Вот ещё бы чай или кофе турецкий с восточными сладостями добавить в маршрут (где-то в горах)!!!
Спасибо, Никита, за приключения в горах!

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