Отправьтесь в путешествие по живописному побережью Средиземного моря. Прогуляйтесь по уютным улочкам старинного города Каш и исследуйте его древний театр. Отдохните на одном из самых красивых пляжей Турции — Капуташ. Купайтесь, загорайте и наслаждайтесь бирюзовой водой и потрясающими видами.
Описание экскурсии
🛥️ Подробнее об экскурсии Очаровательный Каш и бирюзовый пляж Капуташ Это путешествие подарит вам прекрасный день на юге Турции: исторический Каш, морская прогулка на яхте, закат, бирюзовые воды Капуташа и отдых у моря. 🏛 Город Каш и по желанию – круиз + обед на яхте После утреннего выезда из отелей в Белеке (≈4 ч), Анталье (≈3,5 ч) и Кемере (≈3 ч), вы прибудете в центр уютного городка Каш. Здесь возможны два варианта: 🔹 Базовый пакет:
– Свободное время в Каше — около 3 часов для прогулок, шопинга, фотосессий или обеда в местных ресторанчиках. 🔹 Пакет с яхтой и обедом (по выбору):
- 1 час свободного времени в Каше – Затем 2-часовая морская прогулка на яхте: купание в бухтах, красивые пейзажи и расслабляющая атмосфера.
- Обед на борту яхты включён (рыба или курица, макароны, салат, прохладительные напитки). ‼️ Участие в круизе и обеде возможно только по предварительному бронированию. 🏖 Бирюзовый пляж Капуташ После Каша вас ждёт отдых на одном из красивейших пляжей Турции — Капуташ. Он находится между скалами и славится своей кристально чистой водой.
Время на пляже: около 1,5 часов – Вход на пляж — включён – Зонт и шезлонг — оплачиваются отдельно (зонт: 300 TL, шезлонг: 250 TL) 📌 Общая продолжительность дороги — около 7–8 часов в день. Пожалуйста, бронируйте тур только после внимательного прочтения условий. 🍽 Советы:.
•Обед включён только для участников пакета с яхтой •Всем остальным рекомендуем взять с собой воду и лёгкие закуски. 🕒 Возвращение: Ориентировочно в отель — между 20:00 и 21:00 Важная информация:
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, удобную обувь, солнцезащитный крем, фотоаппарат и немного наличных.
- Экскурсия не подходит для людей с ограниченной подвижностью или чувствительностью к длительным поездкам.
Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 07:30. Время отправления может варьироваться от дальности отеля.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Каш
- Пляж Капуташ
Что включено
- Трансфер из отелей Антальи и обратно
- Транспорт с кондиционером
- Вход на пляж Капуташ
- Прогулка на яхте (при выборе соответствующего варианта)
- Обед на яхте (при выборе соответствующего варианта)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Плата за шезлонг (250 TL) и зонтик (300 TL)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 07:30. Время отправления может варьироваться от дальности отеля.
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, удобную обувь, солнцезащитный крем, фотоаппарат и немного наличных
- Экскурсия не подходит для людей с ограниченной подвижностью или чувствительностью к длительным поездкам
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артём
2 окт 2025
+ Хорошая стоимость
+ Хороший гид
+ Возможность взять вариант без прогулки на яхте
+ Аккуратное вождение водителя
- Не очень удобный автобус
- На пляж Капуташ можно не ездить, народу как в Сочи, ступить негде, по дороге есть множество более уединённых пляжей
В целом всё отлично, спасибо, не пожалели, что съездили
E
Evgeny
18 сен 2025
Отлично организованный трансфер из отеля и обратно в отель. Пляж Капуташ - это место которое обязательно необходимо посетить.
В
Виктория
4 сен 2025
В целом экскурсия прошла хорошо, красиво и море просто сказка 😍😍😍 Каш очень красивый городок 😍 но есть минус трансфер, который за вами приезжает, опаздывает и вас забирают не с вашего отеля, а с ближайшего, который выгоден водителю трансфера (нам пришлось идти 15 минут до чужого отеля откуда нас забрали и мы там прождали около 25 минут у дороги)
Е
Евгений
5 авг 2025
Отличный пляж, хорошая прогулка на яхте, простой, но вкусный обед, красивые места для фото. Отличные впечатления.
М
Мария
5 авг 2025
Давно хотела попасть в эти места и не пожалела, что выбрала именно эту экскурсию. Очень красивая дорога до места, комфортный автобус. Всё четко по таймингу, интересный рассказ от гида. Всё сложилось отлично)
Даже не смотря на то, что от моего места остановки ехать было долго, путь прошел незаметно. Советую!
Э
Эльмир
6 июл 2025
Добрый день. Все отлично👍 Дорога прошла легко, отличный гид Polat интересно вел экскурсию, прекрасный виды на перевале по дороге к городу Каш, красивый город, вкусный обед, прекрасный вид с Яхты на город и острова 👍 пляж Капатуш, красивый, но многолюдный! В целом, везде побывали, не где не пересиживали, провели отличный день!
