🛥️ Подробнее об экскурсии Очаровательный Каш и бирюзовый пляж Капуташ Это путешествие подарит вам прекрасный день на юге Турции: исторический Каш, морская прогулка на яхте, закат, бирюзовые воды Капуташа и отдых у моря. 🏛 Город Каш и по желанию – круиз + обед на яхте После утреннего выезда из отелей в Белеке (≈4 ч), Анталье (≈3,5 ч) и Кемере (≈3 ч), вы прибудете в центр уютного городка Каш. Здесь возможны два варианта: 🔹 Базовый пакет:

– Свободное время в Каше — около 3 часов для прогулок, шопинга, фотосессий или обеда в местных ресторанчиках. 🔹 Пакет с яхтой и обедом (по выбору):

1 час свободного времени в Каше – Затем 2-часовая морская прогулка на яхте: купание в бухтах, красивые пейзажи и расслабляющая атмосфера.

Обед на борту яхты включён (рыба или курица, макароны, салат, прохладительные напитки). ‼️ Участие в круизе и обеде возможно только по предварительному бронированию. 🏖 Бирюзовый пляж Капуташ После Каша вас ждёт отдых на одном из красивейших пляжей Турции — Капуташ. Он находится между скалами и славится своей кристально чистой водой.

Время на пляже: около 1,5 часов – Вход на пляж — включён – Зонт и шезлонг — оплачиваются отдельно (зонт: 300 TL, шезлонг: 250 TL) 📌 Общая продолжительность дороги — около 7–8 часов в день. Пожалуйста, бронируйте тур только после внимательного прочтения условий. 🍽 Советы:.

•Обед включён только для участников пакета с яхтой •Всем остальным рекомендуем взять с собой воду и лёгкие закуски. 🕒 Возвращение: Ориентировочно в отель — между 20:00 и 21:00 Важная информация: