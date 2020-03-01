Обзорные экскурсии в Анталье

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Водопад Дюден, Старый город Калеичи и Этнографический музей на авто-пешеходной экскурсии

Vaha
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Vaha – ваш гид
Анталья — живописное и очень интересное место, пережившее множество исторических событий.

Вы узнаете, что происходило в ней от античности до наших дней, и услышите о местных традициях, культуре и архитектуре.

А еще полюбуетесь водопадом и чудесным видом на город со смотровой площадки!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Анталья старинная и современная
Анталья старинная и современная

Что вас ожидает

Колорит Старого города
Гуляя по тихим узким улочкам Старого города Калеичи, вы словно окажетесь в Средневековье. Отыщете образцы архитектуры римского, сельджукского и османского периодов, рассмотрите миниатюрные разноцветные домики, минарет Йивли и чудесную мечеть 16 века, которая удивит вас красотой и простотой одновременно.

Водопад Дюден и Этнографический музей
Этнографический музей Антальи поможет вам погрузиться в культуру и быт местных жителей. Каждая комната в нем — инсценировка определенной народной традиции. Так, вы увидите свадебную «Ночь хны», бритье жениха и кофейную церемонию. А еще рассмотрите одежду 19 века и, благодаря современной аудиосистеме, услышите звуки прошлого. Кроме того, я покажу «визитную карточку» города — водопад Дюден высотой 50 метров. Завершат наш день великолепный вид и чашечка турецкого чая.

Организационные детали

  • Билет в музей не включен в стоимость — 15 лир с человека
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
  • Я могу забрать вас из поселков Белек, Бельдиби, Гейнюк или Кемер. Доплата составит 60 евро (туда-обратно).
Анталья старинная и современная
Анталья старинная и современная
Анталья старинная и современная
Анталья старинная и современная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vaha
Vaha
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Вахид, и я работаю гидом в Анталье уже более 10 лет. С радостью раскрою вам всю красоту этого чудесного города и познакомлю с культурой и традициями турецкого народа. До встречи!
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88 за экскурсию
3 часа
Погулять по извилистым улочкам исторического центра города и увидеть древние площади, башни и мечети
Исследуя Старый город Калеичи, вы ощутите себя в 18-19 веках: здесь ограничено движение машин, никто никуда не спешит, на каждом шагу уютные и немного старомодные лавочки. На этих душевных улицах прошли мое детство и юность — и я с радостью поделюсь с вами искренними историями о местной жизни, традициях и культурных особенностях.

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