Обзорные экскурсии в Анталье

Что вас ожидает

Колорит Старого города

Гуляя по тихим узким улочкам Старого города Калеичи, вы словно окажетесь в Средневековье. Отыщете образцы архитектуры римского, сельджукского и османского периодов, рассмотрите миниатюрные разноцветные домики, минарет Йивли и чудесную мечеть 16 века, которая удивит вас красотой и простотой одновременно.

Водопад Дюден и Этнографический музей

Этнографический музей Антальи поможет вам погрузиться в культуру и быт местных жителей. Каждая комната в нем — инсценировка определенной народной традиции. Так, вы увидите свадебную «Ночь хны», бритье жениха и кофейную церемонию. А еще рассмотрите одежду 19 века и, благодаря современной аудиосистеме, услышите звуки прошлого. Кроме того, я покажу «визитную карточку» города — водопад Дюден высотой 50 метров. Завершат наш день великолепный вид и чашечка турецкого чая.