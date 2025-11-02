Каш — жемчужина Средиземноморья

Погрузитесь в атмосферу уютного городка с узкими улочками, пропитанными историей и местным колоритом. Вы сможете неспешно прогуляться, полюбоваться яркими домиками, заглянуть в местные лавки и кафе. Главная изюминка — древняя Ликийская гробница Льва, расположенная прямо в центре города. Это уникальное сооружение украшено львиными головами, которые придают ему особую величественность и загадочность.

Пляж Капуташ — рай на земле

Капуташ входит в ТОП-10 лучших пляжей Турции, и это не случайно! Вас ждет кристально чистая бирюзовая вода, мягкий песок и живописные скалы, создающие идеальную картинку для отдыха и фотосессий. Здесь вы сможете искупаться, позагорать или просто насладиться природной красотой.

Живописные виды по пути

Дорога к Каше и Капуташу — это отдельное удовольствие! Вас ждут захватывающие дух пейзажи: горы, покрытые зеленью, морские просторы и уютные бухты. Не забудьте приготовить фотоаппарат, чтобы запечатлеть эти моменты! Важная информация: С собой не забывайте взять купальник и полотенце, солнцезащитные средства