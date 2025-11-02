Готовы ли вы к яркому приключению, которое объединит бирюзовую красоту Средиземного моря, золотистый песок одного из лучших пляжей Турции и очарование аутентичных турецких улочек? Присоединяйтесь к нашей однодневной экскурсии в живописный город Каш и на потрясающий пляж Капуташ — места, которые покоряют сердце с первого взгляда!
Описание экскурсии
Каш — жемчужина Средиземноморья
Погрузитесь в атмосферу уютного городка с узкими улочками, пропитанными историей и местным колоритом. Вы сможете неспешно прогуляться, полюбоваться яркими домиками, заглянуть в местные лавки и кафе. Главная изюминка — древняя Ликийская гробница Льва, расположенная прямо в центре города. Это уникальное сооружение украшено львиными головами, которые придают ему особую величественность и загадочность.
Пляж Капуташ — рай на земле
Капуташ входит в ТОП-10 лучших пляжей Турции, и это не случайно! Вас ждет кристально чистая бирюзовая вода, мягкий песок и живописные скалы, создающие идеальную картинку для отдыха и фотосессий. Здесь вы сможете искупаться, позагорать или просто насладиться природной красотой.
Живописные виды по пути
Дорога к Каше и Капуташу — это отдельное удовольствие! Вас ждут захватывающие дух пейзажи: горы, покрытые зеленью, морские просторы и уютные бухты. Не забудьте приготовить фотоаппарат, чтобы запечатлеть эти моменты! Важная информация: С собой не забывайте взять купальник и полотенце, солнцезащитные средства
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Уютные улочки города Каш
- Двухэтажная Ликийская гробница Льва прямо в центре городка
- Шикарные локации по пути
- Пляж Капуташ
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер от вашего отеля или места жительства и обратно
- Страховка
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Обед
- Напитки
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: вторник и суббота
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- С собой не забывайте взять купальник и полотенце
- Солнцезащитные средства
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
2 ноя 2025
Поездка очень понравилась, Каш - чудесный уютный фотогеничный городок, пляж Капуташ - красивейший, комфортный, с раздевалками, душем, кафе, дорога хоть и дальняя, но красивая, пейзажи постоянно меняются. Забрали вовремя, информацию получила накануне вечером. Очень понравился водитель, внимательный, опытный, поездка была исключительно комфортной. Спасибо за интересную поездку.
Входит в следующие категории Антальи
