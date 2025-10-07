Приглашаем вас в морское путешествие на остров Сулуада — настоящие турецкие Мальдивы! Вас ждут белоснежные пляжи, лазурные бухты, купание в прозрачной воде и полный отдых на лоне природы. Проведите день в раю — присоединяйтесь к нашей экскурсии!
6 причин купить этот трансфер
- 🏝 Белоснежные пляжи
- 🐢 Встреча с черепахами
- 🌊 Прозрачные воды
- ⛵ Уютная яхта
- 🍽 Вкусный обед
- 📸 Незабываемые фото
Что можно увидеть
- Остров Сулуада
- Пещера Любви
Описание трансферОстров Сулуада: турецкие Мальдивы ждут вас! Экскурсия на остров Сулуада — это настоящий побег от суеты в мир первозданной природы, прозрачного моря и белоснежных пляжей. Не зря это место называют «турецкими Мальдивами» — как только вы ступите на этот сказочный остров, вы сами в этом убедитесь. На борту уютной яхты в окружении лазурных вод вы отправитесь навстречу чистейшим бухтам, которые по сей день остаются нетронутыми благодаря статусу заповедной зоны. Именно здесь обитают редкие морские черепахи Каретта-Каретта — если повезёт, вы увидите их своими глазами! Незабываемое путешествие Сулуада — это небольшой, но по-настоящему волшебный остров. Белый песок, прозрачная вода и богатая морская жизнь — идеальные условия для купания, снорклинга и, конечно, незабываемых фотографий. Здесь можно просто расслабиться, позагорать или прогуляться по берегу, наслаждаясь красотой природы. После активного отдыха на острове вас ждёт вкусный обед на яхте — простой, но сытный и свежий, чтобы восстановить силы и с новыми эмоциями продолжить путешествие. Бухта Аксеки Далее маршрут лежит в бухту Аксеки, где находится загадочная Пещера Любви. Вода здесь холоднее, чем в открытом море, и с этим связано романтическое предание о разлуке двух влюблённых. Место окутано легендой и прекрасно подходит для освежающего купания и новых впечатлений. Этот день подарит вам воспоминания, которые захочется сохранить надолго — чистое море, захватывающие пейзажи, вкусная еда и лёгкий морской бриз останутся с вами как напоминание о волшебстве турецкого побережья. Важная информация:
- Во время экскурсии вас ждёт остановка для купания у берегов острова Сулуада.
- Не забудьте взять с собой полотенце, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, очки и, если есть, снаряжение для снорклинга.
Ежедневно в 7:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Сулуада
- Бухта Аксеки
Что включено
- Трансфер
- Прогулка на яхте
- Обед
Что не входит в цену
- Завтрак
- Напитки на яхте
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Во время экскурсии вас ждёт остановка для купания у берегов острова Сулуада
- Не забудьте взять с собой полотенце, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, очки и, если есть, снаряжение для снорклинга
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
7 окт 2025
Очень понравилась прогулка, море шикарное, огромно спасибо за отдых👍🏻👍🏻👍🏻
А
Александра
28 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, организация! Спасибо команде на борту, целый день провели на воде, накупались, загорели! Всё супер!
P
Pavel
18 июл 2025
Все отлично, Султан хороший человек!
Экскрусия понравилась, но маловато места на пляже для купаний, обед неплохой курица или рыба, простенько но хватает.
В целом за эту цену отличная эксркусия, побываете в горах и искупаетесь в чистейшем море, лучше чем на пляжах анталии.
Экскрусия понравилась, но маловато места на пляже для купаний, обед неплохой курица или рыба, простенько но хватает.
В целом за эту цену отличная эксркусия, побываете в горах и искупаетесь в чистейшем море, лучше чем на пляжах анталии.
N
Nazarova
3 июл 2025
Отлично!!! Всем спасибо особенно мальчику на корабле
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Водная прогулка
Водная прогулка в Анталье: Яхта и Средиземное море
Отправьтесь в увлекательное путешествие на яхте к острову Сулуада. Купание в кристально чистых водах и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
€25 за человека
-
34%
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Анталью
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Антальи или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
€46
€70 за всё до 7 чел.
-
10%
Водная прогулка
Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Антальи
Насладитесь красотой турецких Мальдив! Прозрачная вода, белоснежные пляжи и удивительная природа ждут вас на острове Сулуада
Начало: Ваш отель
Расписание: 07:00 – 08:00 трансфер в регионе
Завтра в 06:00
14 ноя в 06:00
$18
$20 за человека