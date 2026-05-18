На этой пешей экскурсии вы познакомитесь с древней культурой, традициями и обычаями турецкого народа. Прогуляетесь по узким улицам Старого города Калеичи, увидите архитектуру римского, сельджукского и османского периодов. А ещё посетите Школу дервишей — мусульманских монахов-аскетов — и узнаете, как они жили и что изучали.

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Описание экскурсии

Пляж Мермерли, он же пляж Мармира — старейший городской пляж Антальи. Море здесь чистое и спокойное. Обсудим, как это место и его правила менялись с течением времени.

Улу Медресе — историческое здание в центре, бывшее учебное заведение. Сегодня это культурный центр, где вы познакомитесь с богатой историей и культурой региона. В здешних лавках сможете купить турецкие сладости и приправы, а ещё угоститесь шербетом — любимым напитком турецких султанов.

Триумфальные ворота императора Адриана. Их построили во 2 веке перед визитом императора Адриана. Ворота находятся на улице Ишиклар, где вы также увидите анталийский трамвайчик и самые высокие в Турции пальмы.

Дом-музей Ататюрка — основателя Турецкой Республики. Ататюрк два раза посещал Анталью и во время своего визита жил в двухэтажном доме, который сейчас и является музеем. Внутри вы рассмотрите старинную мебель, фотографии первого президента страны и его личные вещи.

Парк Кечили. Его уютные дорожки выведут вас к смотровой площадке — отсюда открываются прекрасные панорамные виды.

Школа дервишей — монахов, приверженцев суфизма. Школу построили в 14 веке, а сегодня в ней находится музей. Вы увидите экспозицию, связанную с жизнью и обучением дервишей, и познакомитесь с основами философии суфизма.

Старый порт — прогуляемся по набережной, которая во времена Османской империи вмещала около 60 военных судов. Сейчас здесь располагаются лучшие рыбные рестораны Антальи.

Искеле Джами — самая маленькая мечеть города, под которой бьёт источник пресной воды.

Сафа Хамам — увидим единственную действующую в городе баню, которая была построена ещё во времена римской империи.

Организационные детали