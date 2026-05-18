Пляж Мермерли, он же пляж Мармира — старейший городской пляж Антальи. Море здесь чистое и спокойное. Обсудим, как это место и его правила менялись с течением времени.
Улу Медресе — историческое здание в центре, бывшее учебное заведение. Сегодня это культурный центр, где вы познакомитесь с богатой историей и культурой региона. В здешних лавках сможете купить турецкие сладости и приправы, а ещё угоститесь шербетом — любимым напитком турецких султанов.
Триумфальные ворота императора Адриана. Их построили во 2 веке перед визитом императора Адриана. Ворота находятся на улице Ишиклар, где вы также увидите анталийский трамвайчик и самые высокие в Турции пальмы.
Дом-музей Ататюрка — основателя Турецкой Республики. Ататюрк два раза посещал Анталью и во время своего визита жил в двухэтажном доме, который сейчас и является музеем. Внутри вы рассмотрите старинную мебель, фотографии первого президента страны и его личные вещи.
Парк Кечили. Его уютные дорожки выведут вас к смотровой площадке — отсюда открываются прекрасные панорамные виды.
Школа дервишей — монахов, приверженцев суфизма. Школу построили в 14 веке, а сегодня в ней находится музей. Вы увидите экспозицию, связанную с жизнью и обучением дервишей, и познакомитесь с основами философии суфизма.
Старый порт — прогуляемся по набережной, которая во времена Османской империи вмещала около 60 военных судов. Сейчас здесь располагаются лучшие рыбные рестораны Антальи.
Искеле Джами — самая маленькая мечеть города, под которой бьёт источник пресной воды.
Сафа Хамам — увидим единственную действующую в городе баню, которая была построена ещё во времена римской империи.
Организационные детали
Билеты в музеи включены в стоимость
По желанию мы можем предоставить транспорт за дополнительную плату
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:00 и 16:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€77
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 16:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альп — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5473 туристов
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсиях читать дальшеуменьшить
наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично, и с нами вам точно не будет скучно. Мы не только показываем достопримечательности, мы открываем для вас душу страны. Вы узнаете о наших традициях и менталитете, о том, как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям гостей и учитываем все запросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 137 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Замечательно прогулялись, благодарим гида Али от всего сердца 💗 Лучшие видовые точки на порт, удивительно красивый старый город, посещение мечетей, школы дервишей, дома-музея быта турецкой семьи, советы по дальнейшему времяпрепровождению, читать дальшеуменьшить
обмену валюты, транспорту и покупке сувениров - все было прекрасно! Реальность превзошла ожидания. Других участников с нами не было, гуляли индивидуально, несмотря на это, маршрут был пройден в полном объёме, очень доброжелательно и неспешно. От всего сердца рекомендую всем, кто отдыхает в окрестностях Анталии, выбрать именно эту экскурсию и посетить район Калеичи 👍
+2
Альп
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо за такой подробный, тёплый и душевный отзыв!
Мне очень приятно, что прогулка по Калеичи оправдала и даже превзошла читать дальшеуменьшить
ваши ожидания. Особенно рад, что вам понравились видовые площадки, старый город, музеи и мечети, а также что полезными оказались мои рекомендации по транспорту, обмену валюты, сувенирам и дальнейшему отдыху в Анталье.
Спасибо за добрые слова о формате экскурсии. Даже когда экскурсия проходит индивидуально, для меня важно провести её в полном объёме, комфортном темпе и в дружеской атмосфере.
Благодарю вас за доверие и такую высокую оценку моей работы. Желаю вам прекрасного отдыха, ярких впечатлений и новых путешествий! Буду искренне рад новой встрече в Анталье.
С наилучшими пожеланиями,Али
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Ирина
интересная подача материала - от истории Турции до истории Антальи. Из прошлого в настоящее. Христианство, мусульманство. Старый город, восстановленные дома, бутик-отели, ремесленные мастерские - все было! Много информации «изнутри», что особо ценно! Спасибо за прекрасную экскурсию!
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Евгения
Прекрасно организованная и очень познавательная экскурсия! Остались полностью довольны подачей и качеством информации, Али замечательный рассказчик! Однозначно рекомендуем!
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Е
Екатерина
Очень понравилось, осмотрели все знаковые места. Гид русскоговорящий, приятный в общении.
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М
Марина
Экускурсия началась в указанном месте, в указанное время. Гид Али очень образованный, эрудированный и приятный собеседник. Терпеливо отвечал на все вопросы, провел по уютным улочкам и плюс помог сделать отличные фотографии. Дал совет по заведениям, местам. Воспользовалась рекомендациями и не пожалела. 5 баллов спасибо за такое времяпровождение
+3
Альп
Ответ организатора:
Марина, большое спасибо за такие тёплые слова! Мне очень приятно, что экскурсия оставила у вас хорошие впечатления и что вам понравилась читать дальшеуменьшить
атмосфера прогулки, наши беседы и рекомендации 😊 Отдельно рад, что советы по местам и заведениям вам пригодились и вы остались довольны. И конечно, спасибо за доверие, интересные вопросы и приятную компанию — с такими гостями экскурсия тоже проходит особенно легко и душевно. Буду очень рад увидеть вас снова в Турции и показать ещё много красивых и интересных мест. Спасибо вам от всей души за отзыв и за это время вместе! 🙏
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Елена
Сегодня состоялась у нас очень насыщенная, познавательная экскурсия по старой части города Анталии с Али! Несмотря на жару, было легко и интересно. Али замечательный рассказчик, внимательный организатор, замечательный фотограф) Всем рекомендую! А мы встретимся в Стамбуле, когда зацветут тюльпаны!
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