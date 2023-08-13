Погулять по пляжу и парку, зайти в музей Ататюрка и узнать, что такое суфизм
Прогуляетесь по узким улицам Старого города Калеичи, увидите архитектуру римского, сельджукского и османского периодов.
А ещё посетите Школу дервишей — мусульманских монахов-аскетов — и узнаете, как они жили и что изучали.
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Описание
Что вас ожидает
📍 Пляж Мермерли, он же пляж Мармира — старейший городской пляж Антальи. Море здесь чистое и спокойное. Обсудим, как это место и его правила менялись с течением времени.
📍 Улу Медресе — историческое здание в центре, бывшее учебное заведение. Сегодня это культурный центр, где вы познакомитесь с богатой историей и культурой региона. В здешних лавках сможете купить турецкие сладости и приправы, а ещё угоститесь шербетом — любимым напитком турецких султанов.
📍 Триумфальные ворота императора Адриана. Их построили во 2 веке перед визитом императора Адриана. Ворота находятся на улице Ишиклар, где вы также увидите анталийский трамвайчик и самые высокие в Турции пальмы.
📍 Дом-музей Ататюрка — основателя Турецкой Республики. Ататюрк два раза посещал Анталью и во время своего визита жил в двухэтажном доме, который сейчас и является музеем. Внутри вы рассмотрите старинную мебель, фотографии первого президента страны и его личные вещи.
📍 Парк Кечили. Его уютные дорожки выведут вас к смотровой площадке — отсюда открываются прекрасные панорамные виды.
📍 Школа дервишей — монахов, приверженцев суфизма. Школу построили в 14 веке, а сегодня в ней находится музей. Вы увидите экспозицию, связанную с жизнью и обучением дервишей, и познакомитесь с основами философии суфизма.
Организационные детали
- Билеты в музеи включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По желанию мы можем предоставить транспорт за дополнительную плату
ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Во время экскурсии была высокая влажность воздуха, из-за чего нам, двоим взрослым, было тяжеловато передвигаться. Хотя маршрут, преимущественно, проходил по затенённых местам. Это стоит учесть при планировании, особенно если вы с детьми.