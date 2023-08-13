Старый город Антальи: главное за 2,5 часа

Погулять по пляжу и парку, зайти в музей Ататюрка и узнать, что такое суфизм

5
1 отзыв
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На этой пешей экскурсии вы познакомитесь с древней культурой, традициями и обычаями турецкого народа.

Прогуляетесь по узким улицам Старого города Калеичи, увидите архитектуру римского, сельджукского и османского периодов.

А ещё посетите Школу дервишей — мусульманских монахов-аскетов — и узнаете, как они жили и что изучали.
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

📍 Пляж Мермерли, он же пляж Мармира — старейший городской пляж Антальи. Море здесь чистое и спокойное. Обсудим, как это место и его правила менялись с течением времени.

📍 Улу Медресе — историческое здание в центре, бывшее учебное заведение. Сегодня это культурный центр, где вы познакомитесь с богатой историей и культурой региона. В здешних лавках сможете купить турецкие сладости и приправы, а ещё угоститесь шербетом — любимым напитком турецких султанов.

📍 Триумфальные ворота императора Адриана. Их построили во 2 веке перед визитом императора Адриана. Ворота находятся на улице Ишиклар, где вы также увидите анталийский трамвайчик и самые высокие в Турции пальмы.

📍 Дом-музей Ататюрка — основателя Турецкой Республики. Ататюрк два раза посещал Анталью и во время своего визита жил в двухэтажном доме, который сейчас и является музеем. Внутри вы рассмотрите старинную мебель, фотографии первого президента страны и его личные вещи.

📍 Парк Кечили. Его уютные дорожки выведут вас к смотровой площадке — отсюда открываются прекрасные панорамные виды.

📍 Школа дервишей — монахов, приверженцев суфизма. Школу построили в 14 веке, а сегодня в ней находится музей. Вы увидите экспозицию, связанную с жизнью и обучением дервишей, и познакомитесь с основами философии суфизма.

Организационные детали

  • Билеты в музеи включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По желанию мы можем предоставить транспорт за дополнительную плату

ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Надежда
13 авг 2023
Экскурсию для нас проводила очаровательная Икбаль. Всё прошло отлично, получили много новых и интересных сведений о возникновении и развитии Анталии. Икбаль обладает огромным багажом знаний и может рассказать буквально о каждом уголке Калеичи (исторического центра).
Во время экскурсии была высокая влажность воздуха, из-за чего нам, двоим взрослым, было тяжеловато передвигаться. Хотя маршрут, преимущественно, проходил по затенённых местам. Это стоит учесть при планировании, особенно если вы с детьми.

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