Путешествие в город Каш Отправьтесь в день, наполненный морским бризом, солнцем и впечатляющими пейзажами! Рано утром мы заберём вас из отеля и отправимся на юг вдоль живописного побережья Средиземного моря. Впереди — один из самых атмосферных городков Турции и пляж, достойный открыток. Первой остановкой станет Каш — очаровательный город у самого моря, где смешались дух античности, рыбацкие традиции и уют средиземноморских улочек. У вас будет свободное время, чтобы побродить по улочкам, полюбоваться видами, посидеть в кофейне или заглянуть в магазинчики с украшениями ручной работы. Для любителей истории — античный амфитеатр с видом на море, буквально в двух шагах от центра. Бирюзовая мечта: пляж Капуташ После прогулки по Кашу мы отправимся к пляжу Капуташ — спрятанному между отвесными скалами природному чуду. Это одно из самых живописных мест турецкого побережья, известное своей лазурной водой и золотистым песком. У вас будет несколько часов, чтобы насладиться пляжным отдыхом: искупаться, понежиться на солнце и сделать яркие фотографии. Ближе к вечеру мы тронемся в обратный путь, сделав короткую остановку для отдыха, и доставим вас обратно в отель — наполненных солнцем, морем и атмосферой одного из самых красивых маршрутов Турции. Важная информация:

Возьмите с собой: купальник и полотенце, панаму или шляпу и солнцезащитный крем от солнца, удобную обувь для длительных прогулок по городу, а также деньги на сувениры и напитки.