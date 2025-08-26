Откройте для себя чарующий Каш и один из самых красивых пляжей Турции — Капуташ! Вас ждут живописные морские панорамы, уютные улочки старинного городка и лазурная вода у подножия скал. Это путешествие наполнено атмосферой Средиземноморья и яркими эмоциями. Присоединяйтесь — будет красиво, тепло и незабываемо!
Путешествие в город Каш Отправьтесь в день, наполненный морским бризом, солнцем и впечатляющими пейзажами! Рано утром мы заберём вас из отеля и отправимся на юг вдоль живописного побережья Средиземного моря. Впереди — один из самых атмосферных городков Турции и пляж, достойный открыток. Первой остановкой станет Каш — очаровательный город у самого моря, где смешались дух античности, рыбацкие традиции и уют средиземноморских улочек. У вас будет свободное время, чтобы побродить по улочкам, полюбоваться видами, посидеть в кофейне или заглянуть в магазинчики с украшениями ручной работы. Для любителей истории — античный амфитеатр с видом на море, буквально в двух шагах от центра. Бирюзовая мечта: пляж Капуташ После прогулки по Кашу мы отправимся к пляжу Капуташ — спрятанному между отвесными скалами природному чуду. Это одно из самых живописных мест турецкого побережья, известное своей лазурной водой и золотистым песком. У вас будет несколько часов, чтобы насладиться пляжным отдыхом: искупаться, понежиться на солнце и сделать яркие фотографии. Ближе к вечеру мы тронемся в обратный путь, сделав короткую остановку для отдыха, и доставим вас обратно в отель — наполненных солнцем, морем и атмосферой одного из самых красивых маршрутов Турции. Важная информация:
Возьмите с собой: купальник и полотенце, панаму или шляпу и солнцезащитный крем от солнца, удобную обувь для длительных прогулок по городу, а также деньги на сувениры и напитки.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Каш
- Пляж Капуташ
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Гид - Историк
- Обед
- Вход на пляж Капуташ
- Прогулка на яхте
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник среда суббота
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальник и полотенце
- Панаму или шляпу и солнцезащитный крем от солнца
- Удобную обувь для длительных прогулок по городу
- А также деньги на сувениры и напитки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гульнара
26 авг 2025
В целом конечно не плохо, хоть и не совсем повезло с погодой, всё равно покатались на лодке. А на пляже были такие волны, что сносило просто. С природой конечно не договоришься, ну ладно, но то что протиснуться нет места на пляже, это обидно…
