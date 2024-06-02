Экскурсии к горам Антальи

Найдено 14 экскурсий в категории «Горы» в Анталье, цены от €20, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
42 отзыва
Приключения в Таврских горах: живописная поездка из Антальи
Погрузитесь в атмосферу древних времен и насладитесь красотой Таврских гор во время уникальной поездки из Антальи
««Лучше гор могут быть только горы»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
230 за всё до 4 чел.
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
10 часов
12 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
«В пути вы полюбуетесь горной природой, но главная цель этой поездки — смотровая площадка, откуда открывается головокружительный вид на ущелье»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4036 за человека
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
🚤 На катере
Групповая
10 часов
8 отзывов
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
Зелёный каньон - крупнейшее искусственное водохранилище Турции. Прокатитесь на катере, искупайтесь в чистой воде и пообедайте в живописном ресторане на берегу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
35 за человека
Из Антальи - на гору Янарташ
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Гора Янарташ из Анталии: Олимпос, пляжи и мифы в однодневной поездке
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и живописным местам Анталии, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
«Мифические костры горы Янарташ»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Древний город Фазелис и гора Тахталы
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Древний город Фазелис и гора Тахталы: индивидуальная экскурсия
Вас ждёт путешествие в древний город Фазелис и на вершину горы Тахталы. Узнайте историю римских и византийских сооружений, насладитесь видами Средиземноморья
«у подножия горы Тахталы, или Олимпос, описанной Гомером в «Илиаде»»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
240228 за всё до 4 чел.
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи
скидка
9%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи: незабываемое приключение
Проведите день активно и весело, наслаждаясь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
«Боди-рафтинг (проход через воду для адаптации), чтобы привыкнуть к горной реке»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2220 за человека
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
«11:00-12:30 — Сплав по горной реке: вы проплывёте на лодке около 10 км в окружении кипарисовых, сосновых и эвкалиптовых лесов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
42 за человека
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🚐 На микроавтобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Вас ждёт сплав по горной реке на рафте или каяке с преодолением водных преград и прохождением порогов»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
56 за человека
Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
Проверить себя на выносливость, встретить рассвет на вершине и выпить кофе с видом на бухту Адрасан
Начало: в бухте Адрасан (80 км от Антальи)
«А вы знали, что гора Муса-Даг с пляжа напоминает гигантского мамонта»
Завтра в 03:30
11 июня в 03:30
от 65 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
3 отзыва
Активный отдых в Анталии: Сафари на багги и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Откройте для себя дух приключений с экскурсией, сочетающей сафари на багги и захватывающий рафтинг в Анталии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
35 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Полюбоваться одним из крупнейших каньонов Турции и сплавиться по горной реке на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Он охватывает огромную территорию с хвойными лесами, горами, каньонами и реками»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 за человека
Каньон Тазы, Античный Сельге и Каменные люди: отдых среди гор
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
8 часов
47 отзывов
Каньон Тазы и Античный Сельге: Историческое приключение из Анталии
Погрузитесь в мир древности и природных чудес, посетив каньон Тазы и руины Сельге в одной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: вторник, Пятница
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
35$32 за человека
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Антальи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Антальи
Насладиться горными пейзажами, искупаться в бирюзовой воде и погулять среди римских руин
«А еще отправитесь в горы и отдохнете на озере Салда, словно сошедшем с красочной открытки»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
433390 за всё до 4 чел.
Путешествие в каньон Тазы + рафтинг
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Путешествие в каньон Тазы + рафтинг: объединение приключения и отдыха
Погрузитесь в мир природных чудес и активного отдыха с нашей экскурсией в каньон Тазы и рафтингом по каньону Кёпрюлю
Начало: у вашего отеля
«Течение у горной реки небыстрое, поэтому справятся участники с любым уровнем физической подготовки»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    2 июня 2024
    Из Антальи - на гору Янарташ
    Отлично съездили. Мне понравился рассказ о древнем городе и всех местах по дороге. Так как ехали с тремя детьми, это было непросто)) мы поднимались в гору) но гид делал нашу поездку максимально комфортной! Спасибо за это!
  • о
    ольга
    31 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
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    и рафтингом все остались довольны (наша компания 7 чел), сопровождающий на рафтинге замечательный молодой человек постоянно с шутками-прибаутками, было весело. Каньон, ущелье тоже очень красивое захватывающее зрелище. Единственный минус не было гида-экскурсовода, никто ничего не расказывал (привезли-увезли)

  • И
    Иван
    17 мая 2024
    На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
    Каньон красивый, зеленый весь такой, большой, загляденье. Трансфер тоже был вполне себе четкий. Но, о боже, как же много народу на этом
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    несчастном кораблике. Как же много народу в едальне на обеде. И самое интересное, что в магазине, в который на обратном пути происходит заезд, в котором 2/3 продаваемого - типа-брендовые шмотки, столько народу стоит в очередях)) А так в целом мило, но долго и однообразно кататься по каньону показалось скучновато)

  • А
    Альбина
    16 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Идеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано очень хорошо, транспорт, питание и
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    сопровождение! Рафтинг был потрясающий и очень веселый ✌🏼 Я бы сказала что это один из лучших туров, которые я посетила за отпуск🫶🏻

    Идеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано очень
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
    Чудесное путешествие, природа великолепна, масса восхитительных эмоций и позитива, хорошая организация тура, шоппинг не напрягающий в минимальном количестве.
    Чудесное путешествие, природа великолепна, масса восхитительных эмоций и позитива, хорошая организация тура, шоппинг не напрягающий в
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
    в данной экскурсии понравилось все: и места, в которых мы побывали, и рассказ Кирилла как о истории страны, так и о простой жизни, о турецком языке. Маршрут простой с небольшими подъемами и спусками, виды шикарные. Всем советую!
  • А
    Анастасия
    9 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
    7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с Татьяной на сафари. Но,
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    выйдя на улицу 7 мая в 4 утра, нас никто так и не забрал, так как, со слов представителя компании,"водитель проспал". В расстроенных чувствах и с желанием спасти день, мы написали Татьяне, спросив, есть ли какая-нибудь экскурсия для нас. Она ответила нам в 5 утра! и, в итоге, 7 мая мы поехали с ее командой на Сафари+Тазы Каньон, 8 мая в Памуккале, а 9 мая на дайвинг. Расписывать каждую экскурсию не буду, скажу только, что нам понравились все три тура! Забирают вовремя (чуть ли не минута в минуту), организация самого тура на высоте, очень грамотно построены маршруты, гиды и помощники вежливые и дружелюбные, Татьяна всегда на связи, даёт четкие рекомендации по экскурсиям, кормят достойно, машины комфортные, это при том, что стоимость экскурсий очень приятная. Дайвинг проводят профессионалы, с хорошим оборудованием и большой заботой о гостях. Моя семья организует туры на Северном Кавказе, я немного разбираюсь в этом бизнесе, поэтому могу точно рекомендовать Татьяну. Огромное спасибо за вежливость, отзывчивость и прекрасный отдых! ❤️

    7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с
  • V
    Vera
    25 апреля 2024
    На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
    Идеально организованная экскурсия! Выезды согласно таймингу, живописная дорога до каньона, сам каньон прекрасен, вдоволь покатали по нему. Отдельное спасибо нашему
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    юмористичному гиду, слушать его было одно удовольствие. Теперь считаю, что поездка в это место - обязательный пунктик при посещении Анталии и близлежащих мест. И спасибо сервису, пользовалась впервые, очень удобно, в будущих путешествиях буду подбирать экскурсии здесь!

    Идеально организованная экскурсия! Выезды согласно таймингу, живописная дорога до каньона, сам каньон прекрасен, вдоволь покатали по
  • К
    Кирилл
    13 апреля 2024
    Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
    Все было замечательно, единственное поездка на багги разочаровала совсем. Скорость быстрой ходьбы и расстояние максимум 750 метров, это все. Рафтинг советую всем, вода чудесная. Каньон и природа восхитительны.
  • Д
    Дина
    12 апреля 2024
    Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
    Прекрасная получилась индивидуальная экскурсия. Действительно восхождение (вторая часть) очень сложное. Меня подъем заинтересовал, и только на месте я уже смогла
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    понять сложность пути. Но Siyamin, как местный житель, который прекрасно знает свои места, предложил несколько вариантов пути. И - я осталась очень довольной. Для опытных скалолазов восхождение на Муса-Даг будет интересным, но и для менее опытных будет прекрасная возможность увидеть рассвет! Рекомендую!

    Прекрасная получилась индивидуальная экскурсия. Действительно восхождение (вторая часть) очень сложное. Меня подъем заинтересовал, и только на

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Горы»

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  3. На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
  4. Из Антальи - на гору Янарташ
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  7. Старый порт
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  10. Башня Хыдырлык
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