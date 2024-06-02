1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Приключения в Таврских горах: живописная поездка из Антальи
Погрузитесь в атмосферу древних времен и насладитесь красотой Таврских гор во время уникальной поездки из Антальи
««Лучше гор могут быть только горы»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
«В пути вы полюбуетесь горной природой, но главная цель этой поездки — смотровая площадка, откуда открывается головокружительный вид на ущелье»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40€36 за человека
Групповая
10 часов
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
Зелёный каньон - крупнейшее искусственное водохранилище Турции. Прокатитесь на катере, искупайтесь в чистой воде и пообедайте в живописном ресторане на берегу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€35 за человека
Индивидуальная
4 часа
Гора Янарташ из Анталии: Олимпос, пляжи и мифы в однодневной поездке
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и живописным местам Анталии, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
«Мифические костры горы Янарташ»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Древний город Фазелис и гора Тахталы: индивидуальная экскурсия
Вас ждёт путешествие в древний город Фазелис и на вершину горы Тахталы. Узнайте историю римских и византийских сооружений, насладитесь видами Средиземноморья
«у подножия горы Тахталы, или Олимпос, описанной Гомером в «Илиаде»»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
240€228 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи: незабываемое приключение
Проведите день активно и весело, наслаждаясь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
«Боди-рафтинг (проход через воду для адаптации), чтобы привыкнуть к горной реке»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22€20 за человека
Групповая
9 часов
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
«11:00-12:30 — Сплав по горной реке: вы проплывёте на лодке около 10 км в окружении кипарисовых, сосновых и эвкалиптовых лесов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€42 за человека
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Вас ждёт сплав по горной реке на рафте или каяке с преодолением водных преград и прохождением порогов»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€56 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
Проверить себя на выносливость, встретить рассвет на вершине и выпить кофе с видом на бухту Адрасан
Начало: в бухте Адрасан (80 км от Антальи)
«А вы знали, что гора Муса-Даг с пляжа напоминает гигантского мамонта»
Завтра в 03:30
11 июня в 03:30
от €65 за человека
Групповая
6 часов
Активный отдых в Анталии: Сафари на багги и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Откройте для себя дух приключений с экскурсией, сочетающей сафари на багги и захватывающий рафтинг в Анталии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€35 за человека
Групповая
8 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Полюбоваться одним из крупнейших каньонов Турции и сплавиться по горной реке на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Он охватывает огромную территорию с хвойными лесами, горами, каньонами и реками»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€30 за человека
скидка
9%
Групповая
8 часов
Каньон Тазы и Античный Сельге: Историческое приключение из Анталии
Погрузитесь в мир древности и природных чудес, посетив каньон Тазы и руины Сельге в одной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: вторник, Пятница
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
35$32 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Антальи
Насладиться горными пейзажами, искупаться в бирюзовой воде и погулять среди римских руин
«А еще отправитесь в горы и отдохнете на озере Салда, словно сошедшем с красочной открытки»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
433€390 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Путешествие в каньон Тазы + рафтинг: объединение приключения и отдыха
Погрузитесь в мир природных чудес и активного отдыха с нашей экскурсией в каньон Тазы и рафтингом по каньону Кёпрюлю
Начало: у вашего отеля
«Течение у горной реки небыстрое, поэтому справятся участники с любым уровнем физической подготовки»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia2 июня 2024Отлично съездили. Мне понравился рассказ о древнем городе и всех местах по дороге. Так как ехали с тремя детьми, это было непросто)) мы поднимались в гору) но гид делал нашу поездку максимально комфортной! Спасибо за это!
- оольга31 мая 2024Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
- ИИван17 мая 2024Каньон красивый, зеленый весь такой, большой, загляденье. Трансфер тоже был вполне себе четкий. Но, о боже, как же много народу на этом
- ААльбина16 мая 2024Идеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано очень хорошо, транспорт, питание и
- ЕЕлена15 мая 2024Чудесное путешествие, природа великолепна, масса восхитительных эмоций и позитива, хорошая организация тура, шоппинг не напрягающий в минимальном количестве.
- ССветлана13 мая 2024в данной экскурсии понравилось все: и места, в которых мы побывали, и рассказ Кирилла как о истории страны, так и о простой жизни, о турецком языке. Маршрут простой с небольшими подъемами и спусками, виды шикарные. Всем советую!
- ААнастасия9 мая 20247 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с Татьяной на сафари. Но,
- VVera25 апреля 2024Идеально организованная экскурсия! Выезды согласно таймингу, живописная дорога до каньона, сам каньон прекрасен, вдоволь покатали по нему. Отдельное спасибо нашему
- ККирилл13 апреля 2024Все было замечательно, единственное поездка на багги разочаровала совсем. Скорость быстрой ходьбы и расстояние максимум 750 метров, это все. Рафтинг советую всем, вода чудесная. Каньон и природа восхитительны.
- ДДина12 апреля 2024Прекрасная получилась индивидуальная экскурсия. Действительно восхождение (вторая часть) очень сложное. Меня подъем заинтересовал, и только на месте я уже смогла
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Горы»
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