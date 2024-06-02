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выйдя на улицу 7 мая в 4 утра, нас никто так и не забрал, так как, со слов представителя компании,"водитель проспал". В расстроенных чувствах и с желанием спасти день, мы написали Татьяне, спросив, есть ли какая-нибудь экскурсия для нас. Она ответила нам в 5 утра! и, в итоге, 7 мая мы поехали с ее командой на Сафари+Тазы Каньон, 8 мая в Памуккале, а 9 мая на дайвинг. Расписывать каждую экскурсию не буду, скажу только, что нам понравились все три тура! Забирают вовремя (чуть ли не минута в минуту), организация самого тура на высоте, очень грамотно построены маршруты, гиды и помощники вежливые и дружелюбные, Татьяна всегда на связи, даёт четкие рекомендации по экскурсиям, кормят достойно, машины комфортные, это при том, что стоимость экскурсий очень приятная. Дайвинг проводят профессионалы, с хорошим оборудованием и большой заботой о гостях. Моя семья организует туры на Северном Кавказе, я немного разбираюсь в этом бизнесе, поэтому могу точно рекомендовать Татьяну. Огромное спасибо за вежливость, отзывчивость и прекрасный отдых! ❤️