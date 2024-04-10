Экскурсии в Олимпос из Антальи

Найдено 4 экскурсии в категории «Олимпос» в Анталье, цены от €228, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний город Фазелис и гора Тахталы
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Древний город Фазелис и гора Тахталы: индивидуальная экскурсия
Вас ждёт путешествие в древний город Фазелис и на вершину горы Тахталы. Узнайте историю римских и византийских сооружений, насладитесь видами Средиземноморья
«у подножия горы Тахталы, или Олимпос, описанной Гомером в «Илиаде»»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
240228 за всё до 4 чел.
Канатная дорога «Олимпос» и ресторан Улупынар
Индивидуальная
4 часа
Подъем на канатной дороге Олимпос и ужин в ресторане Улупынар
Покорите вершины на канатной дороге и насладитесь кулинарными шедеврами в ресторане Улупынар
Начало: По договоренности
««Олимпос» — «От моря — к небу» Канатная дорога, ведущая к вершине горы Тахталы называется Olympos Teleferik»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
От моря - к небу «- древний Фазелис и фуникулер» Олимпос
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия в Фазелис и поездка на фуникулер Олимпос
Путешествие в прошлое и наслаждение природой: древний Фазелис и панорама с фуникулера Олимпос ждут вас
Начало: По договоренности
«Путешествие из Анталии в Текирова Фазелис расположен в красивом месте с пляжами и живописными скалами, у подножия уникальной горы Тахталы (Олимпос), той самой, которую описывал Гомер в легендарной «Иллиаде»»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
«Из Антальи до пляжа Олимпос ехать около 1,5 часов»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
865 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    10 апреля 2024
    Древний город Фазелис и гора Тахталы
    Мы ездили с Тураном 9 апреля 2024 года в Фазелис и на гору Тахталы. Нам все очень понравилось. Туран объяснил
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    все заранее в переписке, подробно ответил на все наши вопросы и был очень вежлив и учтив. Он приехал заранее к нашему отелю. Машина была очень комфортабельная, и поездка прошла отлично. Туран потрясающий гид. Он рассказывал об истории и традициях региона. Все было очень доступно, интересно, логически связано между собой и познавательно. Мы очень хотим приехать еще в Кемер, и воспользуемся услугами Турана.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Олимпос»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Древний город Фазелис и гора Тахталы
  2. Канатная дорога «Олимпос» и ресторан Улупынар
  3. От моря - к небу «- древний Фазелис и фуникулер» Олимпос
  4. Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Анталье
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  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
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  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Олимпос" можно забронировать 4 экскурсии от 228 до 865 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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