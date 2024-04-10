1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Древний город Фазелис и гора Тахталы: индивидуальная экскурсия
Вас ждёт путешествие в древний город Фазелис и на вершину горы Тахталы. Узнайте историю римских и византийских сооружений, насладитесь видами Средиземноморья
«у подножия горы Тахталы, или Олимпос, описанной Гомером в «Илиаде»»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
240€228 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Подъем на канатной дороге Олимпос и ужин в ресторане Улупынар
Покорите вершины на канатной дороге и насладитесь кулинарными шедеврами в ресторане Улупынар
Начало: По договоренности
««Олимпос» — «От моря — к небу» Канатная дорога, ведущая к вершине горы Тахталы называется Olympos Teleferik»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия в Фазелис и поездка на фуникулер Олимпос
Путешествие в прошлое и наслаждение природой: древний Фазелис и панорама с фуникулера Олимпос ждут вас
Начало: По договоренности
«Путешествие из Анталии в Текирова Фазелис расположен в красивом месте с пляжами и живописными скалами, у подножия уникальной горы Тахталы (Олимпос), той самой, которую описывал Гомер в легендарной «Иллиаде»»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
«Из Антальи до пляжа Олимпос ехать около 1,5 часов»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€865 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана10 апреля 2024Мы ездили с Тураном 9 апреля 2024 года в Фазелис и на гору Тахталы. Нам все очень понравилось. Туран объяснил
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Олимпос»
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