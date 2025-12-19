Мастер-класс: кофе на песке и гадание на кофейной гуще в Анталье

Хотите научиться варить кофе по-турецки и разобраться в тонкостях приготовления бодрящего напитка? Приглашаем вас на мастер-класс, где вы сварите кофе на песке или плите, а также загляните в своё будущее, погадав на кофейной гуще. После мастер-класса вас будет ждать приятный и полезный подарок для ваших уютных посиделок с кофе.
Описание мастер-классаАроматный напиток по-турецки • Вы узнаете историю турецкого кофе, его традиции и обычаи. Изучите всё необходимое оборудование для приготовления и научитесь им пользоваться.
- Выберете самый вкусный аромат из восьми зерен разных сортов кофе. Обработаете зёрна и сварите свой идеальный кофе (на песке или на плите). Мастер объяснит вам все тонкости приготовления.
- Продегустируете получившейся ароматный напиток вместе со сладостями и специями. Наш мастер расскажет, как приготовить кофе на песке в домашних условиях, и поделится своими секретами.
- Погадаете на кофейной гуще и приоткроете тайны своего будущего.
• После мастер-класса вас ждёт полезный подарок — джезва, кофе, чашка и блюдце. Присоединяйтесь к нашей гостеприимной компании и приготовьте свой лучший кофе! Важная информация:
- Мастер-класс будет интересен участникам от 14 лет.
- По желанию вы можете приобрести разные сорта кофе, кофейник или кофемолку в мастерской.
- Мастер-класс не рекомендуется для беременных.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Русскоговорящий инструктор
- Подарок
Где начинаем и завершаем?
Начало: МаркАнталья, Торговый центр · район Муратпаша, бульвар Аднан Мендерес, 4
Завершение: Возле торгового центра MarkAntalya
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Мастер-класс будет интересен участникам от 14 лет
- По желанию вы можете приобрести разные сорта кофе, кофейник или кофемолку в мастерской
- Мастер-класс не рекомендуется для беременных
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Индивидуальная
до 2 чел.
Анталья: погружение в мир Востока
Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Анталья с историком
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€189 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Все краски Антальи
Анталья - это не только море, но и множество культурных и природных достопримечательностей. Посетите Старый город, Дюденские водопады и музеи
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€430 за всё до 7 чел.