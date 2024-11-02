скидка
20%
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по созданию мозаичных светильников
Присоединяйтесь к мастер-классу в Анталье и создайте уникальный мозаичный светильник своими руками. Опытный мастер поможет вам выбрать узор и декорировать лампу
Начало: В центре Антальи
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
40€32 за человека
скидка
44%
1.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Кофейный мастер-класс в Анталье
Узнайте секреты турецкого кофе и попробуйте гадание на гуще. Погрузитесь в атмосферу традиций и вкусов, изучая тонкости кофейного искусства
Начало: Рядом с Калеичи
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
50€28 за человека
скидка
33%
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс по росписи керамики в Анталье
Расписать тарелку в традиционном турецком стиле под руководством местного специалиста
Начало: В районе Калеичи
Завтра в 14:00
13 ноя в 14:00
45€30 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 ноября 2024Хороший мастер-класс. Расположение очень удобное (рядом с трамвайной остановкой). Обстановка приятная, располагающая к творчеству; на стенах и тумбе модели, созданные
- ЕЕлена2 ноября 2024Посетили мастер-класс с внучкой. Очень понравилось: интересно, познавательно, душевно. Очень приятная компания, рекомендую всем друзьям и знакомым, отдохнете от суеты жизни, два часа пролетели незаметно. Спасибо организаторам и их помощникам.
- ИИрина28 октября 2024Была на мастер-классе. Очень приятная атмосфера. Лампы у всех получились очень красивые. Всё замечательно. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Мастер-классы»
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