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самим организатором. Организатора интересно слушать; немного рассказал про историю появления светильников на понятном английском; в целом интересовался про гостей, их отдых в Турции. Для создания своего светильника все необходимое из материалов есть, во всевозможных цветах. По времени не так долго, часа 1,5. По итогу получился шикарный светильник; бабушка, дедушка и родители в восторге. Надеюсь, прослужит долго.