Интересные программы мастер-классы Антальи

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Анталье, цены от €28, скидки до 44%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Мастер-класс по созданию турецкого мозаичного светильника
скидка
20%
10 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по созданию мозаичных светильников
Присоединяйтесь к мастер-классу в Анталье и создайте уникальный мозаичный светильник своими руками. Опытный мастер поможет вам выбрать узор и декорировать лампу
Начало: В центре Антальи
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
4032 за человека
Кофейный мастер-класс + гадание на гуще в Анталье
Пешая
скидка
44%
2 отзыва
1.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Кофейный мастер-класс в Анталье
Узнайте секреты турецкого кофе и попробуйте гадание на гуще. Погрузитесь в атмосферу традиций и вкусов, изучая тонкости кофейного искусства
Начало: Рядом с Калеичи
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
5028 за человека
Мастер-класс по росписи керамики в Анталье
скидка
33%
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс по росписи керамики в Анталье
Расписать тарелку в традиционном турецком стиле под руководством местного специалиста
Начало: В районе Калеичи
Завтра в 14:00
13 ноя в 14:00
4530 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    2 ноября 2024
    Мастер-класс по созданию турецкого мозаичного светильника
    Хороший мастер-класс. Расположение очень удобное (рядом с трамвайной остановкой). Обстановка приятная, располагающая к творчеству; на стенах и тумбе модели, созданные
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    самим организатором. Организатора интересно слушать; немного рассказал про историю появления светильников на понятном английском; в целом интересовался про гостей, их отдых в Турции. Для создания своего светильника все необходимое из материалов есть, во всевозможных цветах. По времени не так долго, часа 1,5. По итогу получился шикарный светильник; бабушка, дедушка и родители в восторге. Надеюсь, прослужит долго.

  • Е
    Елена
    2 ноября 2024
    Мастер-класс по созданию турецкого мозаичного светильника
    Посетили мастер-класс с внучкой. Очень понравилось: интересно, познавательно, душевно. Очень приятная компания, рекомендую всем друзьям и знакомым, отдохнете от суеты жизни, два часа пролетели незаметно. Спасибо организаторам и их помощникам.
    Посетили мастер-класс с внучкой. Очень понравилось: интересно, познавательно, душевно. Очень приятная компания, рекомендую всем друзьям и
  • И
    Ирина
    28 октября 2024
    Мастер-класс по созданию турецкого мозаичного светильника
    Была на мастер-классе. Очень приятная атмосфера. Лампы у всех получились очень красивые. Всё замечательно. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мастер-класс по созданию турецкого мозаичного светильника
  2. Кофейный мастер-класс + гадание на гуще в Анталье
  3. Мастер-класс по росписи керамики в Анталье
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Минарет Йивли
  6. Памуккале
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Башня Хыдырлык
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Анталье в ноябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 32 со скидкой до 44%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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