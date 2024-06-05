Чаще всего гиды в Анталье показывают гостям Старый город Калеичи.
Я решила расширить маршрут и добавить к нему интереснейший квартал Бальбей, построенный за пределами крепостной стены на рубеже 14-15 веков. Вы погуляете по узким улицам, увидите древние мечети и османские бани и посетите базар медников. А также насладитесь турецким кофе со сладостями.
Я решила расширить маршрут и добавить к нему интереснейший квартал Бальбей, построенный за пределами крепостной стены на рубеже 14-15 веков. Вы погуляете по узким улицам, увидите древние мечети и османские бани и посетите базар медников. А также насладитесь турецким кофе со сладостями.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 3 часа вы:
Погуляете по Старому городу Калеичи, где увидите древние бани Йеникапы и мечеть Текели Мехмет Паши. А также зайдёте в магазинчики, где продают знаменитые со времён Османской империи товары — керамику и ковры.
Осмотрите Бальбей — первый городской квартал за пределами крепости. Заглянете в караван-сарай, принимавший в Средневековье купцов и путешественников. И найдёте на Базарной площади османский хамам 15 века с невероятными куполами.
Побываете на настоящем восточном базаре и на рынке медников, где раскроете секреты средневекового ремесленного братства «Ахилик».
Зайдёте в уютную восточную кондитерскую и попробуете местные сладости с чашечкой ароматного турецкого кафе.
Я расскажу:
Как использовали турецкие ковры в Средневековой Европе и кому принадлежала крупнейшая коллекция ковров из Османской империи.
Почему тюльпан стал любимым изображением в турецкой керамике и какие рисунки на посуде служили оберегами.
Как можно было открыть лавку на базаре и что бросали на крышу продавцов с некачественными товарами.
Почему на турецком хлебе один надрез и какая специя лечит все болезни, кроме смерти.
Кто из османских султанов был большим сладкоежкой и какие сладости готовили на султанской кухне.
Как банщик определял богатых клиентов и какие банные средства использовали гаремные красавицы.
Как развлекались путешественники в караван-сараях и какие специфические услуги оказывали в прачечных.
Какой вид турецкого кофе продлевает молодость, а какой помогает сбросить лишний вес.
Организационные детали
- Кофе и сладости включены в стоимость.
- Если вас больше 2-х человек, доплата составит 7 евро за участника.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Анталье
Провела экскурсии для 639 туристов
Привет всем! Меня зовут Елена, я профессиональный гид с большим опытом работы. Живу в Анталье более 10 лет и просто обожаю этот гостеприимный город на берегу Средиземного моря. С радостью покажу вам его самые живописные места и расскажу о них нескучные факты.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
5 июня 2024
Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))
П
Петр
4 мая 2024
Елена, спасибо Вам огромное. Узнали много интересных деталей, посмотрели и погрузились в мир древней Анталии. Экскурсия отличная, рекомендуем!
I
Inna
30 апр 2024
Отличная экскурсия! На протяжении всего пути рассказ сопровождается интерактивом, все показывается на живых примерах в местных лавках.
История не только воспринимается на слух, но и на ощупь. Рекомендую!
История не только воспринимается на слух, но и на ощупь. Рекомендую!
А
Анна
20 апр 2024
Прекрасный гид, с невероятным терпением, то раньше надо то позже то опоздали😀 Очень интересный рассказ, действительно, из жизни города, ни на минуту не пожалели что выбрали эту экскурсию. Настоятельно рекомендую!!!
Л
Лариса
15 мар 2024
Совершенно очарованы экскурсией Елены. Профессиональный, лицензированный гид, по-моему, от души любящий свою профессию. Погружение? Да – погружение произошло. Развалины – чьи развалины, уроки истории. Мечети – вот они, как и
К
Ксения
3 мар 2024
Если вдруг в какой-то момент вы устанете от банальных фактов из википедии, стандартных маршрутов с кучей туристов и скучной истории - обязательно обратите внимание на Елену и ее авторскую экскурсию!
Я
Я
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