Что вас ожидает

За 3 часа вы:

Погуляете по Старому городу Калеичи, где увидите древние бани Йеникапы и мечеть Текели Мехмет Паши. А также зайдёте в магазинчики, где продают знаменитые со времён Османской империи товары — керамику и ковры.

Осмотрите Бальбей — первый городской квартал за пределами крепости. Заглянете в караван-сарай, принимавший в Средневековье купцов и путешественников. И найдёте на Базарной площади османский хамам 15 века с невероятными куполами.

Побываете на настоящем восточном базаре и на рынке медников, где раскроете секреты средневекового ремесленного братства «Ахилик».

Зайдёте в уютную восточную кондитерскую и попробуете местные сладости с чашечкой ароматного турецкого кафе.

Я расскажу:

Как использовали турецкие ковры в Средневековой Европе и кому принадлежала крупнейшая коллекция ковров из Османской империи.

Почему тюльпан стал любимым изображением в турецкой керамике и какие рисунки на посуде служили оберегами.

Как можно было открыть лавку на базаре и что бросали на крышу продавцов с некачественными товарами.

Почему на турецком хлебе один надрез и какая специя лечит все болезни, кроме смерти.

Кто из османских султанов был большим сладкоежкой и какие сладости готовили на султанской кухне.

Как банщик определял богатых клиентов и какие банные средства использовали гаремные красавицы.

Как развлекались путешественники в караван-сараях и какие специфические услуги оказывали в прачечных.

Какой вид турецкого кофе продлевает молодость, а какой помогает сбросить лишний вес.

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