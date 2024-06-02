1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города
Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города
Начало: В Старом городе Калеичи
«Мы пройдем по узким улочкам Калеичи и заглянем в нетуристические кафе, чтобы отведать вкуснейшие супы, закуски и десерты»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от €230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гора Янарташ из Анталии: Олимпос, пляжи и мифы в однодневной поездке
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и живописным местам Анталии, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
«По желанию, по пути можно пообедать в ресторане с местной едой, подскажем хорошее место»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Насладитесь приватной обстановкой и изысканным обедом на борту яхты, исследуя живописные бухты и водопады Анталии
«Отдельно оплачивается трансфер из отеля в порт и обратно, а также обед и напитки на борту (меню оговаривается заранее)»
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
€900 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
10 часов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
Присоединяйтесь к групповой экскурсии по Грин каньону! Вас ждут живописные виды, яхтенная прогулка, пляжный отдых и рыбалка
Начало: У вашего отеля
«В ресторане вы подкрепитесь, наслаждаясь видом из панорамных окон»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
43€39 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по винотеке Ликии в Анталье с дегустацией вин и закусками
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, наслаждаясь 5 сортами вина и легкими закусками в атмосферной винотеке недалеко от Старого города Антальи
«Программа согласована с хозяином винотеки, где пройдет дегустация»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€99 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
Пройти участок знаменитого маршрута, погулять по диким пляжам и оценить национальную кухню
Начало: Встреча в отеле гостей
«Они угостят нас блюдами турецкой кухни»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от €300 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
«После купания позовем вас на борт и отвезем в ресторан на берегу, чтобы пообедать — с видом на озеро, разумеется»
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€56 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
Путешествие на ликийскую винодельню в Анталье
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
«В стоимость входят трансфер туда-обратно из центра Антальи и дегустация: 3 дегустационных сета с шестью видами вина на каждого взрослого путешественника и лёгкие закуски»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
350€333 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Восточный базар Анталии: уникальная экскурсия с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу турецкого базара, отведайте местные деликатесы и узнайте историю торговли
Начало: Tuzcular, Cumhuriyet Caddesi No:5,Muratpaşa Antaly...
«Встречаемся в удобном для сторон месте, напитки и еда за дополнительную оплату»
Расписание: Среда в 08:30, воскресенье в 08:30
6 ноя в 08:30
10 ноя в 08:30
$138 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Краски восточного базара Антальи
Колоритная прогулка по фермерским рынкам, постоялым дворам и торговым улочкам города
Начало: Площадь Республики (Cumhuriyet Meydanı)
«Личные покупки, сувениры, напитки, еда»
€141 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Антальи в Сиде: амфитеатр, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе в увлекательной экскурсии
«Анталийское побережье — это не только море, пляжи и отличная кухня»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Подъем на канатной дороге Олимпос и ужин в ресторане Улупынар
Покорите вершины на канатной дороге и насладитесь кулинарными шедеврами в ресторане Улупынар
Начало: По договоренности
«Ресторан на горной реке Улупынар Эта местность находится за Кемером среди гор и буйной зелени, где на горной реке разводят форель и вылавливают ее сразу для ресторана»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
Распробовать национальные блюда, щедро приправленные задушевными беседами
Начало: Barbaros, Hadrian Kale Kapısı, 07100 Muratpaşa/Ant...
«Мясо и рыба, свежие овощи, калейдоскоп приправ и специй… Это лишь некоторые из многочисленных примет турецкой кухни»
€99 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia2 июня 2024Отлично съездили. Мне понравился рассказ о древнем городе и всех местах по дороге. Так как ехали с тремя детьми, это было непросто)) мы поднимались в гору) но гид делал нашу поездку максимально комфортной! Спасибо за это!
- ТТатьяна25 марта 2024Экскурсия по старому городу с осмотром остатков древних строений, в конце заходили на современный медный рынок и обедали в небольшой
- ТТатьяна1 февраля 2024Я была на этой экскурсии в январе и осталась очень довольна. Это было очень интересное путешествие по живописному озеру, окруженному
- ООльга25 января 2024Посетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеру, окруженному горами и зеленью.
- ААнна9 января 2024Прекрасная, насыщенная, информативная экскурсия! С удовольствием погуляла с Еленой по улочкам старого города, узнала много нового о городе, маленьких семейных
- ЛЛидия8 января 2024Очень приятный маршрут по старому городу - по улочкам, которые не заполнены туристами, лавочками или ресторанами. Поэтому все видится совсем
- ММария31 декабря 2023Ездили на данную экскурсию в конце января. Потрясающая, живописная дорога, шикарные фото, интересные рассказы о истории местности. Побывали в по-настоящему сказочном месте. Все очень понравилось, спасибо огромное🙏🏽
- ААндрей10 декабря 2023Провели отличный познавательный день с гидом Ириной. Прекрасные горные виды, познавательная экскурсия по винодельческому производству, красивое кафе и хорошо организованная и вкусная дегустация турецких вин.
- ССергей9 декабря 2023Анна очень интересно рассказывала о вкусной местной еде. Сама еда тоже была отличная!
- ААнна27 ноября 2023Прекрасная организация, великолепная еда, горное озеро с величественным каньоном. Отдельное спасибо гидам. Хоть заявлено, что это сопровождающие, но в полной
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Гастрономические»
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