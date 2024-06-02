Гастрономические экскурсии Антальи

Найдено 13 экскурсий в категории «Гастрономические» в Анталье, цены от €39, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города
Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города
Начало: В Старом городе Калеичи
«Мы пройдем по узким улочкам Калеичи и заглянем в нетуристические кафе, чтобы отведать вкуснейшие супы, закуски и десерты»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от 230 за всё до 6 чел.
Из Антальи - на гору Янарташ
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Гора Янарташ из Анталии: Олимпос, пляжи и мифы в однодневной поездке
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и живописным местам Анталии, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
«По желанию, по пути можно пообедать в ресторане с местной едой, подскажем хорошее место»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Насладитесь приватной обстановкой и изысканным обедом на борту яхты, исследуя живописные бухты и водопады Анталии
«Отдельно оплачивается трансфер из отеля в порт и обратно, а также обед и напитки на борту (меню оговаривается заранее)»
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
900 за всё до 4 чел.
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
Присоединяйтесь к групповой экскурсии по Грин каньону! Вас ждут живописные виды, яхтенная прогулка, пляжный отдых и рыбалка
Начало: У вашего отеля
«В ресторане вы подкрепитесь, наслаждаясь видом из панорамных окон»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4339 за человека
Дегустация вин древней Ликии
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Экскурсия по винотеке Ликии в Анталье с дегустацией вин и закусками
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, наслаждаясь 5 сортами вина и легкими закусками в атмосферной винотеке недалеко от Старого города Антальи
«Программа согласована с хозяином винотеки, где пройдет дегустация»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
99 за всё до 6 чел.
Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
Пройти участок знаменитого маршрута, погулять по диким пляжам и оценить национальную кухню
Начало: Встреча в отеле гостей
«Они угостят нас блюдами турецкой кухни»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 300 за всё до 6 чел.
Из Антальи - к Зеленому каньону
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
3 отзыва
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
«После купания позовем вас на борт и отвезем в ресторан на берегу, чтобы пообедать — с видом на озеро, разумеется»
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
56 за человека
Путешествие на ликийскую винодельню
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Путешествие на ликийскую винодельню в Анталье
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
«В стоимость входят трансфер туда-обратно из центра Антальи и дегустация: 3 дегустационных сета с шестью видами вина на каждого взрослого путешественника и лёгкие закуски»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
350333 за всё до 2 чел.
Восточный базар Анталии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Восточный базар Анталии: уникальная экскурсия с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу турецкого базара, отведайте местные деликатесы и узнайте историю торговли
Начало: Tuzcular, Cumhuriyet Caddesi No:5,Muratpaşa Antaly...
«Встречаемся в удобном для сторон месте, напитки и еда за дополнительную оплату»
Расписание: Среда в 08:30, воскресенье в 08:30
6 ноя в 08:30
10 ноя в 08:30
$138 за всё до 5 чел.
Краски восточного базара Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Краски восточного базара Антальи
Колоритная прогулка по фермерским рынкам, постоялым дворам и торговым улочкам города
Начало: Площадь Республики (Cumhuriyet Meydanı)
«Личные покупки, сувениры, напитки, еда»
141 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в старинный Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Антальи в Сиде: амфитеатр, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе в увлекательной экскурсии
«Анталийское побережье — это не только море, пляжи и отличная кухня»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Канатная дорога «Олимпос» и ресторан Улупынар
Индивидуальная
4 часа
Подъем на канатной дороге Олимпос и ужин в ресторане Улупынар
Покорите вершины на канатной дороге и насладитесь кулинарными шедеврами в ресторане Улупынар
Начало: По договоренности
«Ресторан на горной реке Улупынар Эта местность находится за Кемером среди гор и буйной зелени, где на горной реке разводят форель и вылавливают ее сразу для ресторана»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
Распробовать национальные блюда, щедро приправленные задушевными беседами
Начало: Barbaros, Hadrian Kale Kapısı, 07100 Muratpaşa/Ant...
«Мясо и рыба, свежие овощи, калейдоскоп приправ и специй… Это лишь некоторые из многочисленных примет турецкой кухни»
99 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    2 июня 2024
    Из Антальи - на гору Янарташ
    Отлично съездили. Мне понравился рассказ о древнем городе и всех местах по дороге. Так как ехали с тремя детьми, это было непросто)) мы поднимались в гору) но гид делал нашу поездку максимально комфортной! Спасибо за это!
  • Т
    Татьяна
    25 марта 2024
    Краски восточного базара Антальи
    Экскурсия по старому городу с осмотром остатков древних строений, в конце заходили на современный медный рынок и обедали в небольшой
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    кафешке, специализирующейся на рецептах региона Антальи, пробовали новые для нас блюда, получили удовольствие и от прогулки, и от дегустации. Дегустация за доп. плату, но цены в кафе не грабительские (взяли на пробу 5 разных блюд по 1/2 порции в стол).

  • Т
    Татьяна
    1 февраля 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
    Я была на этой экскурсии в январе и осталась очень довольна. Это было очень интересное путешествие по живописному озеру, окруженному
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    горами и зеленью. Мы видели много красивых мест, фотографировали их и наслаждались видами. После пожаров какой то участок был выжжен, но это никак не повлияло на виды в целом и наоборот придавало мистику этому месту. Горы, лес, птицы, озеро – великолепные места! Организация тура была очень хорошая, трансфер из отеля и обратно был комфортным и своевременным, лодка просторная и уютная, куратор группы на яхте был вежливым и интересным. Обед вкусный и сытный (если не ожидать от обеда как в отеле, то он очень даже ничего как для экскурсии). Очен рекомендую этот тур всем, кто любит природу.

    Я была на этой экскурсии в январе и осталась очень довольна. Это было очень интересное путешествиеЯ была на этой экскурсии в январе и осталась очень довольна. Это было очень интересное путешествиеЯ была на этой экскурсии в январе и осталась очень довольна. Это было очень интересное путешествиеЯ была на этой экскурсии в январе и осталась очень довольна. Это было очень интересное путешествие
  • О
    Ольга
    25 января 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
    Посетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеру, окруженному горами и зеленью.
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    Вода в каньоне была очень красивого цвета, а воздух свежим и ароматным. Я наслаждалась красотой природы и сделала много фотографий. Трансфер из отеля и обратно был удобным и комфортабельным. Водитель был вежливым и пунктуальным, гид на лодке знающим и интересным. Он рассказывал интересные факты о каньоне и отвечал на все вопросы. Обед в ресторане на берегу озера был вкусным и сытным. Я попробовала несколько блюд турецкой кухни и осталась довольна. Ресторан имел красивый вид на озеро и уютную атмосферу. Я рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой. Это был один из лучших дней моего отпуска в Анталии.

    Посетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеруПосетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеруПосетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеруПосетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеруПосетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеру
  • А
    Анна
    9 января 2024
    Краски восточного базара Антальи
    Прекрасная, насыщенная, информативная экскурсия! С удовольствием погуляла с Еленой по улочкам старого города, узнала много нового о городе, маленьких семейных
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    ресторанчиках, кофейнях, мастерских, рынках и музее склепов. Елена прекрасный рассказчик и увлечённый профессионал своего дела. Нам повезло попасть на гастрофестиваль различных регионов Турции. Рекомендую посетить эту вкусную и интересную экскурсию.

  • Л
    Лидия
    8 января 2024
    Краски восточного базара Антальи
    Очень приятный маршрут по старому городу - по улочкам, которые не заполнены туристами, лавочками или ресторанами. Поэтому все видится совсем
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    иначе, чем если ходишь самостоятельно. Нет излишних подробностей в изложении информации, можно вести с гидом диалог, что, безусловно, очень позитивно. Были с маленькими детьми, так что точно рекомендую и Елену, и этот короткий, но очень хороший маршрут.

  • М
    Мария
    31 декабря 2023
    Путешествие на ликийскую винодельню
    Ездили на данную экскурсию в конце января. Потрясающая, живописная дорога, шикарные фото, интересные рассказы о истории местности. Побывали в по-настоящему сказочном месте. Все очень понравилось, спасибо огромное🙏🏽
  • А
    Андрей
    10 декабря 2023
    Путешествие на ликийскую винодельню
    Провели отличный познавательный день с гидом Ириной. Прекрасные горные виды, познавательная экскурсия по винодельческому производству, красивое кафе и хорошо организованная и вкусная дегустация турецких вин.
  • С
    Сергей
    9 декабря 2023
    Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
    Анна очень интересно рассказывала о вкусной местной еде. Сама еда тоже была отличная!
  • А
    Анна
    27 ноября 2023
    Из Антальи - к Зеленому каньону
    Прекрасная организация, великолепная еда, горное озеро с величественным каньоном. Отдельное спасибо гидам. Хоть заявлено, что это сопровождающие, но в полной
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    мере их можно назвать гидами, правда для этого нужно понимать английский). Ездила в конце ноября, поэтому в озере не купались, но ловили рыбу. В озере водится форель, кефаль и сазан. Есть только маленький минус. На вопрос "сколько заплатили за экскурсию?" называли цифру меньше 35 евро

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Гастрономические»

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  1. Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
  2. Из Антальи - на гору Янарташ
  3. Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
  4. Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
  5. Дегустация вин древней Ликии
Какие места ещё посмотреть в Анталье
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  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Гастрономические" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 39 до 900 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Антальи, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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