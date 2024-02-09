Экскурсии из центра Антальи

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Анталье, цены от $34, скидки до 31%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Анталии: прикосновение к великой истории
🚶 Пешая
скидка
31%
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Прогулка по Анталии: прикосновение к великой истории
Начало: На Площади Джумхуриет в центре города (Анталья)
Расписание: Ежедневно в 09:00,17:00
от 49$34 за человека
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия: Музей саркофагов и Водопад Верхний Дюден
Открыть таинственные места Антальи и научиться разбираться в эпохах, изучая погребальные памятники
Начало: Торговый центр «Доу Гаражи»
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
139126 за всё до 4 чел.
Ностальгия по Анталии
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
4 часа
Ностальгия по Анталии
Начало: На Площади Джумхуриет в центре города Анталия
Расписание: Ежедневно в 09:00, 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
48$36 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по Анталии: прикосновение к великой истории
  2. Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
  3. Ностальгия по Анталии
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Дюденский водопад
  8. Старый порт
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июле 2024
Сейчас в Анталье в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 34 до 126 со скидкой до 31%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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