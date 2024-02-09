1 чел.
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31%
Мини-группа
2 часа
Прогулка по Анталии: прикосновение к великой истории
Начало: На Площади Джумхуриет в центре города (Анталья)
Расписание: Ежедневно в 09:00,17:00
от 49$34 за человека
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9%
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия: Музей саркофагов и Водопад Верхний Дюден
Открыть таинственные места Антальи и научиться разбираться в эпохах, изучая погребальные памятники
Начало: Торговый центр «Доу Гаражи»
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
139€126 за всё до 4 чел.
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4 часа
Ностальгия по Анталии
Начало: На Площади Джумхуриет в центре города Анталия
Расписание: Ежедневно в 09:00, 16:00
Сегодня в 09:00
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48$36 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана9 февраля 2024Хорошая, информативная экскурсия по историческим местам. Отдельное спасибо экскурсоводу Фикри за подачу информации исторических фактов.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Из центра»
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