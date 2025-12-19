Создайте уникальный сувенир на память о волшебном путешествии по Стамбулу! Во время мастер-класса вам откроются секреты древнего искусства и основные техники росписи по стеклу. Готовое изделие вы заберете с собой.
Яркие краски, атмосфера творчества, теплые эмоции, восточные сладости и чаепитие — все это за один мастер-класс!
Яркие краски, атмосфера творчества, теплые эмоции, восточные сладости и чаепитие — все это за один мастер-класс!
Описание мастер-классаПолучите незабываемый опыт Приглашаем вас в нашу уютную художественную студию в центре города. Наш опытный мастер познакомит вас с историей и техникой росписи витражного стекла. Вы сможете выбрать готовый эскиз или свой дизайн рисунка. Ваш опыт рисования неважен, ведь наш мастер будет помогать вам на каждом этапе. Готовое изделие на подставке вы заберете с собой. Создайте свой необычный и сувенир на память о прекрасном восточном путешествии! После мастер-класса вас ждёт турецкое чаепитие с угощениями в гостеприимной и теплой атмосфере! Важная информация:
- В мастер-классе могут принять участие взрослые и дети, а также целые семьи или компании друзей.
- Мастер-класс проходит в художественной студии в центре Антальи.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Русскоговорящий инструктор
- Чаепитие с турецкими угощениями
- Все необходимые материалы для росписи
Где начинаем и завершаем?
Начало: МаркАнталья, Торговый центр · район Муратпаша, бульвар Аднан Мендерес, 4
Завершение: Возле торгового центра MarkAntalya
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- В мастер-классе могут принять участие взрослые и дети, а также целые семьи или компании друзей
- Мастер-класс проходит в художественной студии в центре Антальи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Индивидуальная
до 4 чел.
Анталья с историком
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€189 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Все краски Антальи
Анталья - это не только море, но и множество культурных и природных достопримечательностей. Посетите Старый город, Дюденские водопады и музеи
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€430 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Роспись по стеклу: мастер-класс в Анталье
Познакомьтесь с турецкой культурой через роспись по стеклу. Опытный мастер поможет выбрать узор и создать уникальное изделие, которое вы заберете с собой
Начало: В центре Антальи
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€50 за человека