Роспись по стеклу: мастер-класс в Анталье

Познакомьтесь с турецкой культурой через роспись по стеклу. Опытный мастер поможет выбрать узор и создать уникальное изделие, которое вы заберете с собой
Художественная роспись по стеклу - это не только искусство, но и часть турецкой культуры.

Участники мастер-класса узнают о различных техниках декорирования, смогут выбрать узор и расписать стекло акриловой краской. Во время
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сушки изделия гостей угостят чаем, кофе и лукумом. Завершив мастер-класс, каждый сможет забрать своё творение домой.

В стоимость мероприятия включены все необходимые материалы и угощения, что делает его доступным и удобным для всех желающих прикоснуться к искусству

5
1 отзыв

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Прикосновение к искусству
  • 🖌️ Изучение турецкой культуры
  • ☕ Угощение чаем и лукумом
  • 🎁 Уникальное изделие на память
  • 📚 Знания о росписи по стеклу
Роспись по стеклу: мастер-класс в Анталье
Роспись по стеклу: мастер-класс в Анталье
Роспись по стеклу: мастер-класс в Анталье
Ближайшие даты:
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Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Анталья

Описание мастер-класса

За два часа вы:

  • прикоснётесь к истории художественной росписи по стеклу
  • узнаете, какое место она занимает в турецкой культуре
  • услышите, какие варианты декорирования стекла существуют
  • рассмотрите образцы и выберете понравившийся узор
  • распишете стекло акриловой краской

Пока ваше изделие сохнет, мы угостим вас чаем, кофе и лукумом. Затем бережно упакуем ваше творение — вы сможете сразу забрать его с собой.

Организационные детали

В стоимость всё включено.

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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Н
25 дек 2024
Этот мастер-класс был моим подарком подруге на день рождения. Ей понравилось, всё прошло хорошо.
Организаторы подробно всё объяснили и были очень вежливы в общении.

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