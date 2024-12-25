Художественная роспись по стеклу - это не только искусство, но и часть турецкой культуры.
Участники мастер-класса узнают о различных техниках декорирования, смогут выбрать узор и расписать стекло акриловой краской. Во время
Участники мастер-класса узнают о различных техниках декорирования, смогут выбрать узор и расписать стекло акриловой краской. Во время
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Прикосновение к искусству
- 🖌️ Изучение турецкой культуры
- ☕ Угощение чаем и лукумом
- 🎁 Уникальное изделие на память
- 📚 Знания о росписи по стеклу
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Анталья
Описание мастер-класса
За два часа вы:
- прикоснётесь к истории художественной росписи по стеклу
- узнаете, какое место она занимает в турецкой культуре
- услышите, какие варианты декорирования стекла существуют
- рассмотрите образцы и выберете понравившийся узор
- распишете стекло акриловой краской
Пока ваше изделие сохнет, мы угостим вас чаем, кофе и лукумом. Затем бережно упакуем ваше творение — вы сможете сразу забрать его с собой.
Организационные детали
В стоимость всё включено.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орхан — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 54 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Орхан, я родился и вырос в Анталье. Очень хорошо знаю местные традиции и культурные особенности. Много путешествовал, некоторое время жил в России. Сейчас с дружной командой занимаюсь организацией мастер-классов в родном городе. Ждём вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
25 дек 2024
Этот мастер-класс был моим подарком подруге на день рождения. Ей понравилось, всё прошло хорошо.
Организаторы подробно всё объяснили и были очень вежливы в общении.
Организаторы подробно всё объяснили и были очень вежливы в общении.
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