читать дальше сушки изделия гостей угостят чаем, кофе и лукумом. Завершив мастер-класс, каждый сможет забрать своё творение домой.



В стоимость мероприятия включены все необходимые материалы и угощения, что делает его доступным и удобным для всех желающих прикоснуться к искусству

Художественная роспись по стеклу - это не только искусство, но и часть турецкой культуры.Участники мастер-класса узнают о различных техниках декорирования, смогут выбрать узор и расписать стекло акриловой краской. Во время