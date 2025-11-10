Не упустите возможность насладиться природными красотами Турции в рамках насыщенного однодневного треккинг-тура.
Вас ждут неизведанные дикие пляжи поселка Кулумджа, старинный маяк Гелидония, с которого открывается вид на архипелаг из пяти небольших островов и головокружительные морские просторы.
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Трансфер из апартаментов/отеля;
- Дорога в деревню Караоз, остановка у побережья на чайную паузу. Однажды так я влюбила гостей в эту локацию, просто незапланированной остановкой, что они вернулись вновь в эти края. Думаю, вас это место также впечатлит;
- Пеший маршрут к мысу Гелидония (3,5 км.). Полтора часа в одну сторону. Проверено нами, это посильно;
- Остановка на мысе, у маяка Гелидония;
- Возвращение в Караоз;
- Обед на побережье в гостях у местных жителей в Караоз;
- Трансфер в Анталию и, конечно, потрясающие вдохновляющие виды по дороге.
Вторник, четверг, пятница (точное время сообщается гидом, трансфер из отелей с 8:30 до 10:00)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дикие пляжи поселка Кулумджа
- Старинный маяк Гелидония
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, пятница (точное время сообщается гидом, трансфер из отелей с 8:30 до 10:00)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
