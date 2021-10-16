Старый город Антальи: от истоков до наших дней

Погулять по колоритному району Калеичи и посетить его знаковые места с профессиональным гидом

5
7 отзывов
Приглашаю совершить путешествие от времен расцвета Римской империи до Турецкой республики! Вы пройдете по старинным улочкам и увидите древние ворота, башни, мечети, дома и медресе.

А я помогу вам погрузиться в атмосферу античности, познакомлю с культурой и традициями турецкого народа.
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
Старый город Антальи: от истоков до наших дней

Что вас ожидает

Калеичи — «другая Анталья»

Калеичи — район, совсем не похожий на остальную Анталью. Здесь нет современных домов, зато есть древнеримские здания, колоритные мечети и башни. Я расскажу, как выглядели эти места несколько веков назад и что предпринимают современные власти для сохранения здесь духа Старой Турции. Проведу вас по живописным извилистым улочкам, похожим на лабиринты, покажу остатки городской крепостной стены и другие знаковые достопримечательности.

«Визитные карточки» Калеичи

Вы посетите площадь Джумхуриет и узнаете, почему минарет Йивли называют «рифленым». Раскроете особенности конструкции мечети Искеле и оцените усеченный минарет Кесик. А также отдохнете в самом живописном месте Старого города — морском порту Калеичи Марина. Кроме того, я покажу вам знаменитые ворота Адриана, башню Хыдырлык, медресе Каратай, монастырь Мевлевихане и расскажу связанные с ними истории.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • По желанию я могу забрать вас из отеля и отвезти обратно после экскурсии. Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Стоимость с группы 1-4 человека — 50€.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у ворот Адриана
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
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7 реальных отзывов от туристов

Е
16 окт 2021
Были на экскурсии с семьёй. Угур забрал нас из отеля в Белеке на легковом автомобиле. Было интересно и не утомительно. Услышали много интересных фактов о жизни современных турков- лично мне такие подробности обычной жизни другого народа, с другим менталитетом всегда интересны. Старый город красивое место, с множеством красивых видов. Рекомндую.
Маргарита
16 окт 2021
Нам очень понравилась экскурсия с Угуром. Угур рассказал много интересных фактов, провёл по старым узким улочка, мы специально подстроили время экскурсии на утро воскресенья и не прогадали, ходили везде практически одни, что безусловно помогло лучше прочувствовать атмосферу города. Спасибо Угуру, очень всем рекомендую этого гида)
Г
10 окт 2021
Угур хорошо знает историю Турции и наши вопросы не по теме экскурсии не остались без ответа. Мы несколько раз отклонялись от маршрута и просили Угура показать нам православную церковь, помочь купить лекарства в аптеке. Все наши "хотелки" он доброжелательно выполнил и провёл интересную экскурсию.
Л
3 окт 2021
Всем доброго дня. Отдыхаем в Анталии. Всего 4 дня на весь отдых, тем не менее решили уделить время на прогулку. Выбрали экскурсию с Угуром. Встреча как со старым знакомым. Показал Старый город так, как будто позвал в гости. Влюбил в это чудесное место навсегда. Почувствовали все и восточную сказку, и историю, и современность. Прикупили вкуснейшего чаю и милых сувениров. Великовозрастный сын (13 лет) с удовольствием посетил музей игрушек, так сказать, вспомнил младые годы. Остался доволен. Спасибо, Угур, до новой встречи в Анталии.
В
14 сен 2021
Угур отличный гид! Во время экскурсии рассказал много того, чего не найдешь ни в одном путеводителе, интересные исторические факты и легенды, связанные с городом отличный маршрут, прекрасные виды старого города. Благодаря ему прочувствовали сердце и дух Анталии. Спасибо большое, 3 часа экскурсии пролетели как одна минута, настолько было познавательно и увлекательно! Однозначно рекомендуем!
И
29 авг 2021
Мы ездили на экскурсию по старому городу с Угуром! Интересный гид, с чувством юмора, с хорошими знаниями истории. Очень внимательный. Все показал, рассказал. И, хотя экскурсия должна была длиться всего 3 часа, по факту времени прошло гораздо больше. Но время пролетело незаметно. Угур угостил нас всех мороженым и даже показал нам водопад, хотя этого в программе и не было. Спасибо
П
26 авг 2021
Вчера побывали на пешеходной экскурсии по Старому городу Анталии - Калеичи. Очень понравился сам городок с узкими извилистыми улочками, симпатичными домиками, множеством очаровательных ресторанчиков и лавочками с разными милыми безделушками. Гид Угур очень грамотно построил экскурсию. Провел нас по всем самым интересным местам, рассказывая про основание города, про то, как одна историческая эпоха сменяла другую, помог почувствовать очарование и самобытность старинного городка.
Экскурсию рекомендуем. Остались только приятные впечатления.

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