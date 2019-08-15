Стамбул - город, где пересекаются культуры и эпохи.
За один день можно увидеть главные достопримечательности: площадь Ипподром, Голубую мечеть, дворец Топкапы и Собор Святой Софии. В завершение - круиз по Босфору. Это уникальная возможность познакомиться с историей и культурой столицы трех империй. Не забудьте фотоаппарат и удобную одежду для посещения мечетей
За один день можно увидеть главные достопримечательности: площадь Ипподром, Голубую мечеть, дворец Топкапы и Собор Святой Софии. В завершение - круиз по Босфору. Это уникальная возможность познакомиться с историей и культурой столицы трех империй. Не забудьте фотоаппарат и удобную одежду для посещения мечетей
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Увидеть главные достопримечательности
- 🚢 Круиз по Босфору
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🏛 Погружение в историю Османской империи
- 🕌 Посещение знаменитых мечетей
Что можно увидеть
- Площадь Ипподром
- Голубая мечеть
- Дворец Топкапы
- Собор Святой Софии
Описание экскурсииВосток — дело тонкое Начнём мы нашу экскурсию на площади Ипподрома — главной площади Стамбула, на которой расположено несколько колонн и обелисков времен Византии. Затем отправимся в главную мечеть Стамбула, имеющую шесть минаретов — Голубую мечеть. Посещение дворца Топкапы позволит Вам узнать жизнь и нравы восточных правителей — султанов. Не обойдём своим вниманием и колыбель всего христианства — Собор Святой Софии. Он был храмом, его перестраивали в мечеть, а сейчас здесь открыт музей. После остановки в магазине изделий из кожи, вас ждёт незабываемый тур по Босфору 45-60 минут, в сопровождении рассказа гида, и ужин на корабле (напитки не включены). Важная информация:
- С собой необходимо взять оригинал загранпаспорта, деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и\или зонты (если в Стамбуле намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат.
- Рекомендуем выбрать закрытую одежду, так как в программе есть посещение мечети (у мужчин запрещены шорты и полностью открытые руки. У женщин должна быть покрыта голова, полностью закрыты ноги и руки до ладоней);
- Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах: Анталия, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания;
- Вылет из Анталии предварительно в 07:00, прибытие в Стамбул в 08:00. Обратный вылет из Стамбула предварительно в 21:00, прибытие в Анталью в 22:00.
Понедельник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Топкапы
- Собор Святой Софии
- Голубая Мечеть
- Ипподром и Немецкий Фонтан
- Тур по Босфору
Что включено
- Внутренние авиабилеты
- Трансфер
- Профессиональный гид
- Внешний осмотр объектов по программе
- Питание (в зависимости от выбранной опции)
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы во время тура
- Входные билеты
- Круиз по Босфору
- Питание (в зависимости от выбранной опции)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Я познакомилась со Стамбулом в рамках однодневной экскурсии. Одного дня - однозначно мало, но экскурсия была насыщенной и нам показали много… Мы вылетели из аэропорта Алании, долетели хорошо, полёт около
Вам был полезен этот отзыв?
В
Расхожая фраза "Стамбул - город контрастов" полностью себя подтверждает при посещении этого Великого, древнего (с 7 века до н. э.), самобытного и просто очень красивого города. Мы отдыхали в жаркой субтропической Анталии. НО!!! Когда поступило предложение посетить главный турецкий мегаполис, ни секунды не сомневались в принятии решения. Константинополь (Царьград), по моему мнению, должен посетить каждый путешественник.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Полет из Анталии занял примерно час, в Стамбуле встретил гид, собрал группу и на автобусе поехали в город. График был плотный, по старому городу передвигались пешком в быстром темпе. Свободного времени выделяли не много, но группа собралась организованная, поэтому успели все. Посмотрели главные достопримечательности, послушали историю. Делиться впечатлениями нет смысла,Стамбул надо увидеть своими глазами…
Вам был полезен этот отзыв?
С
Сначала было страшновато. Однако все прошло великолепно. Получили кучу эмоций, впечатлений, знаний. Как жаль, что все заканчивается. Один день это так мало, но в то же время и так много. Есть повод ещё раз приехать в этот замечательный город. Спасибо гиду за этот замечательный день!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Мы отдыхали на Анталийском побережье Турции в поселке Чамьюва. Отельный релакс разбавляли интересными экскурсиями. И конечно, мы не могли не воспользоваться шансом посетить Стамбул, в котором все мечтали побывать, но всё никак не получалось.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Однозначно рекомендую эту экскурсию как "рекламный тур по Стамбулу" - так выразился наш гид:). Конечно в этот огромный, яркий город хорошо приезжать на несколько дней, но для первого раза это великолепная возможность.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Стамбул на один день на самолете»
Индивидуальная
до 6 чел.
Стамбул за 1 день - из Антальи (билет на самолёт не включен)
Первое прикосновение к городу
Начало: В аэропорту Антальи
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от €700 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по росписи витражного стекла в Анталье
Начало: МаркАнталья, Торговый центр · район Муратпаша, бул...
Расписание: Ежедневно
$33 за человека
$260 за человека