Восток — дело тонкое
Начнём мы нашу экскурсию на площади Ипподрома — главной площади Стамбула, на которой расположено несколько колонн и обелисков времен Византии. Затем отправимся в главную мечеть Стамбула, имеющую шесть минаретов — Голубую мечеть.
Посещение дворца Топкапы позволит Вам узнать жизнь и нравы восточных правителей — султанов. Не обойдём своим вниманием и колыбель всего христианства — Собор Святой Софии. Он был храмом, его перестраивали в мечеть, а сейчас здесь открыт музей. После остановки в магазине изделий из кожи, вас ждёт незабываемый тур по Босфору 45-60 минут, в сопровождении рассказа гида, и ужин на корабле (напитки не включены).
Важная информация:
- С собой необходимо взять оригинал загранпаспорта, деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и\или зонты (если в Стамбуле намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат.
- Рекомендуем выбрать закрытую одежду, так как в программе есть посещение мечети (у мужчин запрещены шорты и полностью открытые руки. У женщин должна быть покрыта голова, полностью закрыты ноги и руки до ладоней);
- Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах: Анталия, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания;
- Вылет из Анталии предварительно в 07:00, прибытие в Стамбул в 08:00. Обратный вылет из Стамбула предварительно в 21:00, прибытие в Анталью в 22:00.