Поездка в Стамбул на один день

Турция - это не только курортные зоны на берегу моря

4.9
11 отзывов
Турция — это не только курортные зоны на берегу моря.

Это еще античные достопримечательности и старинные города.

Предлагаем вам отправиться в однодневное путешествие в Стамбул.

За один день вы познакомитесь с историей столицы трех империй и увидите главные достопримечательности города — площадь Ипподром, дворец Топкапы, Голубая мечеть.

Насладитесь уникальным миксом Востока и Запада.
Поездка в Стамбул на один день
Поездка в Стамбул на один день
Поездка в Стамбул на один день
Поездка в Стамбул на один день
Поездка в Стамбул на один день
Поездка в Стамбул на один день
Поездка в Стамбул на один день

Что вы увидите 🤩

  • Дворец Топкапы
  • Собор Святой Софии
  • Голубая Мечеть
  • Ипподром и Немецкий Фонтан
  • Тур по Босфору
Восток — дело тонкое
Начнём мы нашу экскурсию на площади Ипподрома — главной площади Стамбула, на которой расположено несколько колонн и обелисков времен Византии. Затем отправимся в главную мечеть Стамбула, имеющую шесть минаретов — Голубую мечеть.
Посещение дворца Топкапы позволит Вам узнать жизнь и нравы восточных правителей — султанов. Не обойдём своим вниманием и колыбель всего христианства — Собор Святой Софии. Он был храмом, его перестраивали в мечеть, а сейчас здесь открыт музей. После остановки в магазине изделий из кожи, вас ждёт незабываемый тур по Босфору 45-60 минут, в сопровождении рассказа гида, и ужин на корабле (напитки не включены).

Важная информация:

  • С собой необходимо взять оригинал загранпаспорта, деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и\или зонты (если в Стамбуле намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат.
  • Рекомендуем выбрать закрытую одежду, так как в программе есть посещение мечети (у мужчин запрещены шорты и полностью открытые руки. У женщин должна быть покрыта голова, полностью закрыты ноги и руки до ладоней);
  • Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах: Анталия, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания;
  • Вылет из Анталии предварительно в 07:00, прибытие в Стамбул в 08:00. Обратный вылет из Стамбула предварительно в 21:00, прибытие в Анталью в 22:00.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человекДля группы 1-12 человек
Взрослый 12+
$199
Детский (от 2 до 11 лет)
$189
Младенец (от 0 до 1.99 года)
$30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Внутренние авиабилеты
  • Транспорт
  • Входные билеты в музеи
  • Профессиональный гид
  • Обед и ужин
  • Тур по Босфору.
Что не входит
  • Напитки
  • Личные расходы во время тура.
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Понедельник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье

TurkeyTours
TurkeyTours
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