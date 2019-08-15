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А Анна читать дальше уменьшить часа. По прилёту нас встретил гид. Очень грамотный, вежливый человек. Сразу "погрузил" нас в атмосферу истории города. Осмотр мы начали с ипподрома (Египетский обелиск, Змеиная колонна, Обелиск Константина, немецкий фонтан). Затем направились в Голубую мечеть. Затем ознакомились с Дворцом Топкапы… Экскурсия по городу закончилась прогулкой по Босфорскому проливу и рассказом гида о истории. Честно: не хотелось уезжать… Конечно, устали, т. к. постоянно на ногах, но эта экскурсия стоит того. Я познакомилась со Стамбулом в рамках однодневной экскурсии. Одного дня - однозначно мало, но экскурсия была насыщенной и нам показали много… Мы вылетели из аэропорта Алании, долетели хорошо, полёт около Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виктор Расхожая фраза "Стамбул - город контрастов" полностью себя подтверждает при посещении этого Великого, древнего (с 7 века до н. э.), самобытного и просто очень красивого города. Мы отдыхали в жаркой субтропической Анталии. НО!!! Когда поступило предложение посетить главный турецкий мегаполис, ни секунды не сомневались в принятии решения. Константинополь (Царьград), по моему мнению, должен посетить каждый путешественник. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Полет из Анталии занял примерно час, в Стамбуле встретил гид, собрал группу и на автобусе поехали в город. График был плотный, по старому городу передвигались пешком в быстром темпе. Свободного времени выделяли не много, но группа собралась организованная, поэтому успели все. Посмотрели главные достопримечательности, послушали историю. Делиться впечатлениями нет смысла,Стамбул надо увидеть своими глазами… Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Сначала было страшновато. Однако все прошло великолепно. Получили кучу эмоций, впечатлений, знаний. Как жаль, что все заканчивается. Один день это так мало, но в то же время и так много. Есть повод ещё раз приехать в этот замечательный город. Спасибо гиду за этот замечательный день!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ж Жанна Мы отдыхали на Анталийском побережье Турции в поселке Чамьюва. Отельный релакс разбавляли интересными экскурсиями. И конечно, мы не могли не воспользоваться шансом посетить Стамбул, в котором все мечтали побывать, но всё никак не получалось. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет