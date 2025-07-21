Групповая
Стамбул за один день: исторические сокровища и круиз по Босфору
Откройте для себя Стамбул: от величественных мечетей до дворцовых сокровищ и живописного Босфора - все за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье
Завтра в 03:00
23 июл в 03:00
$260 за человека
Групповая
Экскурсия в Стамбул из Анталии
Откройте для себя магию Стамбула с его величественными мечетями и дворцами. Путешествие из Антальи на самолёте - это шанс увидеть город на стыке континентов
Начало: Ваш отель
Расписание: В понедельник четверг в субботу
Завтра в 04:00
24 июл в 04:00
$379 за человека
Водная прогулка
Путешествие в Стамбул из Анталии
Отправляйтесь в однодневное путешествие из Анталии в Стамбул, чтобы увидеть главные достопримечательности города, которые оставят неизгладимые впечатления
Начало: Ваш отель
Завтра в 03:30
24 июл в 03:30
$378 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Полеты на самолетах»
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