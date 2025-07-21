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Полеты на самолетах – экскурсии в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Полеты на самолетах» в Анталье, цены от $260. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Стамбул на один день на самолете
Полеты на самолетах
18 часов
7 отзывов
Групповая
Стамбул за один день: исторические сокровища и круиз по Босфору
Откройте для себя Стамбул: от величественных мечетей до дворцовых сокровищ и живописного Босфора - все за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье
Завтра в 03:00
23 июл в 03:00
$260 за человека
Экскурсия в Стамбул из Анталии на самолёте
Полеты на самолетах
18 часов
Групповая
Экскурсия в Стамбул из Анталии
Откройте для себя магию Стамбула с его величественными мечетями и дворцами. Путешествие из Антальи на самолёте - это шанс увидеть город на стыке континентов
Начало: Ваш отель
Расписание: В понедельник четверг в субботу
Завтра в 04:00
24 июл в 04:00
$379 за человека
Путешествие в Стамбул из Анталии на самолёте
Пешая
На автобусе
Полеты на самолетах
16 часов
Водная прогулка
Путешествие в Стамбул из Анталии
Отправляйтесь в однодневное путешествие из Анталии в Стамбул, чтобы увидеть главные достопримечательности города, которые оставят неизгладимые впечатления
Начало: Ваш отель
Завтра в 03:30
24 июл в 03:30
$378 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Полеты на самолетах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Башня Хыдырлык
  10. Каньоны Кепрюлю
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июле 2025
Сейчас в Анталье в категории "Полеты на самолетах" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 379. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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