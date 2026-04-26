Стамбул за 1 день - из Антальи (билет на самолёт не включен)
Первое прикосновение к городу
Всё, что вам нужно, чтобы открыть другую, некурортную Турцию, — это купить билет на самолёт из Антальи.
Далее я всё организую: удобный трансфер из аэропорта в Стамбул, главные достопримечательности, смотровые площадки и рассказы, которые не утомляют.
Описание экскурсии
Примерный тайминг
7:00 — вылет из Антальи 8:00 — прилёт в Стамбул 9:30–12:30 — Ипподром, Айя-София, Голубая мечеть 13:00–14:30 — Сулеймание и панорамы 15:00–16:30 — базар, Галатский мост, Галата, кофе 17:00–18:30 — Таксим, Истикляль, Долмабахче, Бешикташ 19:00 — выезд в аэропорт 20:00 — вылет 21:00 — возвращение в Анталью
Детали программы
Исторический центр
Начнём с площади Ипподром, где когда-то проходили гонки колесниц, и обсудим, как Константин Великий превратил Византий в столицу мира.
Айя-София и Голубая мечеть
Вы увидите символы города и поймёте, как менялись эпохи, религии и власть.
Мечеть Сулеймание
Поднимемся к одной из лучших панорамных точек с видом на Золотой Рог и Босфор.
Египетский базар и Галата
Здесь вы погрузитесь в атмосферу Востока, пройдёте по Галатскому мосту и сделаете паузу на кофе с чудесным видом.
Современный Стамбул
Прогуляемся по площади Таксим и улице Истикляль — центру городской жизни.
Долмабахче и Босфор
Вы увидите дворец снаружи, проедете вдоль набережной и пересечёте Босфорский мост между двумя континентами.
Я расскажу:
как Византий стал Константинополем и затем Стамбулом
почему город был ключевым центром империй
как менялась роль религии на примере Айя-Софии
как устроена жизнь современного Стамбула
Организационные детали
Поездка по Стамбулу проходит на минивэне Mercedes Vito или аналогичном. С вами будут водитель и я, ваш гид
Авиабилеты оплачиваются отдельно — примерно €50–70 в обе стороны
Питание — €10–20
Все локации осматриваются снаружи
Это путешествие не подойдёт людям с ограничениями по передвижению
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Антальи
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Айя — ваш гид в Анталье
Лицензированный гид по Турции и турагентство с лицензией TURSAB.
Для меня Турция — это не просто страна, в которой я живу и работаю. Это место, которое однажды очень глубоко почувствовала.
Мои экскурсии
— не про спешку и не про сухие факты. Это про состояние. Про то, как мы идём по старым улицам и вдруг начинаем замечать детали. Про то, как история перестаёт быть где-то далеко и становится живой и понятной. Про разговоры, в которых можно не только узнать новое, но и немного выдохнуть.
Я рассказываю просто и по-настоящему, без перегрузки и лишнего пафоса. Мне важно, чтобы вам было комфортно, спокойно и интересно — как будто вы гуляете с человеком, который давно здесь живёт и искренне хочет поделиться самым ценным.
Со мной часто получается не просто экскурсия, а тёплая встреча, после которой остаются не только знания, но и особое ощущение. Если вам откликается такой формат — буду рада пройти этот путь вместе.
