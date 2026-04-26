Всё, что вам нужно, чтобы открыть другую, некурортную Турцию, — это купить билет на самолёт из Антальи. Далее я всё организую: удобный трансфер из аэропорта в Стамбул, главные достопримечательности, смотровые площадки и рассказы, которые не утомляют.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Ваш гид в Анталье

Описание экскурсии

Примерный тайминг

7:00 — вылет из Антальи

8:00 — прилёт в Стамбул

9:30–12:30 — Ипподром, Айя-София, Голубая мечеть

13:00–14:30 — Сулеймание и панорамы

15:00–16:30 — базар, Галатский мост, Галата, кофе

17:00–18:30 — Таксим, Истикляль, Долмабахче, Бешикташ

19:00 — выезд в аэропорт

20:00 — вылет

21:00 — возвращение в Анталью

Детали программы

Исторический центр

Начнём с площади Ипподром, где когда-то проходили гонки колесниц, и обсудим, как Константин Великий превратил Византий в столицу мира.

Айя-София и Голубая мечеть

Вы увидите символы города и поймёте, как менялись эпохи, религии и власть.

Мечеть Сулеймание

Поднимемся к одной из лучших панорамных точек с видом на Золотой Рог и Босфор.

Египетский базар и Галата

Здесь вы погрузитесь в атмосферу Востока, пройдёте по Галатскому мосту и сделаете паузу на кофе с чудесным видом.

Современный Стамбул

Прогуляемся по площади Таксим и улице Истикляль — центру городской жизни.

Долмабахче и Босфор

Вы увидите дворец снаружи, проедете вдоль набережной и пересечёте Босфорский мост между двумя континентами.

Я расскажу:

как Византий стал Константинополем и затем Стамбулом

почему город был ключевым центром империй

как менялась роль религии на примере Айя-Софии

как устроена жизнь современного Стамбула

Организационные детали