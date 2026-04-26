Стамбул за 1 день - из Антальи (билет на самолёт не включен)

Первое прикосновение к городу
Всё, что вам нужно, чтобы открыть другую, некурортную Турцию, — это купить билет на самолёт из Антальи.

Далее я всё организую: удобный трансфер из аэропорта в Стамбул, главные достопримечательности, смотровые площадки и рассказы, которые не утомляют.
Описание экскурсии

Примерный тайминг

7:00 — вылет из Антальи
8:00 — прилёт в Стамбул
9:30–12:30 — Ипподром, Айя-София, Голубая мечеть
13:00–14:30 — Сулеймание и панорамы
15:00–16:30 — базар, Галатский мост, Галата, кофе
17:00–18:30 — Таксим, Истикляль, Долмабахче, Бешикташ
19:00 — выезд в аэропорт
20:00 — вылет
21:00 — возвращение в Анталью

Детали программы

Исторический центр

Начнём с площади Ипподром, где когда-то проходили гонки колесниц, и обсудим, как Константин Великий превратил Византий в столицу мира.

Айя-София и Голубая мечеть

Вы увидите символы города и поймёте, как менялись эпохи, религии и власть.

Мечеть Сулеймание

Поднимемся к одной из лучших панорамных точек с видом на Золотой Рог и Босфор.

Египетский базар и Галата

Здесь вы погрузитесь в атмосферу Востока, пройдёте по Галатскому мосту и сделаете паузу на кофе с чудесным видом.

Современный Стамбул

Прогуляемся по площади Таксим и улице Истикляль — центру городской жизни.

Долмабахче и Босфор

Вы увидите дворец снаружи, проедете вдоль набережной и пересечёте Босфорский мост между двумя континентами.

Я расскажу:

  • как Византий стал Константинополем и затем Стамбулом
  • почему город был ключевым центром империй
  • как менялась роль религии на примере Айя-Софии
  • как устроена жизнь современного Стамбула

Организационные детали

  • Поездка по Стамбулу проходит на минивэне Mercedes Vito или аналогичном. С вами будут водитель и я, ваш гид
  • Авиабилеты оплачиваются отдельно — примерно €50–70 в обе стороны
  • Питание — €10–20
  • Все локации осматриваются снаружи
  • Это путешествие не подойдёт людям с ограничениями по передвижению

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айя
Айя — ваш гид в Анталье
Лицензированный гид по Турции и турагентство с лицензией TURSAB. Для меня Турция — это не просто страна, в которой я живу и работаю. Это место, которое однажды очень глубоко почувствовала. Мои экскурсии
— не про спешку и не про сухие факты. Это про состояние. Про то, как мы идём по старым улицам и вдруг начинаем замечать детали. Про то, как история перестаёт быть где-то далеко и становится живой и понятной. Про разговоры, в которых можно не только узнать новое, но и немного выдохнуть. Я рассказываю просто и по-настоящему, без перегрузки и лишнего пафоса. Мне важно, чтобы вам было комфортно, спокойно и интересно — как будто вы гуляете с человеком, который давно здесь живёт и искренне хочет поделиться самым ценным. Со мной часто получается не просто экскурсия, а тёплая встреча, после которой остаются не только знания, но и особое ощущение. Если вам откликается такой формат — буду рада пройти этот путь вместе.

