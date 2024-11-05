Аспендос — это один из самых популярных античных городов в Анталии. И тут нет ничего странного, ведь в Аспендосе находится лучший открытый римский театр в Турции. Он настолько хорошо сохранился, что сейчас является одним из символов туристической Анталии.
Об истории самого Аспендоса и его театра, о легендах города и многом другом вы подробнее узнаете на нашей экскурсии.
Об истории самого Аспендоса и его театра, о легендах города и многом другом вы подробнее узнаете на нашей экскурсии.
Описание экскурсии
Прогулка для любителей древностиТеатр Аспендоса был построен двумя братьями-горожанами в подарок городу в честь богов и римского императора Марка Аврелия (вторая половина II века). В театре — 42 ряда и 20 секторов, сцена была двухуровневая, а вместительность — 8 тыс. зрителей. В римский период в театре активно проводились гладиаторские бои. Также мы прогуляемся и в самом городе. Торговая площадь (агора), монументальный источник (нимфеум), базилика, акведук — все они также неплохо сохранилась и выглядят впечатляюще. Организационные детали: Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Античный город Аспендос
- Древнеримский амфитеатр
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из отеля в пределах Антальи
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
- Трансфер из отеля в Кемере, Сиде (+ 40 евро)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Первый раз приехали в Турцию. Выбрали из предложенных экскурсий поездку в античный город Аспендос. Гидом у нас был Евгений. Все прошло замечательно. Он нам много что показал и рассказал и
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Вам был полезен этот отзыв?
E
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Римский амфитеатр древнего Аспендоса»
Групповая
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Сиде
Погрузиться в античную историю Средиземноморья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
€50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от €410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Антальи
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Начало: У входа в отель
Завтра в 08:30
15 авг в 08:30
от €350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописное путешествие в древний город Термессос
Погрузитесь в атмосферу древнего Термессоса, где история оживает среди античных руин и вековых сосен, вдали от суеты
Начало: У вашего отеля
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €270 за всё до 4 чел.
$260 за экскурсию