Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Аспендос — это один из самых популярных античных городов в Анталии. И тут нет ничего странного, ведь в Аспендосе находится лучший открытый римский театр в Турции. Он настолько хорошо сохранился, что сейчас является одним из символов туристической Анталии.



Об истории самого Аспендоса и его театра, о легендах города и многом другом вы подробнее узнаете на нашей экскурсии. 4.5 4 отзыва

Евген Ваш гид в Анталье Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $260 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.5 4 отзыва 🇷🇺 русский 4 часа 1-4 человека На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Прогулка для любителей древности Театр Аспендоса был построен двумя братьями-горожанами в подарок городу в честь богов и римского императора Марка Аврелия (вторая половина II века). В театре — 42 ряда и 20 секторов, сцена была двухуровневая, а вместительность — 8 тыс. зрителей. В римский период в театре активно проводились гладиаторские бои. Также мы прогуляемся и в самом городе. Торговая площадь (агора), монументальный источник (нимфеум), базилика, акведук — все они также неплохо сохранилась и выглядят впечатляюще. Организационные детали: Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Античный город Аспендос

Древнеримский амфитеатр Что включено Услуги гида

Трансфер из отеля в пределах Антальи Что не входит в цену Питание

Входные билеты

Трансфер из отеля в Кемере, Сиде (+ 40 евро) Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.