Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Антальи
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Моя экскурсия покажет вам, что морская Турция — это не только пляжный отдых и прогулки по курортам.
Вас ждут и артефакты Античности, и нетронутая горная природа! Вы исследуете амфитеатр и акведук римского города Аспендос, восхититесь видами в каньоне и сделаете топовые фото. Поездка проходит на комфортном авто под рассказы об истории и жизни Турции.
Описание экскурсии
Античный театр и акведук Аспендоса
Недолгая дорога из Антальи, и вот мы уже во 2 веке н. э. и представляем времена расцвета римского города Аспендос. В центре нашего внимания окажется античный театр, известный во всём Средиземноморье как великолепно сохранившееся сооружение такого типа. Вы узнаете об особенностях архитектуры римского периода, о строительстве амфитеатра и представлениях, которые здесь разворачивались. Кроме того, я покажу вам 15-километровый акведук и объясню, как он работал.
Тазы каньон — одно из самых фотогеничных мест Турции
Этот каньон пока малоизвестен, ведь его случайно обнаружили только в 2017 году. Уже по пути сюда вы насладитесь изумрудными горными пейзажами, но самый впечатляющий вид откроется со смотровой точки над ущельем реки Кёпрючай. Вы пофотографируетесь на камнях, увидите сосны, кипарисы и кедры, а я расскажу, какие животные обитают в этой местности и чем ещё она примечательна.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включён трансфер из Антальи и ближайших курортов (Коньяалты, Лара, Кунду и Старый город)
Дополнительно оплачиваются: входной билет в Аспендосе — €15 за чел., дети до 8 лет бесплатно; вход на смотровую площадку — 250 лир за чел., до 6 лет бесплатно, 6–12 лет — скидка 50%
Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок и возьмите заряженный фотоаппарат/телефон
Данная экскурсия также может начинаться из городов: Кемер, Белек, Сиде
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Байар — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 1295 туристов
Достаточно долго старались создавать нашу профессиональную команду, и в конце получилось. Теперь каждый из нас имеет огромный опыт работы, запас глубоких знаний и деликатный подход к гостям. Мы не только показываем достопримечательности и рассказываем их истории, а также стараемся рассказать ещё о современной жизни в нашей стране. Мы всегда рады вас встретить.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Ездили на эту экскурсию 14 сентября, очень очень понравилось! Баяр сориентировал по наилучшему времени для экскурсии, чтобы не попасть в пробки, были рады, что прислушались. Очень увлекательно рассказывает, прекрасно владеет читать дальшеуменьшить
материалом. Отдельно хочется отметить отзывчивость - помимо информации о местах, которые мы посещали, ответил на наши вопросы про Анталию, дал рекомендации по ресторанам, достопримечательностям и т. п. После экскурсии даже остался с нами на связи по разным возникающим вопросам, за что мы были очень благодарны. Что касается Аспендоса и каньона - очень красиво, получили большое удовольствие. Узнали много про античную историю региона.
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Юлия
Ездили на экскурсию своей мини группой (5 чел) с подружками, было немного страшно. Но все тревоги сразу ушли при первой встрече. Байар встретил нас с водителем на классном минивене с читать дальшеуменьшить
кондиционером. Сразу рассказал о плане экскурсии. Самое классное - нас не подгоняли на каждой локации. Мы могли проводить столько времени, сколько сами хотели. В отличие от групповых больших экскурсий. Вся экскурсия легкая, с шутками и при этом с историческими фактами. В обед мы заехали в аутентичный рыбный ресторанчик на реке - такая красота вокруг, вкуснейшая рыбка! Обязательно попросите, чтобы вас завезли именно в него. Ну а самой вишенкой этого дня - посещение каньона без толпы туристов. Такая красотища вокруг! Мы не хотели уезжать) В общем, рекомендуем обращаться и сами в следующую поездку выберем у Байара еще другие экскурсии.
+2
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О
Оксана
Здравствуйте! Всем, кто раздумывает над бронированием поездки с командой Турана, – наша самая искренняя рекомендация. Тур идеально подходит для тех, кто хочет познакомиться с красотами и историей древней Памфилии в читать дальшеуменьшить
комфортной обстановке 1:1 с проводником, а также для тех, кто по той или иной причине не может преодолевать большие расстояния пешком.
Мы забронировали поездку для семьи из 3 человек, и это оказалось отличным решением, так как мои родители не торопыги, а я, в свою очередь, смогла спокойно делать хорошие фотографии нашей прогулки
По коммуникации: всё было на высшем уровне. Туран оперативно ответил на мою бронь и на все интересующие нас вопросы, подробно рассказал про флоу поездки и объяснил, что именно мы увидим. Валюта для оплаты остатка также была согласована и зафиксирована заранее
По самой экскурсии: всё превзошло наши ожидания. Нашим гидом был старший экскурсовод Алтан – интеллигентный и вежливый человек, спокойный и увлекательный рассказчик, а также аккуратный и уверенный водитель. Алтан много знает об истории региона, и всегда давал интересные ответы на все интересующие нас вопросы!
У меня и моей семьи остались только самые тёплые впечатления и воспоминания! Огромное спасибо, друзья, всего вам самого хорошего!
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А
Александр
Экскурсия потрясающая! Туран забрал нас от отеля, и мы отправились в путь. По дороге Туран рассказывал интересные факты о регионе, истории, традициях и местах, куда мы направлялись. Мы узнали много нового, хотя читать дальшеуменьшить
в Турции уже не первый раз. Архитектура и акустика Аспендос, конечно, поражает. Обязательно поднимитесь на самый верх театра, сможете сделать чудесные фотографии. Дальше наш путь был в горы. Турция открылась нам с новой прекрасной стороны. Отдельное спасибо Турану за внимательное отношение к желаниям гостей, подсказкам, где могут получиться интересные фото, и очень аккуратное вождение. На узких горных дорогах мы оценили это в полной мере. Добавлю, что машина комфортная, с кондиционером и большим панорамным окном на крыше. Каньон поразил до глубины души. Римский мост подарил массу впечатлений и потрясающих снимков. А от обзорной площадки на вершине горы захватывает дух. Кстати, здесь можно перекусить гёзлеме, выпекаемым тут же. Огромное спасибо Турану за незабываемую экскурсию. С огромным удовольствием будем рекомендовать его всем друзьям.
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А
Анна
Экскурсия очень понравилась, погода была замечательная. Сначала посетили каньон Тазы, гид показал нам наилучшие места для обзора и фото, осмотрев все наверху, мы спустились ниже, при этом гид делал остановки читать дальшеуменьшить
в других не менее красивых локациях. Попробовали водичку в горной реке, увидели древние римские мосты, один из которых действующий, посмотрели римский водопровод, масштабы постройки впечатляют. При этом гид интересно рассказывал об истории этих мест. Также приятным бонусом был сбор апельсинов и выдавливание сока для напитков, попробовали тутовник и мушмулу прямо с ветки. Далее был древний город Аспендос -гид рассказал нам об истории постройки греческих и римских театров, об их предназначении и жизни древних горожан. Так как экскурсия была индивидуальной во времени мы были не ограничены, сделали множество ярких фотографий на память, отлично провели время. Экскурсию рекомендую
+2
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Ж
Жанна
Сегодня были на данной экскурсии. Экскурсия получилась интересной, насышенной. Наша благодарность гиду. Получилось все даже лучше,чем могли предположить. Собеседник интересный, образованный, остроумный,доступно излагает материал. И к тому же очень приятный, читать дальшеуменьшить
душевный человек, у которого на первом месте интересы туристов. Не торопил нас, повез к акведукам, которых не было в программе. За это отдельное спасибо. Именно с такими гидами и хочется совершать поездки. И еще он очень аккуратный водитель. В горах это важно. Если случится снова быть в Турции, надеемся снова увидиться именно с этим гидом.
+1
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