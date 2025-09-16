Моя экскурсия покажет вам, что морская Турция — это не только пляжный отдых и прогулки по курортам. Вас ждут и артефакты Античности, и нетронутая горная природа! Вы исследуете амфитеатр и акведук римского города Аспендос, восхититесь видами в каньоне и сделаете топовые фото. Поездка проходит на комфортном авто под рассказы об истории и жизни Турции.

Описание экскурсии

Античный театр и акведук Аспендоса

Недолгая дорога из Антальи, и вот мы уже во 2 веке н. э. и представляем времена расцвета римского города Аспендос. В центре нашего внимания окажется античный театр, известный во всём Средиземноморье как великолепно сохранившееся сооружение такого типа. Вы узнаете об особенностях архитектуры римского периода, о строительстве амфитеатра и представлениях, которые здесь разворачивались. Кроме того, я покажу вам 15-километровый акведук и объясню, как он работал.

Тазы каньон — одно из самых фотогеничных мест Турции

Этот каньон пока малоизвестен, ведь его случайно обнаружили только в 2017 году. Уже по пути сюда вы насладитесь изумрудными горными пейзажами, но самый впечатляющий вид откроется со смотровой точки над ущельем реки Кёпрючай. Вы пофотографируетесь на камнях, увидите сосны, кипарисы и кедры, а я расскажу, какие животные обитают в этой местности и чем ещё она примечательна.

Организационные детали