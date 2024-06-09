Планируете поездку в Анталию? Обеспечьте себе комфортный и надежный трансфер от аэропорта до отеля и обратно! Мы предлагаем индивидуальные трансферы на минивенах класса комфорт для вашего удобства.
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Описание трансфер
Путешествуйте без заботНаслаждайтесь поездкой в наших просторных и удобных минивенах вместимостью до 7 человек, где вы сможете расслабиться после длительного перелета и насладиться видами Анталии по пути к вашему отелю. Стоимость за авто аэропорт Анталии - Анталия центр! (Не поселки) Не тратьте время на поиски такси или общественный транспорт! Забронируйте трансфер заранее и обеспечьте себе беззаботное путешествие с нашими профессиональными водителями, готовыми встретить вас прямо у терминала аэропорта и доставить к вашему желанному отдыху в Анталье. Важная информация:
- Встречаем с табличкой.
- Отслеживаем рейс.
- Детское кресло — бесплатно.
- Страховка.
работаем 24/7
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Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|$35
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Встреча в аэропорту с табличкой
- Десткое кресло
- Страховка
- Услуги водителя
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Анталии
Завершение: Отели Анталии
Когда и сколько длится?
Когда: работаем 24/7
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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