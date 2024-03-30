Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
Индивидуальный тур в Анталии

Исследовать коридоры пещеры на лодке, увидеть 8 долин и руины амфитеатра на 10 000 человек

Погуляем не только по неземным ландшафтам Каппадокии, но и посетим 2 живописных каньона, огромный амфитеатр и «золотую колыбель» по пути из Антальи.

Прокатимся на лодке по самому большому пещерному озеру Турции, проедем по построенному римлянами мосту и отдохнём на побережье в Сиде.

Каппадокию исследуем всю вдоль и поперёк — от долин с изрезанными холмами и причудливыми природными изваяниями до пещерных городов со сложной системой ходов. Желающие смогут встретить первые лучи солнца на воздушном шаре.
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
Ближайшие даты:
30
мар
9
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 225
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Если у вас есть проблемы с коленями, рекомендуем взять треккинговые палки.

Просим внимательно подойти к выбору одежды и обуви. Лучше взять треккинговые ботинки, а не спортивные кроссовки. Не забудьте дождевик, непромокаемую куртку, тёплые вещи, средства от солнца, фонарик, купальные принадлежности и индивидуальную аптечку. Полный список пришлёт организатор.

Въезд в Турцию по загранпаспорту. Виза не нужна. Рекомендуем оформить страховку.

Полёт на воздушном шаре необходимо бронировать заранее. Если вы хотите полетать, сообщите, пожалуйста, организатору.

Программа тура по дням

1 день

Анталья

Встретим вас с любого рейса после 12:00. Сегодня заселяемся, отдыхаем и купаемся в море.

Пройдём пешком 5 км.

АнтальяАнталья
2 день

Амфитеатр Аспендоса, каньоны и отдых на побережье Сиде

Сегодня увидим живописные каньоны — Тази и Кёпрюлю. Первый неофициально считается самым красивым каньоном в Турции, а второй находится в национальном парке, который является домом для 30-ти эндемичных растений. В водоёмах на территории можно встретить форель, кефаль и черепах. Проедем по построенному римлянами мосту Олук и полюбуемся панорамой со смотровой площадки.

Далее рассмотрим хорошо сохранившиеся руины огромного амфитеатра, вмещающего до 10 000 человек, в древнем городе Аспендос. Вы увидите 39 рядов ступеней, оркестровую яму для 500 музыкантов, а вот арочная надстройка над трибунами, к сожалению, не дошла до наших дней.

Вечером заселимся в отель в Сиде и отдохнём на море. В нашем распоряжении длинная набережная и песчаные пляжи уютного курорта.

Пройдём пешком 6 км.

Амфитеатр Аспендоса, каньоны и отдых на побережье СидеАмфитеатр Аспендоса, каньоны и отдых на побережье СидеАмфитеатр Аспендоса, каньоны и отдых на побережье СидеАмфитеатр Аспендоса, каньоны и отдых на побережье Сиде
3 день

На лодке по коридорам пещеры и путь до Гёреме

В первой половине дня прокатимся на лодке по коридорам пещеры Алтынбешик, что с турецкого означает «золотая колыбель». Её длина достигает 45 км. А подземное озеро является самым большим в Турции. Увидим водопад, сталактиты и сталагмиты и погрузимся в загадочный мир. Обратите внимание, доступ в пещеру возможен только летом и осенью.

Далее отправимся в путь до знаменитой Каппадокии. На машине от Антальи поездка составит около 7-8-ми часов. По дороге сделаем остановку в караван-сарае и у крепости Учхисар. Заселимся в отель в Каппадокии.

Пройдём пешком 5 км.

На лодке по коридорам пещеры и путь до ГёремеНа лодке по коридорам пещеры и путь до ГёремеНа лодке по коридорам пещеры и путь до ГёремеНа лодке по коридорам пещеры и путь до Гёреме
4 день

Неземные долины Каппадокии

Для желающих будет возможность встретить рассвет на воздушном шаре (за доплату). Старт мероприятия в 05:00. Остальным тоже рекомендуем встать пораньше, выйти на улицу и увидеть вздымающиеся в воздух шары в лучах солнца.

После завтрака отправимся гулять по живописным долинам Каппадокии: Любви, Земи, Бабарджик и Голубятен. Посмотрим на церковь Эль Назар, посетим скальную крепость Учхисар и полюбуемся видами со смотровых.

Пройдём пешком 10 км.

Неземные долины КаппадокииНеземные долины КаппадокииНеземные долины КаппадокииНеземные долины КаппадокииНеземные долины КаппадокииНеземные долины Каппадокии
5 день

Пещерный город, монастырь на скале и треккинг по долине

Сегодня спустимся в один из самых больших и древних подземных городов мира — Деринкую. Многоярусное поселение уходит под землю на 65 метров. Здесь существует своя система разветвления ходов, которая способствует независимой жизни от «верхнего мира». Увидим школы, залы для собраний, жилые помещения, склады, церкви и многое другое.

Далее поднимемся на скалу к монастырю Селиме, где рассмотрим древнюю роспись в церкви, учебное здание и хозяйственные постройки.

Прогуляемся по всей долине Ихлара. По пути нам встретятся скальные церкви. После треккинга остановимся на обед в деревне в каньоне. Затем вернёмся в отель. Свободное время.

Пройдём пешком 15 км.

Пещерный город, монастырь на скале и треккинг по долинеПещерный город, монастырь на скале и треккинг по долинеПещерный город, монастырь на скале и треккинг по долинеПещерный город, монастырь на скале и треккинг по долинеПещерный город, монастырь на скале и треккинг по долинеПещерный город, монастырь на скале и треккинг по долине
6 день

Три долины национального парка и скальная крепость

Продолжим восхищаться необычным ландшафтом Каппадокии, сегодня увидим долины — Сабель, Красную и Розовую. Все они находятся на территории национального парка «Гёреме». Рассмотрим древние церкви, фрески, крепость, старинное турецкое кладбище, столбы с каменными шапками и полюбуемся панорамами со смотровых площадок. Если повезёт, встретим сухопутных черепах.

Пройдём пешком 11 км.

Три долины национального парка и скальная крепостьТри долины национального парка и скальная крепостьТри долины национального парка и скальная крепостьТри долины национального парка и скальная крепость
7 день

Отъезд

После завтрака с желающими отправимся на машине в Анталью (в пути около 7-8 часов). Если вам нужно в аэропорт Кайсери — проводим.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, аэропорт, после 12:00
Завершение: Анталья или аэропорт Кайсери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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