Исследовать коридоры пещеры на лодке, увидеть 8 долин и руины амфитеатра на 10 000 человек
Прокатимся на лодке по самому большому пещерному озеру Турции, проедем по построенному римлянами мосту и отдохнём на побережье в Сиде.
Каппадокию исследуем всю вдоль и поперёк — от долин с изрезанными холмами и причудливыми природными изваяниями до пещерных городов со сложной системой ходов. Желающие смогут встретить первые лучи солнца на воздушном шаре.
мар
ноя
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 225
Описание
Организационные детали
Если у вас есть проблемы с коленями, рекомендуем взять треккинговые палки.
Просим внимательно подойти к выбору одежды и обуви. Лучше взять треккинговые ботинки, а не спортивные кроссовки. Не забудьте дождевик, непромокаемую куртку, тёплые вещи, средства от солнца, фонарик, купальные принадлежности и индивидуальную аптечку. Полный список пришлёт организатор.
Въезд в Турцию по загранпаспорту. Виза не нужна. Рекомендуем оформить страховку.
Полёт на воздушном шаре необходимо бронировать заранее. Если вы хотите полетать, сообщите, пожалуйста, организатору.
Программа тура по дням
Анталья
Встретим вас с любого рейса после 12:00. Сегодня заселяемся, отдыхаем и купаемся в море.
Пройдём пешком 5 км.
Амфитеатр Аспендоса, каньоны и отдых на побережье Сиде
Сегодня увидим живописные каньоны — Тази и Кёпрюлю. Первый неофициально считается самым красивым каньоном в Турции, а второй находится в национальном парке, который является домом для 30-ти эндемичных растений. В водоёмах на территории можно встретить форель, кефаль и черепах. Проедем по построенному римлянами мосту Олук и полюбуемся панорамой со смотровой площадки.
Далее рассмотрим хорошо сохранившиеся руины огромного амфитеатра, вмещающего до 10 000 человек, в древнем городе Аспендос. Вы увидите 39 рядов ступеней, оркестровую яму для 500 музыкантов, а вот арочная надстройка над трибунами, к сожалению, не дошла до наших дней.
Вечером заселимся в отель в Сиде и отдохнём на море. В нашем распоряжении длинная набережная и песчаные пляжи уютного курорта.
Пройдём пешком 6 км.
На лодке по коридорам пещеры и путь до Гёреме
В первой половине дня прокатимся на лодке по коридорам пещеры Алтынбешик, что с турецкого означает «золотая колыбель». Её длина достигает 45 км. А подземное озеро является самым большим в Турции. Увидим водопад, сталактиты и сталагмиты и погрузимся в загадочный мир. Обратите внимание, доступ в пещеру возможен только летом и осенью.
Далее отправимся в путь до знаменитой Каппадокии. На машине от Антальи поездка составит около 7-8-ми часов. По дороге сделаем остановку в караван-сарае и у крепости Учхисар. Заселимся в отель в Каппадокии.
Пройдём пешком 5 км.
Неземные долины Каппадокии
Для желающих будет возможность встретить рассвет на воздушном шаре (за доплату). Старт мероприятия в 05:00. Остальным тоже рекомендуем встать пораньше, выйти на улицу и увидеть вздымающиеся в воздух шары в лучах солнца.
После завтрака отправимся гулять по живописным долинам Каппадокии: Любви, Земи, Бабарджик и Голубятен. Посмотрим на церковь Эль Назар, посетим скальную крепость Учхисар и полюбуемся видами со смотровых.
Пройдём пешком 10 км.
Пещерный город, монастырь на скале и треккинг по долине
Сегодня спустимся в один из самых больших и древних подземных городов мира — Деринкую. Многоярусное поселение уходит под землю на 65 метров. Здесь существует своя система разветвления ходов, которая способствует независимой жизни от «верхнего мира». Увидим школы, залы для собраний, жилые помещения, склады, церкви и многое другое.
Далее поднимемся на скалу к монастырю Селиме, где рассмотрим древнюю роспись в церкви, учебное здание и хозяйственные постройки.
Прогуляемся по всей долине Ихлара. По пути нам встретятся скальные церкви. После треккинга остановимся на обед в деревне в каньоне. Затем вернёмся в отель. Свободное время.
Пройдём пешком 15 км.
Три долины национального парка и скальная крепость
Продолжим восхищаться необычным ландшафтом Каппадокии, сегодня увидим долины — Сабель, Красную и Розовую. Все они находятся на территории национального парка «Гёреме». Рассмотрим древние церкви, фрески, крепость, старинное турецкое кладбище, столбы с каменными шапками и полюбуемся панорамами со смотровых площадок. Если повезёт, встретим сухопутных черепах.
Пройдём пешком 11 км.
Отъезд
После завтрака с желающими отправимся на машине в Анталью (в пути около 7-8 часов). Если вам нужно в аэропорт Кайсери — проводим.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Анталья, аэропорт, после 12:00Завершение: Анталья или аэропорт Кайсери
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.