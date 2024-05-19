1 чел.
По популярности
скидка
29%
Мини-группа
3 часа
Незабываемая прогулка на сапбордах вдоль побережья Антальи
Отправьтесь на сапборде вдоль живописного берега Средиземного моря и насладитесь красотой природы
Начало: На пляже Бюйюк Чалтыджак
«На водной прогулке вы встретите дикие пляжи, секретные бухты, пещеры, лес и скалы»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75€53 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Антальи в Каппадокию: путешествие на 2 дня с ночевкой в пещерном отеле
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с индивидуальной экскурсией из Антальи. Откройте для себя города-пещеры, скальные монастыри и величественные долины
«В 17:00-17:30 трансфер доставит вас в ваш пещерный отель»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
€625 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия дайвинг в бухтах Кемера с трансфером из Анталии
Подарите себе незабываемое приключение под водой с двумя погружениями и вкусным обедом на борту
Начало: У вашего отеля
«Мы совершим два погружения, до и после обеда: сначала в спокойной бухте Аквариум, которая превосходно подойдёт новичкам, а затем в бухте Пещера — здесь будет интересно и профессионалам, и начинающим дайверам»
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€37 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный трансфер-тур в Сагалассос и пещеру Инсую
Подарите себе незабываемые впечатления от посещения древнего Сагалассоса и загадочной пещеры Инсую
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Экскурсия в античный город Сагалассос с посещением пещеры Инсую обязательно понравится всем: используйте возможность погулять не только по развалинам античности на высокой горе в 1500 метров, но и спуститься в одну из самых красивых пещер мира»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Алании и пещера «Дамлаташ»
Начало: По договоренности
«Пещера Дамлаташ — природная достопримечательность Алании»
Расписание: по договорённости
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
$260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
Увидеть пещеру Пиратов и поплавать в чистейшей бухте Кириш
Начало: У вашего отеля
«Яхта подплывает к пещере, частично заполненной водой, очень близко — вы рассмотрите множество деталей»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€499 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIvan19 мая 2024Такое бывает редко, очень редко, но я не могу подобрать слова, чтобы описать наш восторг от этого приключения. Огромное спасибо
- ААлена22 марта 2024Дайвинг понравился, очень доброжелательное отношение команды, инструктаж понятный, рыбки красивые. Спасибо)
- ТТимур31 августа 2023Всё отлично. Первый дайвинг с превосходным результатом. Только после дайвинга узнал, что стоимость значительно ниже на другом сайте. А так всё превосходно.
- ДДенис18 мая 2023Пещера Золотая колыбель - АлтынбешикЭта экскурсия позволила мне увидеть совершенно другую сторону Анталии. Пещера Алтынбешик с ее загадочностью и деревня Ормана с их гостеприимством и традициями оставили глубокое впечатление. Я рекомендую эту экскурсию всем путешественникам!
- ККовалев18 мая 2023Пещера Золотая колыбель - АлтынбешикЯ влюбился в Пещеру Алтынбешик и деревню Ормана! Погрузиться в атмосферу древности, пройтись по узким улочкам деревни, а потом увидеть потрясающую пещеру - это невероятный опыт. Я с радостью вернусь сюда снова!
- SSerg9 мая 2023Пещера Золотая колыбель - АлтынбешикЭта экскурсия оказалась просто прекрасной! Пещера Алтынбешик поразила своей природной красотой, а деревня Ормана предложила настоящее погружение в местную культуру. Я провел незабываемый день, наслаждаясь каждым моментом этой поездки.
- ССергей1 ноября 2020Всем рекомендую посетить Каппадокию, посмотреть на "космические" достопримечательности и обязательно полетать на шарах это не забываемо! Хотел выразить огромную благодарность
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Пещеры»
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