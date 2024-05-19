Экскурсии по пещерам Антальи

Найдено 6 экскурсий в категории «Пещеры» в Анталье, цены от €37, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вдохновляющее приключение на сапбордах в Анталье (в мини-группе)
скидка
29%
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Незабываемая прогулка на сапбордах вдоль побережья Антальи
Отправьтесь на сапборде вдоль живописного берега Средиземного моря и насладитесь красотой природы
Начало: На пляже Бюйюк Чалтыджак
«На водной прогулке вы встретите дикие пляжи, секретные бухты, пещеры, лес и скалы»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7553 за человека
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию - 2 дня/2 ночи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Антальи в Каппадокию: путешествие на 2 дня с ночевкой в пещерном отеле
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с индивидуальной экскурсией из Антальи. Откройте для себя города-пещеры, скальные монастыри и величественные долины
«В 17:00-17:30 трансфер доставит вас в ваш пещерный отель»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
625 за человека
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Групповая
6 часов
5 отзывов
Экскурсия дайвинг в бухтах Кемера с трансфером из Анталии
Подарите себе незабываемое приключение под водой с двумя погружениями и вкусным обедом на борту
Начало: У вашего отеля
«Мы совершим два погружения, до и после обеда: сначала в спокойной бухте Аквариум, которая превосходно подойдёт новичкам, а затем в бухте Пещера — здесь будет интересно и профессионалам, и начинающим дайверам»
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
37 за человека
Трансфер-тур: Сагалассос и пещера Инсую
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный трансфер-тур в Сагалассос и пещеру Инсую
Подарите себе незабываемые впечатления от посещения древнего Сагалассоса и загадочной пещеры Инсую
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Экскурсия в античный город Сагалассос с посещением пещеры Инсую обязательно понравится всем: используйте возможность погулять не только по развалинам античности на высокой горе в 1500 метров, но и спуститься в одну из самых красивых пещер мира»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Алании и пещера «Дамлаташ»
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Алании и пещера «Дамлаташ»
Начало: По договоренности
«Пещера Дамлаташ — природная достопримечательность Алании»
Расписание: по договорённости
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
$260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
Увидеть пещеру Пиратов и поплавать в чистейшей бухте Кириш
Начало: У вашего отеля
«Яхта подплывает к пещере, частично заполненной водой, очень близко — вы рассмотрите множество деталей»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
499 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Ivan
    19 мая 2024
    Вдохновляющее приключение на сапбордах в Анталье (в мини-группе)
    Такое бывает редко, очень редко, но я не могу подобрать слова, чтобы описать наш восторг от этого приключения. Огромное спасибо
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    ребятам, они горят своим делом. Организовали нам трансфер, рассказали как держаться на сапах и следили за безопасностью. С ними как за стеной. Не переживаешь ни о чем. Провели насыщенную сап прогулку: мы видели скрытые пляжи, побывали в нескольких пещерах и даже прыгали со скалы в воду. А ещё на остановках нас напоили вкусным кофе 😍 Это воспоминания, которые остановится с нами надолго. Спасибо 💖

    Такое бывает редко, очень редко, но я не могу подобрать слова, чтобы описать наш восторг отТакое бывает редко, очень редко, но я не могу подобрать слова, чтобы описать наш восторг отТакое бывает редко, очень редко, но я не могу подобрать слова, чтобы описать наш восторг отТакое бывает редко, очень редко, но я не могу подобрать слова, чтобы описать наш восторг от
  • А
    Алена
    22 марта 2024
    Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
    Дайвинг понравился, очень доброжелательное отношение команды, инструктаж понятный, рыбки красивые. Спасибо)
  • Т
    Тимур
    31 августа 2023
    Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
    Всё отлично. Первый дайвинг с превосходным результатом. Только после дайвинга узнал, что стоимость значительно ниже на другом сайте. А так всё превосходно.
  • Д
    Денис
    18 мая 2023
    Пещера Золотая колыбель - Алтынбешик
    Эта экскурсия позволила мне увидеть совершенно другую сторону Анталии. Пещера Алтынбешик с ее загадочностью и деревня Ормана с их гостеприимством и традициями оставили глубокое впечатление. Я рекомендую эту экскурсию всем путешественникам!
  • К
    Ковалев
    18 мая 2023
    Пещера Золотая колыбель - Алтынбешик
    Я влюбился в Пещеру Алтынбешик и деревню Ормана! Погрузиться в атмосферу древности, пройтись по узким улочкам деревни, а потом увидеть потрясающую пещеру - это невероятный опыт. Я с радостью вернусь сюда снова!
  • S
    Serg
    9 мая 2023
    Пещера Золотая колыбель - Алтынбешик
    Эта экскурсия оказалась просто прекрасной! Пещера Алтынбешик поразила своей природной красотой, а деревня Ормана предложила настоящее погружение в местную культуру. Я провел незабываемый день, наслаждаясь каждым моментом этой поездки.
  • С
    Сергей
    1 ноября 2020
    Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию - 2 дня/2 ночи
    Всем рекомендую посетить Каппадокию, посмотреть на "космические" достопримечательности и обязательно полетать на шарах это не забываемо! Хотел выразить огромную благодарность
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    Татьяне, она первокласный организатор и гид! Все было организованно чётко без малейшей задержки и без малейшего дискомфорта!) О тебе начинают заботится начиная как говорится от "Двери до Двери". Все прошло чудесно, всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Пещеры»

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  1. Вдохновляющее приключение на сапбордах в Анталье (в мини-группе)
  2. Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию - 2 дня/2 ночи
  3. Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
  4. Трансфер-тур: Сагалассос и пещера Инсую
  5. Обзорная экскурсия по Алании и пещера «Дамлаташ»
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Пещеры" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 37 до 625 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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