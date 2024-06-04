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экскурсия очень понравилась, особенно понравилась работа экскурсовода Султана. Он очень интересный рассказчик, с обширными познаниями в истории современной Турции, а также античного времени. Было приятно слушать его рассказы и мысли на разные темы. Сама Каппадокия не требует представлений - волшебно. Однозначно рекомендую и обращусь еще для участия в других экскурсиях.