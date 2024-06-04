1 чел.
По популярности
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2 дня из Анталии - пещеры, танцы, воздушные шары
Погрузитесь в магию Каппадокии с экскурсией из Анталии. Пещерные дома, уникальные ландшафты и полет на воздушном шаре - ваш шанс увидеть все
Начало: У вашего отеля
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
67€54 за человека
скидка
15%
Групповая
13 часов
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
62€53 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Антальи в Каппадокию: путешествие на 2 дня с ночевкой в пещерном отеле
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с индивидуальной экскурсией из Антальи. Откройте для себя города-пещеры, скальные монастыри и величественные долины
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
€625 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий4 июня 2024Впервые заказывал экскурсию на трипстере и были некоторые опасения по поводу оплаты и т. д., но все прошло отлично. Сама
- ТТатьяна14 мая 2024Потрясающая поездка состоялась и сбылась мечта увидеть воздушные шары в Каппадокии, благодаря команде профессиональных гидов и водителей. Создают комфорт и
- сстаc7 мая 2024Есть нюанс: при том что всё прошло просто великолепно, подвох оказался с пещерным отелем. Мы доплатили 60 долларов за то
- ААлександр16 марта 2024Отличная организация, всё понравилось! С погодой повезло, летало огромное количество шаров!!! Ландшафт и пещеры завораживают!!! Отдельное спасибо экскурсоводу Деврану с
- ССергей1 ноября 2020Всем рекомендую посетить Каппадокию, посмотреть на "космические" достопримечательности и обязательно полетать на шарах это не забываемо! Хотел выразить огромную благодарность
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Каппадокия»
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Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Каппадокия" можно забронировать 3 экскурсии от 53 до 625 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Антальи, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2024. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в экскурсию поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную экскурсию, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта