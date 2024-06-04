Экскурсии в Каппадокию из Антальи в 2024

Найдено 3 экскурсии в категории «Каппадокия» в Анталье, цены от €53, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
148 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2 дня из Анталии - пещеры, танцы, воздушные шары
Погрузитесь в магию Каппадокии с экскурсией из Анталии. Пещерные дома, уникальные ландшафты и полет на воздушном шаре - ваш шанс увидеть все
Начало: У вашего отеля
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
6754 за человека
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Групповая
13 часов
1 отзыв
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
6253 за человека
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию - 2 дня/2 ночи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Антальи в Каппадокию: путешествие на 2 дня с ночевкой в пещерном отеле
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с индивидуальной экскурсией из Антальи. Откройте для себя города-пещеры, скальные монастыри и величественные долины
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
625 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
    Впервые заказывал экскурсию на трипстере и были некоторые опасения по поводу оплаты и т. д., но все прошло отлично. Сама
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    экскурсия очень понравилась, особенно понравилась работа экскурсовода Султана. Он очень интересный рассказчик, с обширными познаниями в истории современной Турции, а также античного времени. Было приятно слушать его рассказы и мысли на разные темы. Сама Каппадокия не требует представлений - волшебно. Однозначно рекомендую и обращусь еще для участия в других экскурсиях.

  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
    Потрясающая поездка состоялась и сбылась мечта увидеть воздушные шары в Каппадокии, благодаря команде профессиональных гидов и водителей. Создают комфорт и
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    уют на протяжении всей поездки. Очень понравился гид Фархад! Отлично говорит по-русски, знает про Каппадокию всё, очень внимательный и заботливый! Отдельное спасибо за выбор отеля в Аваносе, это просто эстетическое наслаждение, каки вся Каппадокия 😍

    Потрясающая поездка состоялась и сбылась мечта увидеть воздушные шары в Каппадокии, благодаря команде профессиональных гидов иПотрясающая поездка состоялась и сбылась мечта увидеть воздушные шары в Каппадокии, благодаря команде профессиональных гидов иПотрясающая поездка состоялась и сбылась мечта увидеть воздушные шары в Каппадокии, благодаря команде профессиональных гидов и
  • с
    стаc
    7 мая 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
    Есть нюанс: при том что всё прошло просто великолепно, подвох оказался с пещерным отелем. Мы доплатили 60 долларов за то
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    чтобы разместиться в пещерном отеле, а нас разместили в его флигеле. Организаторам было бы по совести вернуть за это деньги. Фото флигеля прилагается

    Есть нюанс: при том что всё прошло просто великолепно, подвох оказался с пещерным отелем. Мы доплатили
  • А
    Александр
    16 марта 2024
    Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
    Отличная организация, всё понравилось! С погодой повезло, летало огромное количество шаров!!! Ландшафт и пещеры завораживают!!! Отдельное спасибо экскурсоводу Деврану с
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    прекрасным русским языком, внимательный, весёлый, остроумный. Хорошо знает историю!!! Молодцы, ещё раз спасибо! Одно очень нудно, сбор и развоз людей по гостиницам, но без этого никак (Туда из Антальи с остановками на завтрак, обед, туалет 10 часов, обратно 9,5.

  • С
    Сергей
    1 ноября 2020
    Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию - 2 дня/2 ночи
    Всем рекомендую посетить Каппадокию, посмотреть на "космические" достопримечательности и обязательно полетать на шарах это не забываемо! Хотел выразить огромную благодарность
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    Татьяне, она первокласный организатор и гид! Все было организованно чётко без малейшей задержки и без малейшего дискомфорта!) О тебе начинают заботится начиная как говорится от "Двери до Двери". Все прошло чудесно, всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Каппадокия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
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  1. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
  2. Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
  3. Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию - 2 дня/2 ночи
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Каппадокия" можно забронировать 3 экскурсии от 53 до 625 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Антальи, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2024. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в экскурсию поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную экскурсию, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта
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