Удовольствие по-турецки: путешествие по Антальи, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Индивидуальный тур в Анталии

Увидеть руины Иераполиса, погулять по долинам Каппадокии и насладиться релаксом в Антальи

Путешествие без лишней суеты и долгих утомительных экскурсий.

Мы покажем вам самые интересные локации Антальи, отвезём в Памуккале и неспешно прогуляемся по Каппадокии.

Вы осмотрите минарет Йивли и башню Хыдырлык, пройдёте через Ворота Адриана и прокатитесь на панорамном лифте, побываете в музее Гёреме и полюбуетесь каскадом террасных ванн бирюзового цвета.

Самое главное — будем жить в 5-звёздочных отелях и ни в чём себе не отказывать, ведь «всё включено»!
Удовольствие по-турецки: путешествие по Антальи, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Удовольствие по-турецки: путешествие по Антальи, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Удовольствие по-турецки: путешествие по Антальи, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Удовольствие по-турецки: путешествие по Антальи, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Удовольствие по-турецки: путешествие по Антальи, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Удовольствие по-турецки: путешествие по Антальи, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Удовольствие по-турецки: путешествие по Антальи, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Удовольствие по-турецки: путешествие по Антальи, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Удовольствие по-турецки: путешествие по Антальи, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Удовольствие по-турецки: путешествие по Антальи, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Удовольствие по-турецки: путешествие по Антальи, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Ближайшие даты:
15
янв
15
фев
22
фев
15
мар
22
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€477
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вы можете приехать за день или два дня до начала тура, проживание в отеле — €50 за ночь дополнительно.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Анталью

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Разместившись, вы сможете отдохнуть после дороги или отправиться гулять по городу самостоятельно.

Прибытие в АнтальюПрибытие в АнтальюПрибытие в АнтальюПрибытие в Анталью
2 день

Обзорная экскурсия по Антальи

После завтрака у вас будет свободное время. Пообедав, направимся исследовать достопримечательности Антальи. Вы увидите символ города — минарет Йивли, римскую башню Хыдырлык и Часовую башню, пройдёте через Ворота Адриана, возведённые в честь римского императора, прокатитесь на панорамном лифте и заглянете в порт. Также мы полюбуемся небольшим водопадом, посетим магазины кожаных изделий и ювелирных украшений, где вы сможете закупиться подарками для себя и близких.

Вечером вернёмся в отель на ужин.

Обзорная экскурсия по АнтальиОбзорная экскурсия по АнтальиОбзорная экскурсия по АнтальиОбзорная экскурсия по Антальи
3 день

Переезд в Памуккале

Первую половину дня предлагаем посвятить отдыху, а после обеда мы выезжаем в провинцию Денизли, к Памуккале. По прибытии заселимся в отель и поужинаем. Затем у вас будет свободное время, которое вы сможете провести на SPA-процедурах или прогулке по окрестностям.

Переезд в ПамуккалеПереезд в ПамуккалеПереезд в ПамуккалеПереезд в Памуккале
4 день

Памуккале и Иераполис

Начнём день с посещения Памуккале. Эти популярные среди туристов термальные источники представляют собой каскад террасных ванн с белоснежными кальцитовыми сталактитами. Рядом с локацией расположились руины Иераполиса, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В переводе название города означает «святой город».

После обеда вы сможете посетить магазины вина и текстиля.

Памуккале и ИераполисПамуккале и ИераполисПамуккале и ИераполисПамуккале и Иераполис
5 день

Памуккале - Каппадокия

Сегодня отправляемся в не менее известную локацию. Позавтракав, поедем в Каппадокию. По пути обязательно сделаем остановку на обед. По прибытии разместимся в отеле, после чего у вас будет свободное время.

Памуккале - КаппадокияПамуккале - КаппадокияПамуккале - КаппадокияПамуккале - Каппадокия
6 день

Чудесные долины Каппадокии и музей Гёреме

Утром завтракаем и идём очаровываться местными красотами. Мы посетим долину Любви, Пашабаг и Зельве, каждая из которых удивит вас причудливыми каменными образованиями и ландшафтами. Побываем в настоящем музее под открытым небом. На территории Гёреме находятся церкви с уникальными росписями внутри. Сегодня желающим также предлагаем полетать на воздушном шаре за дополнительную плату. Этот опыт останется у вас в памяти навсегда!

После экскурсии мы вернёмся в Анталью (пообедать вы сможете в пути). После заселения в отель — свободное время.

Чудесные долины Каппадокии и музей ГёремеЧудесные долины Каппадокии и музей ГёремеЧудесные долины Каппадокии и музей ГёремеЧудесные долины Каппадокии и музей Гёреме
7 день

Свободный день в Антальи

День тотального релакса и удовольствия! Вы сможете в полной мере насладиться сервисом отеля, прогулками и шопингом.

Свободный день в АнтальиСвободный день в АнтальиСвободный день в АнтальиСвободный день в Антальи
8 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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