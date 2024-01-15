Начнём день с посещения Памуккале. Эти популярные среди туристов термальные источники представляют собой каскад террасных ванн с белоснежными кальцитовыми сталактитами. Рядом с локацией расположились руины Иераполиса, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В переводе название города означает «святой город».

После обеда вы сможете посетить магазины вина и текстиля.