Верхом по лесу и побережью Антальи

Прокатиться на лошади и полюбоваться живописным зелёным пригородом
Отправьтесь в конное сафари по самым разным ландшафтам Анталии — в тени соснового леса, по берегу реки и вдоль морского побережья.

Опыт верховой езды не нужен — инструктор будет рядом и научит вас держаться в седле и управлять лошадью. А вам останется наслаждаться приятной прогулкой в спокойном темпе.
Описание экскурсии

  • Прогулка под кронами леса, где воздух наполняют хвойный аромат и тишина
  • Переход через песчаную пустынную территорию с необычной атмосферой
  • Умиротворяющая дорога вдоль реки
  • Выезд к морю и фото на фоне волн

Перед стартом тренер проведёт короткий инструктаж, выдаст шлем и будет рядом на протяжении всего маршрута.

Организационные детали

  • Мы встретим вас у вашего отеля и отвезём к началу верховой прогулки и обратно на Mercedes Vito
  • Ограничение по возрасту 6+
  • Вас будет сопровождать гид из нашей команды

ежедневно в 09:30, 14:00 и 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Анталье
Я много лет проработал в сфере туризма во многих городах Турции. В настоящее время я работаю менеджером в официальном туристическом агентстве в Анталье.

