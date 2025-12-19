Отправьтесь в конное сафари по самым разным ландшафтам Анталии — в тени соснового леса, по берегу реки и вдоль морского побережья.
Опыт верховой езды не нужен — инструктор будет рядом и научит вас держаться в седле и управлять лошадью. А вам останется наслаждаться приятной прогулкой в спокойном темпе.
Описание экскурсии
- Прогулка под кронами леса, где воздух наполняют хвойный аромат и тишина
- Переход через песчаную пустынную территорию с необычной атмосферой
- Умиротворяющая дорога вдоль реки
- Выезд к морю и фото на фоне волн
Перед стартом тренер проведёт короткий инструктаж, выдаст шлем и будет рядом на протяжении всего маршрута.
Организационные детали
- Мы встретим вас у вашего отеля и отвезём к началу верховой прогулки и обратно на Mercedes Vito
- Ограничение по возрасту 6+
- Вас будет сопровождать гид из нашей команды
ежедневно в 09:30, 14:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 14:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Анталье
Я много лет проработал в сфере туризма во многих городах Турции. В настоящее время я работаю менеджером в официальном туристическом агентстве в Анталье.
Входит в следующие категории Антальи
