Экскурсии на лошадях в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Анталье, цены от $53. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Конная прогулка в Анталии
Конные прогулки
1.5 часа
1 отзыв
Групповая
Конная прогулка в Анталии
Начало: Ваш отель
«На месте вас встретят заботливые инструкторы, помогут выбрать лошадь, которая станет вашим верным спутником, и расскажут о маршруте»
Расписание: Ежедневно (время отслеживайте в календаре)
$53 за человека
Верхом по лесу и побережью Антальи
Конные прогулки
1 час
Мини-группа
до 8 чел.
Верхом по лесу и побережью Антальи
Прокатиться на лошади и полюбоваться живописным зелёным пригородом
Начало: По вашему адресу в Анталье
«Опыт верховой езды не нужен — инструктор будет рядом и научит вас держаться в седле и управлять лошадью»
Расписание: ежедневно в 09:30, 14:00 и 18:00
Завтра в 09:30
17 дек в 09:30
€55 за человека
Конные прогулки в лесу или у моря в Анталье
Конные прогулки
1 час
Индивидуальная
Конные прогулки в лесу или у моря в Анталье
Освоить навыки верховой езды и почувствовать контакт с лошадью на спокойном маршруте
Начало: На ранчо в пригороде Антальи
«Этот опыт поможет по-настоящему расслабиться и провести время с лошадьми в атмосфере доверия и спокойствия»
Завтра в 08:00
17 дек в 08:00
€75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гульнара
    26 августа 2025
    Конная прогулка в Анталии
    Лошадок я очень люблю, но прогулка была очень скучной и мы там были одни. По фото представляла себе всё по другому.

