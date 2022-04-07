Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Верховая езда в Анталии

Вы будете наслаждаться поездкой по равнине и вверх по горе на открытом воздухе

Групповая
Вы будете наслаждаться поездкой по равнине и вверх по горе на открытом воздухе.

Даже если вы никогда раньше не ездили на лошади, этот первый опыт запомнится надолго, и в следующий раз вы будете управлять лошадью профессионально.

Но если у вас есть опыт верховой езды, то наша конная прогулка станет для вас самой особенной поездкой.
Верховая езда в Анталии
Верховая езда в Анталии
Верховая езда в Анталии
Верховая езда в Анталии
Верховая езда в Анталии
Верховая езда в Анталии
Верховая езда в Анталии

Вас ожидает:

  • Верховая езда в Анталии заинтересует вас своей особенностью, что вы не захотите упустить возможность прокатиться на лошади по самым красивым местам знаменитой Анталии.
  • Вы будете наслаждаться поездкой по равнине и вверх по горе на открытом воздухе. Даже если вы никогда раньше не ездили на лошади, этот первый опыт запомнится надолго, и в следующий раз вы будете управлять лошадью профессионально. Но если у вас есть опыт верховой езды, то Верховая езда в Анталии станет для вас самой особенной поездкой.

Во время верховой езды в Анталии вы:

  • Расслабитесь, глядя на бесконечный горизонт;
  • Научитесь ездить на одном из наших священных коней;
  • Будете сопровождаться нашим профессиональным гидом.
  • Наши гиды расскажут вам обо всех достопримечательностях, ответят на все ваши вопросы о культурных и исторических фактах, а также сделают фотографии или видео, если хотите. Гид будет нести ответственность за вашу безопасность.
  • Если у вас прекрасная аристократическая натура, то эта экскурсия верховая езда в Анталии очарует вас своими интересными моментами. Мы считаем, что любовь к верховой езде и уходу за лошадьми пробуждается в нас с детства, и поэтому возникает интерес к этому виду спорта.
  • Сегодня Верховая езда в Анталии становится более известной, чем езда на автомобиле. Таким образом, привлекая большое количество путешественников, чтобы испытать этот новый опыт в своей жизни через природную красоту.
Почему стоит прокатиться верхом в Анталии?

Верховая езда в Анталии поможет вам избавиться от рутинного стресса и усталости, а также подарит вам положительные эмоции на весь год. Во время тура вы заведете друзей, которые так же, как и вы, заинтересованы в этом виде спорта и потрясены природой древней Анталии. Есть несколько положительных эффектов верховой езды на ваше здоровье, это:

    Положительно влияет на нервную систему
    Улучшает кровообращение
    Выравнивает осанку

    Подтягивает мышечный каркас

    Также стоит отметить, что этот вид спорта на открытом воздухе очень полезен для детей. Но, конечно, человек в любом возрасте получит потрясающие эмоции, которые изменят их жизнь!
    Продолжительность этой экскурсии составляет 75 минут, где вы почувствуете и погрузитесь в пейзаж и жизнь местных жителей. Еще одним увлекательным моментом этого тура является поездка на пляж и купание в голубой и кристально чистой воде. Несомненно, после нескольких минут захватывающей езды все ваше внимание будет обращено на мерцающую природу вокруг.
    Все путешественники разных возрастов могут принять участие в этом конном туре в Анталии, даже если они никогда раньше не ездили на лошади.
    Начало экскурсии на верховой езде в Анталии
    Как только вы прибудете на конное ранчо, наши лицензированные и профессиональные инструкторы предоставят вам полную и четкую информацию о безопасной езде и правильном управлении лошадью. Инструкторы также будут очень рады ответить на любые ваши вопросы и помочь вам с верховой ездой. Наши лошади в некотором роде профессионалы своего дела, так как они уже не первый год возят туристов.
    Таким образом, мы предлагаем вам совершенно безопасную и увлекательную верховую езду в Анталии.
    Кто может участвовать в данной экскурсии?
    Верховая езда в Анталии предлагается всем туристам, за исключением людей с проблемами со здоровьем, такими как переломы или вывихи и протезы ног. Даже если вы опытный наездник или новичок в верховой езде, вы, без сомнения, сможете отправиться на увлекательное исследование природы Анталии с командой наездников и лошадей.
    Мы также предлагаем вам провести этот день верхом на лошади со своей семьей. Дети в возрасте до 6-8 лет должны находиться в одном седле со взрослым из семьи, а подросткам, которые уверены в себе и хотят проверить свои способности, разрешается ездить в одиночку.
    Мы уверены, что, согласившись на эту экскурсию верховой езды в Анталии, вы получите массу положительных эмоций и воспоминаний, которые останутся в вашей памяти надолго.

    Присоединяйтесь к нам!

    Если вам нравится содержание нашей программы «Верховая езда в Анталии», вы можете сделать заказ онлайн или связаться с нами для получения дополнительной информации об этом и других однодневных турах в Анталии.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер от и до отеля
    • Страховка
    • Услуга гида
    Что не входит
    • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
    • Любые напитки во время экскурсии
    Место начала и завершения?
    Анталия
    Когда и сколько длится
    Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
    Важная информация
    • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

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