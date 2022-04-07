Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

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Верховая езда в Анталии заинтересует вас своей особенностью, что вы не захотите упустить возможность прокатиться на лошади по самым красивым местам знаменитой Анталии.

Вы будете наслаждаться поездкой по равнине и вверх по горе на открытом воздухе. Даже если вы никогда раньше не ездили на лошади, этот первый опыт запомнится надолго, и в следующий раз вы будете управлять лошадью профессионально. Но если у вас есть опыт верховой езды, то Верховая езда в Анталии станет для вас самой особенной поездкой.

Во время верховой езды в Анталии вы:

Расслабитесь, глядя на бесконечный горизонт;

Научитесь ездить на одном из наших священных коней;

Будете сопровождаться нашим профессиональным гидом.

Наши гиды расскажут вам обо всех достопримечательностях, ответят на все ваши вопросы о культурных и исторических фактах, а также сделают фотографии или видео, если хотите. Гид будет нести ответственность за вашу безопасность.

Если у вас прекрасная аристократическая натура, то эта экскурсия верховая езда в Анталии очарует вас своими интересными моментами. Мы считаем, что любовь к верховой езде и уходу за лошадьми пробуждается в нас с детства, и поэтому возникает интерес к этому виду спорта.

Сегодня Верховая езда в Анталии становится более известной, чем езда на автомобиле. Таким образом, привлекая большое количество путешественников, чтобы испытать этот новый опыт в своей жизни через природную красоту.

Почему стоит прокатиться верхом в Анталии?

Верховая езда в Анталии поможет вам избавиться от рутинного стресса и усталости, а также подарит вам положительные эмоции на весь год. Во время тура вы заведете друзей, которые так же, как и вы, заинтересованы в этом виде спорта и потрясены природой древней Анталии. Есть несколько положительных эффектов верховой езды на ваше здоровье, это:

Положительно влияет на нервную систему

Улучшает кровообращение

Выравнивает осанку

Подтягивает мышечный каркас

Также стоит отметить, что этот вид спорта на открытом воздухе очень полезен для детей. Но, конечно, человек в любом возрасте получит потрясающие эмоции, которые изменят их жизнь!

Продолжительность этой экскурсии составляет 75 минут, где вы почувствуете и погрузитесь в пейзаж и жизнь местных жителей. Еще одним увлекательным моментом этого тура является поездка на пляж и купание в голубой и кристально чистой воде. Несомненно, после нескольких минут захватывающей езды все ваше внимание будет обращено на мерцающую природу вокруг.

Все путешественники разных возрастов могут принять участие в этом конном туре в Анталии, даже если они никогда раньше не ездили на лошади.

Начало экскурсии на верховой езде в Анталии

Как только вы прибудете на конное ранчо, наши лицензированные и профессиональные инструкторы предоставят вам полную и четкую информацию о безопасной езде и правильном управлении лошадью. Инструкторы также будут очень рады ответить на любые ваши вопросы и помочь вам с верховой ездой. Наши лошади в некотором роде профессионалы своего дела, так как они уже не первый год возят туристов.

Таким образом, мы предлагаем вам совершенно безопасную и увлекательную верховую езду в Анталии.

Кто может участвовать в данной экскурсии?

Верховая езда в Анталии предлагается всем туристам, за исключением людей с проблемами со здоровьем, такими как переломы или вывихи и протезы ног. Даже если вы опытный наездник или новичок в верховой езде, вы, без сомнения, сможете отправиться на увлекательное исследование природы Анталии с командой наездников и лошадей.

Мы также предлагаем вам провести этот день верхом на лошади со своей семьей. Дети в возрасте до 6-8 лет должны находиться в одном седле со взрослым из семьи, а подросткам, которые уверены в себе и хотят проверить свои способности, разрешается ездить в одиночку.

Мы уверены, что, согласившись на эту экскурсию верховой езды в Анталии, вы получите массу положительных эмоций и воспоминаний, которые останутся в вашей памяти надолго.

Присоединяйтесь к нам!

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