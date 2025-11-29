Зову вас на нетуристические тропы Антальи! Вас ждут необычные локации — резервация Гейкбаир, гора Мазы и апельсиновые сады Чакырлар, великолепные панорамные виды, а ещё — незабываемые вкусы гёзлеме и кебаба в заведениях для местных. Вы убедитесь, что у Антальи много ракурсов, о которых вы даже не подозревали!

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Анталье

Алёна Ваш гид в Анталье

Описание экскурсии

Начнём с протяжённой набережной: посмотрим на живописный водопад и престижный район Лара (1 ч)

Через колоритную деревеньку поедем в горы, к апельсиновыми садами Чакырлар. Здесь можно отведать гёзлеме из тончайшего теста с разными начинками в аутентичном кафе с тандыром (2 ч).

Посетим природную резервацию Гейкбаир, облюбованную скалолазами со всего мира. На смотровой площадке Кенторман увидим весь город как на ладони (1 ч).

Выпив по стаканчику янтарного турецкого чая, продолжим путешествие на другую гору — Мазы. При желании заглянем в аутентичный турецкий ресторанчик, где подают восхитительные кебабы (1 ч).

Переезды между локациями от 15 до 30 мин.

Организационные детали