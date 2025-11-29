Зову вас на нетуристические тропы Антальи! Вас ждут необычные локации — резервация Гейкбаир, гора Мазы и апельсиновые сады Чакырлар, великолепные панорамные виды, а ещё — незабываемые вкусы гёзлеме и кебаба в заведениях для местных. Вы убедитесь, что у Антальи много ракурсов, о которых вы даже не подозревали!
Описание экскурсии
Начнём с протяжённой набережной: посмотрим на живописный водопад и престижный район Лара (1 ч)
Через колоритную деревеньку поедем в горы, к апельсиновыми садами Чакырлар. Здесь можно отведать гёзлеме из тончайшего теста с разными начинками в аутентичном кафе с тандыром (2 ч).
Посетим природную резервацию Гейкбаир, облюбованную скалолазами со всего мира. На смотровой площадке Кенторман увидим весь город как на ладони (1 ч).
Выпив по стаканчику янтарного турецкого чая, продолжим путешествие на другую гору — Мазы. При желании заглянем в аутентичный турецкий ресторанчик, где подают восхитительные кебабы (1 ч).
Переезды между локациями от 15 до 30 мин.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Cerry с опытным водителем
- Тайминг указан приблизительно и может корректироваться
- Дополнительно и по желанию оплачивается питание: чай, гёзлеме — около $5, кебаб — около $10
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в центре Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Анталье
Провела экскурсии для 611 туристов
Я живу в Турции с 2000 года и в совершенстве владею турецким языком, изучила культуру и традиции, что позволяет мне быть своей среди местных. В эти годы я искала самые секретные
Входит в следующие категории Антальи
