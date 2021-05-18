Полезная информация об Анталии
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Местное время в Анталии
22:0231
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Анталия
|По-английски
|Antalya
|Столица региона
|Анталия является столицей региона
|Статья о городе
|Статья об Анталии
|Население города
|758 188 чел.
|Аэропорт
|Анталья AYT
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|61 м. от уровня моря
Где находится Анталия на карте
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