Всё об Анталии

Полезная информация об Анталии

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Местное время в Анталии
22:0231
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаАнталия
По-английскиAntalya
Столица регионаАнталия является столицей региона
Статья о городеСтатья об Анталии
Население города758 188 чел.
АэропортАнталья AYT
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота61 м. от уровня моря

Подробная статья

Анталия
Анталья - город исторических памятников и современной ночной жизни

Где находится Анталия на карте

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Анталия
Анталия
Анталия
Анталия
Анталия
Анталия
Анталия
Анталия
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