Полезная информация об Анталии

Что нужно знать об Анталии: 🌇 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Анталья, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 101 экскурсия