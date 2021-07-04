Топ достопримечательностей 🏛️ Анталии – которые стоит увидеть и список дел – которые обязательно стоит сделать. Самые интересные места в городе и окрестностях. вы можете посетить их как самостоятельно, так и купив экскурсию

Анталия

Анталия – одно из самых важных туристических направлений в Европе. Он простирается от района Газипаша до курорта Калкан. Одним из наиболее важных атрибутов этого места является то, что оно имеет богатое историческое прошлое и содержит большое количество руин, относящихся к античному и средневековому периоду. Город был основан в 200 году до нашей эры и с тех пор стремительно рос. В период византийского и османского владычества он пережил поразительный прогресс. В прошлом Анталия была одним из важнейших торговых центров Турции.

Одним словом, посещение туристических мест в Анталии свяжет вас с историей, а ещё вы сможете попробовать массу развлечений на любой вкус. Вам точно будет чем заняться😉

Продумайте своё следующее путешествие благодаря нашему списку лучших туристических достопримечательностей Анталии.

Старый город (Калеичи)

Район Калеичи

Сказочный город Калеичи 5 15 отзывов от $ 100 за всё Индивидуальная экскурсия: Старый город Калеичи от $ 225 за всё Если Анталию называют центром туристической Турции, то район Калеичи по праву зовется её сердцем. Этот район — Турция в миниатюре. Ведь здесь можно вс...

Не пропустите очаровательный древний район Калеичи с его старыми османскими домами, наполненными турецкой историей и археологическими памятниками. Особенно интересно провести время, прогуливаясь по узким мощеным улочкам Калеичи, посетив уютные уличные кафе и прогуливаясь по рынкам в поисках изысканных сувениров.

Во время пребывания в Анталии, советуем остановиться в замечательном старом городе Калеичи, вы не пожалеете, что сделаете это, так как это один из лучших способов познакомиться с древним городом. Старый город, где расположены ворота Адриана, находится совсем рядом ко многим туристическим достопримечательностям и множеству уютных ресторанов.

Ворота Адриана, невероятный архитектурный шедевр, напоминают типичную римскую триумфальную арку и оставались нетронутыми все эти годы. Ворота Адриана, встроенные в стены, окружавшие город Анталию, в то время были единственным входом в старый город и порт.

Старая гавань

Старая гавань

Анталия: истории Рая на Земле 4.4 10 отзывов € 81 за всё Погрузиться в прошлое на узких улочках и понять характер Турции

Старая гавань с её безмятежной бирюзовой водой, оживленными базарчиками, уюными кафе и внушительной римской крепостью неподалеку – одно из мест, которые стоит посетить в Анталии. Мягко покачивающиеся яхты и сияющее Средиземное море приглашают посетителей осмотреть достопримечательности или искупаться в прохладной воде.

Это может показаться невероятным, но та же Старая гавань когда-то была важнейшим портом и крупнейшим экономическим центром между 2-м и серединой 20-го века, что принесло региону торговлю и процветание. Туристы могут зайти в рестораны и побаловать себя вкусной едой или купить сувениры в местных сувенирных лавках. Они могут прогуляться и насладиться приятной атмосферой.

Исследуйте Анталию на велосипеде

Велосипедная экскурсия

Если вы любитель активного отдыха, другой способ познакомиться с центром Анталии и его окрестностями – это велосипедная обзорная экскурсия. Помимо красивых пейзажей, крутые мощеные улочки Анталии делают велопрогулку идеальным вариантом для тех, кто желает отправиться в необычное путешествие.

Насладитесь свежим средиземноморским воздухом, исследуя Анталию на двух колесах;

изучите историю самых знаковых достопримечательностей Анталии, исследуя регион;

откройте для себя старую пристань для яхт Старого города, путешествуя по побережью.

Городской археологический музей Антальи

Музей археологии Фигура женщины, найденная в Хаджилар Хёюк

Любите историю, не упустите возможность посетить местный музей археологии. Яркие экспонаты представленные здесь свидетельствуют о наилучших находках археологов с раскопок в прибрежной зоне Турции. К тому же, экспонаты представлены ​​образцово, благодаря чему легко понять многовековую (при этом сложную) историю Турции. Крупнейший раздел археологии представляет находки от начала бронзового века до Византийских времен, с главной фокусировкой внимания на руины в ближайших окрестностях.

Если вы не располагаете достаточным временем, посетите галереи с мозаиками из Селевкеи, кладом с серебром из Аспендоса и божественных статуй из Перге.

Экскурсия по историко-археологическому музею Антальи € 100 за всё Разобраться в эпохах города, изучить греческие и римские артефакты и услышать легенды музея

Посетите самый большой в мире туннельный аквариум

Туннельный аквариум Внешний вид аквариума

Discovery park: парк развлечений для всей семьи 4.3 4 отзыва $ 84.38 за чел. На территории парка вы сможете посетить классический и мини-зоопарк. А если ваши дети обожают динозавров, то обязательно сходите в парк, в котором представлены скелеты настоящих динозавров и есть их полноразмерные фигуры. Также вас ждет террариум, аквариум, небольшой кинотеатр и множество интерактивных развлечений. Подробнее

Одно из лучших занятий в Анталии, – это посетить крупнейший в мире аквариумный комплекс. Он состоит из 40 тематических аквариумов. Здесь есть туннельный аквариум длиной 131 метр, что делает его самым длинным туннельным аквариумом в мире.

Аквариум Анталии, расположен в центральной части города, всего в 70 метрах от популярного пляжа Коньяалты, наполнен изобилием красочной морской жизни. Тут вам и тропические рептилии, белухи, дельфины и морские львы. Также ту находится популярный аквапарк Aqualand, что делает увлекательные прогулки ещё более приятными для тех, кто путешествует с детьми.

Вдобавок ко всему, чтобы утолить жажду и перекусить, вы можете посетить один из ресторанов комплекса.

Минарет Йивли

Минарет Йивли Башня Саат Кулеси

Старый город Антальи 4.9 69 отзывов € 113 за всё Прогулка по знаковым местам древнейшего и самого романтичного района Калеичи Анталия с историком 5 2 отзыва € 125 за всё Прогуляться по старому городу, увидеть Дюденский водопад и прочувствовать колорит турецкой Ривьеры

Мечеть Минарет Йивли насчитывает восемь веков и является символом Анталии, туристической столицы южной Турции. Многие иностранные энтузиасты архитектуры и местные туристы посещают этот желобчатый минарет, поскольку он как никто другой олицетворяет анатолийский архитектурный дизайн Турции.

Построенная сельджукским султаном Кейкубадом I, мечеть является одним из самых посещаемых исторических памятников в провинции Анталия. Она известна своим рифленым минаретом, представляющим особый тип анатолийской архитектуры.

Прямо напротив минарета расположена Башня Саат Кулеси построенная во времена османской эпохи, также поблизости вы найдете гробницы XIV века.

Башня Хыдырлык

Башня Хыдырлык

Хыдырлык Kulesi является знаковой башней из рыжеватого камня. С 14-метровой башни, расположенной в небольшом парке, открывается вид на скалы и римскую (яхтенную) гавань. Считается, что её основание датируется 1 или 2 веком нашей эры.

Цель её создания остается загадкой. Распространено мнение, что она была построена как могила для великого лидера. Кусочки фрески внутри подтверждают это предположение. Слева и справа от портала находятся 12 топоров, вырезанных в камне (по шесть с каждой стороны), которые указывают на важность человека, погребенного в могиле.

Также её расположение идеально подходит для использования в качестве маяка или сигнальной башни и для наблюдения за кораблями в гавани Анталии, очевидно, что римляне использовали её именно для этой цели. Бытует также мнение, что какое-то время башня использовалась в качестве церкви.

Её цель сегодня – стоять там, где она существовала на протяжении двух тысячелетий, и выглядеть живописно, закрепляя за собой западную оконечность парка Караалиоглу и обеспечивая прекрасные виды на залив – особенно на закате.

Это прекрасное место, чтобы остановиться, выпить или перекусить.

Что посмотреть в окрестностях Анталии

Исследуйте древний город Перге и Аспендос

Древний город Перге Аспендос

Большинство туристов посещают Перге и Аспендос, расположенные в 48 км к востоку от Анталии, с однодневной поездкой. Греко-римский древний город Перге и Аспендос, также известный как Белкис, построенный в XII и XIII веках до нашей эры, имеет большую историческую и археологическую ценность. По преданию, именно здесь апостол Святой Павел проповедовал свою первую проповедь, когда римляне правили при Александре Великом.

Совет: наденьте удобную обувь, так как местность вокруг руин неровная. Кроме того, здесь нет деревьев или тени, поэтому рекомендуем надеть шляпу и нанести солнцезащитный крем. Не менее важно пить много воды.

Из Антальи — в Перге, Аспендос и Куршунлу 5 1 отзыв € 190 за всё Посетить два древних города, полюбоваться водопадом и погрузиться в античную историю Перге — Аспендос — водопад Куршунлу $ 225 за всё Отправляемся в прошлое — изучать древние античные города. Когда-то здесь кипела жизнь и творилась история. Римский амфитеатр древнего Аспендоса $ 170 за всё Аспендос — это один из самых популярных античных городов в Анталии. И тут нет ничего странного, ведь в Аспендосе находится лучший открытый римский теа...

Посетите танцевальное шоу «Огни Анатолии» в амфитеатре Аспендос

Танцевальное шоу «Огни Анатолии» Шоу «Огни Анатолии»

Побалуйте себя всемирно известным танцевальным шоу «Огни Анатолии» в амфитеатре Аспендос в Анталии, которое завоевало 2 мировых рекорда Гиннеса и является одним из лучших шоу в Анталии. Заблаговременно бронируйте билеты в хорошо сохранившемся римском театре Глории Аспендос, чтобы избежать разочарований. Театр Аспендос работает ежедневно с 08:00 до 19:00.

Совершите поездку на канатной дороге на гору Тахталы

Канатная дорога Олимпос-Телеферик Вершина гора Олимпос (Тахталы)

Античный город Фаселис и подъём на гору Тахталы 5 3 отзыва $ 200 за всё Эта захватывающая экскурсия сочетает насыщенную историческую программу и природные красоты гор. Вы знаете где находится древнегреческий Олимп? Он на Т... Фаселис и гора Тахталы 5 1 отзыв € 180 за всё Увидеть античные площади, бани и амфитеатр и подняться на фуникулере на «древнегреческий Олимп»

Одна из самых интересных вещей, которые можно сделать в окрестностях Анталии, – это подняться на канатной дороге «Олимпос-Телеферик» на вершину Ликийского Олимпоса, расположенную в прибрежном национальном парке Бейдаглары, недалеко от Кемера. С вершины Ликийского Олимпоса, также известного как Тахталы Даги, вы сможете полюбоваться панорамным видом на Средиземное море, насколько хватит глаз.

Два в одном: идеальное решение – заказать вместе захватывающую поездку по канатной дороге на гору Тахталы и экскурсию к водопадам. Таким образом, вы увидите водопады Дюден и Куршунлу, а также прокатитесь по канатной дороге всё за один день.

Развлечение на квадроциклах в Таврских горах

Катание на квадроциклах Катание по хребту Таурус на квадроцикдлах

Фаворитом у любителей приключений, является прогулка на квадроциклах по горному хребту Таурус, расположенному в южной части Турции. Если вам по душе такие приключения, вы отлично проведете время, исследуя окрестности Анталии.

Рафтинг и сафари на квадроциклах 5 3 отзыва $ 61.88 за чел. Идеальный тур для тех, кто любит пощекотать нервы! Вас ждет рафтинг по каньону Кёпрюлю, после которого вы пересядете на квадроциклы и отправитесь на с... Рафтинг и Сафари на Квадроциклах $ 40 за чел.

Пещера Кокаин Магараси (Kocain Cave)

Вход в пещеру Кокаин Сталагмиты в пещере (посмотрите внимательнее на его фоне стоит человек, оцените размер🤪)

Одно из природных чудес Анталии – пещера Кокаин. Необходимо сказать об уникальных особенностях пещеры Кокаин. Вход в пещеру высотой около 20 метров и шириной 75 метров является самым широким входом в пещеру в Турции. По мере продвижения в пещеру длиной 633 метра ширина достигает 100 метров. Чтоб вы понимали о грандиозности размера этого входа, в него может пройти самолет.

Впервые пещера была обнаружена в 1919 году. Как следует из надписей прямо перед входом, он использовался как жилое пространство с доисторических времен до византийского периода. Согласно результатам, полученным из надписей на греческом языке, пещера также эффективно использовалась в религиозных целях в ранние периоды христианства.

Сталагмиты пещеры Кокаин, местами достигают 45 метров в длину, также она известна как пещера с самыми высокими сталагмитами.

Пещера Кокаин настолько красива, её обязательно стоит увидеть, чтобы испытать волшебные моменты.

Караин Магараси

Пещера Караин Наскальные надписи Внутри пещеры

Пещера Караин, также известная как Чёрная пещера, расположена на горе Сам Даги, в 35 км северо-западнее Анталии, неподалеку от деревни Ягца.

Обнаруженные следы жизнедеятельности человека, указывают на то, что она была заселена предками современного человека непрерывно на протяжении как минимум 25000 лет. В пещере было найдено множество человеческих костей, принадлежащих как неандертальцам, так и человеку разумному (Homo sapiens). Кроме того, было идентифицировано большое количество костей животных, в том числе остатки скелета пещерного медведя, бегемота, носорога и даже слона. Также внутри пещеры были найдены кремневые лезвия, всевозможные скребки и наконечники стрел со времен палеолита и неолита.

Кое-какие небольшие предметы, большей частью зубы и кости животных, представлены в крохотном музее, который можно найти у входа в пещеру.

Если у вас есть возможность, приезжайте сюда в будний день, когда она менее загружена. Обязательно захватите с собой бутилированную воду, солнцезащитный крем, удобные ботинки и фонарик, так как ​​электрическое освещение работает не очень хорошо.

На общественном транспорте сюда не добраться, поэтому есть следующие варианты: аренда автомобиля или такси. Данную поездку можно совместить с посещением древнейшего городка Термессос, он находится всего в 20 км к юго-западу.

Морские прогулки по Анталии

Морские прогулки по Средиземному морю Также в прогулку часто входит купание

Ничто не сравнится с ощущением отправления на прогулку по Средиземному морю на турецкой яхте или гулете. Прежде всего, это одно из лучших занятий в Анталии. Ощущение жаркого солнечного Средиземного моря на коже, ветер, развевающийся в волосах, и запах моря не только поднимают настроение, но и заставляют чувствовать себя ещё более живым. Вкупе с живописным побережьем, замечательными средневековыми деревнями и великолепной турецкой кухней вы отправитесь в романтическую одиссею.

Прогулка на яхте по бухтам Адрасана 5 5 отзывов € 32 за чел. Провести день в райских бухтах, искупаться в гротах с кристальной водой и встретить морских черепах Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада 5 3 отзыва € 32 за чел. Поплавать в бухтах на турецких Мальдивах, пообедать на борту и насладиться морскими видами Конная прогулка по пляжу Антальи € 40 за чел. Научиться держаться в седле и насладиться конной прогулкой на фоне моря

Морская прогулка к водопадам Дюден

Морские прогулки к водопаду Дюден У вас будет уникальная возможность приблизится к водопаду и сделать красивые фото

Исследуйте великолепные водопады Дюден в районе Анталии, а также совершите уникальную прогулку на лодке прямо к водопаду. Поездка сюда приятный бонус от изобилия исторических достопримечательностей Анталии.

Морская прогулка по Зеленому Каньону из Анталии

Морская прогулка по Зеленому каньону

Совершите круиз по изумрудно-зелёному озеру, окружённому горами Таурус, пока не достигнете захватывающего дух Зеленого каньона. Помимо купания в сверкающих водах каньона, вам может повезти увидеть редких коричневых рыб-сов.

Автобусная экскурсия «Зеленый каньон — нефритовое царство Турции» € 44 за чел. Поплавать на яхте по Грин-каньону, искупаться в озере и насладиться фантастическими пейзажами Малахитовое царство: по Грин каньону из Анталии € 40 за чел. Проплыть на яхте по волнам удивительного цвета и проникнуться красотой турецкой природы

Круиз на пиратском корабле на целый день (Кемер)

Морская прогулка на пиратской корабле Каждый корабль имеет свой уникальный стиль

Отправляйтесь на прогулку по турецкому Средиземному морю от пляжа Кемера до залива Фазелис и откройте для себя историческое побережье региона Анталии. Помимо остановки на руинах древнего Фазелиса, у вас есть возможность отведать обед прямо на борту.

Однодневная поездка на рафтинг и джип-сафари в каньоне Кёпрюлю

Джип-сафари Рафтинг про каньону Кёпрюлю

Хотите испытать свои чувства и эмоции, тогда вам нужно заказать рафтинг и джип-сафари по каньону Кёпрюлю. Таким образом, вы можете испытать сплав по порогам каньона Кёпрюлю, а также осмотреть 2000-летний римский мост и искупаться в бирюзовом Средиземном море.

В национальном парке Кёпрюлю можно даже провести больше одного дня, установив палатку.

Рафтинг из Анталии 5 1 отзыв $ 25 за чел. Рафтинг — развлечение под силу каждому. Новички, а также опытный профессионалы будут в восторге. Не беспокойтесь о комфорте и безопасности. Рядом с ва... Рафтинг $ 20 за чел. Рафтинг в каньоне Кёпрюлю 4 5 отзывов $ 50.63 за чел. Турция – страна «все включено». Здесь туризм направлен непосредственно на ваше удовольствие, ваш комфорт и ваше благополучие. Кроме античных руин и му...

Отправьтесь в сафари на внедорожниках

Сафари на внедорожниках по Таврическим горам Водопад Укансу

Ещё одно крутое мероприятие, на которое стоит подписаться в Анталии – это джип-сафари по живописным местам. Поездка в Таврические горы на джипах на целый день. Отправьтесь в путешествие по бездорожью, проезжая по лесам и деревням, исследуя Таврические горы и наблюдая за повседневной жизнью местных жителей в деревне. После этого освежитесь, купаясь в водопадах Укансу. Основные моменты этого тура обычно выглядят так:

Встреча в отеле;

поездка по лесам и по бездорожью в Таврических горах;

исследуете панорамные виды и повседневную деревенскую жизнь Турции;

купание в бассейнах у водопада Укансу, также входит обед.

Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг, джиппинг и зиплайн $ 35 за чел. Активный отдых в каньонах Кепрюлю и Тазы, вас ждёт рафтинг, сафари на внедорожниках и зиплайн.

Турецкая баня или хаммам

Турецкий хаммам Получите массу удовольствий от традиционных турецких процедур

Никто не должен покидать Турцию, не попробовав настоящий турецкий хамам, и, как гласит известная пословица, находясь в Риме, делайте то же самое, что и римляне, так почему бы не поступить так, как турки. Посетив турецкую баню или турецкий хаммам, вы испытаете омолаживающую древнюю традицию, даже не задумываясь о том, что такое турецкая баня. Никакая турецкая баня в вашей стране или где-либо ещё не будет такой же.

Поход по Ликийскому пути

Начало Ликийского пути Ликийский путь один из самых красивых пешеходных маршрутов в мире

Самый известный маршрут на дальние расстояние в провинции Анталии – это поход по «Ликийской тропе», который представляет собой 540-километровую прогулку по ликийскому побережью, начинающуюся в Фетхие. Во время характерного 29-дневного похода вы прогуляетесь по красивому побережью Средиземного моря и пройдете мимо уединенных рыбацких деревень. Красота маршрута, а также тёплое турецкое гостеприимство сделают ваше путешествие незабываемым.

Полюбуйтесь закатом

Закаты в Анталии невероятные

И напоследок полюбуйтесь закатом Анталии в одном из многочисленных ресторанов на побережье, они тут просто восхитительны.