Анталия – одно из самых важных туристических направлений в Европе. Он простирается от района Газипаша до курорта Калкан. Одним из наиболее важных атрибутов этого места является то, что оно имеет богатое историческое прошлое и содержит большое количество руин, относящихся к античному и средневековому периоду. Город был основан в 200 году до нашей эры и с тех пор стремительно рос. В период византийского и османского владычества он пережил поразительный прогресс. В прошлом Анталия была одним из важнейших торговых центров Турции.
Одним словом, посещение туристических мест в Анталии свяжет вас с историей, а ещё вы сможете попробовать массу развлечений на любой вкус. Вам точно будет чем заняться😉
Продумайте своё следующее путешествие благодаря нашему списку лучших туристических достопримечательностей Анталии.
Старый город (Калеичи)
Не пропустите очаровательный древний район Калеичи с его старыми османскими домами, наполненными турецкой историей и археологическими памятниками. Особенно интересно провести время, прогуливаясь по узким мощеным улочкам Калеичи, посетив уютные уличные кафе и прогуливаясь по рынкам в поисках изысканных сувениров.
Во время пребывания в Анталии, советуем остановиться в замечательном старом городе Калеичи, вы не пожалеете, что сделаете это, так как это один из лучших способов познакомиться с древним городом. Старый город, где расположены ворота Адриана, находится совсем рядом ко многим туристическим достопримечательностям и множеству уютных ресторанов.
Ворота Адриана, невероятный архитектурный шедевр, напоминают типичную римскую триумфальную арку и оставались нетронутыми все эти годы. Ворота Адриана, встроенные в стены, окружавшие город Анталию, в то время были единственным входом в старый город и порт.
Старая гавань
Старая гавань с её безмятежной бирюзовой водой, оживленными базарчиками, уюными кафе и внушительной римской крепостью неподалеку – одно из мест, которые стоит посетить в Анталии. Мягко покачивающиеся яхты и сияющее Средиземное море приглашают посетителей осмотреть достопримечательности или искупаться в прохладной воде.
Это может показаться невероятным, но та же Старая гавань когда-то была важнейшим портом и крупнейшим экономическим центром между 2-м и серединой 20-го века, что принесло региону торговлю и процветание. Туристы могут зайти в рестораны и побаловать себя вкусной едой или купить сувениры в местных сувенирных лавках. Они могут прогуляться и насладиться приятной атмосферой.
Исследуйте Анталию на велосипеде
Если вы любитель активного отдыха, другой способ познакомиться с центром Анталии и его окрестностями – это велосипедная обзорная экскурсия. Помимо красивых пейзажей, крутые мощеные улочки Анталии делают велопрогулку идеальным вариантом для тех, кто желает отправиться в необычное путешествие.
- Насладитесь свежим средиземноморским воздухом, исследуя Анталию на двух колесах;
- изучите историю самых знаковых достопримечательностей Анталии, исследуя регион;
- откройте для себя старую пристань для яхт Старого города, путешествуя по побережью.
Городской археологический музей Антальи
Любите историю, не упустите возможность посетить местный музей археологии. Яркие экспонаты представленные здесь свидетельствуют о наилучших находках археологов с раскопок в прибрежной зоне Турции. К тому же, экспонаты представлены образцово, благодаря чему легко понять многовековую (при этом сложную) историю Турции. Крупнейший раздел археологии представляет находки от начала бронзового века до Византийских времен, с главной фокусировкой внимания на руины в ближайших окрестностях.
Если вы не располагаете достаточным временем, посетите галереи с мозаиками из Селевкеи, кладом с серебром из Аспендоса и божественных статуй из Перге.
Посетите самый большой в мире туннельный аквариум
Одно из лучших занятий в Анталии, – это посетить крупнейший в мире аквариумный комплекс. Он состоит из 40 тематических аквариумов. Здесь есть туннельный аквариум длиной 131 метр, что делает его самым длинным туннельным аквариумом в мире.
Аквариум Анталии, расположен в центральной части города, всего в 70 метрах от популярного пляжа Коньяалты, наполнен изобилием красочной морской жизни. Тут вам и тропические рептилии, белухи, дельфины и морские львы. Также ту находится популярный аквапарк Aqualand, что делает увлекательные прогулки ещё более приятными для тех, кто путешествует с детьми.
Вдобавок ко всему, чтобы утолить жажду и перекусить, вы можете посетить один из ресторанов комплекса.
Минарет Йивли
Мечеть Минарет Йивли насчитывает восемь веков и является символом Анталии, туристической столицы южной Турции. Многие иностранные энтузиасты архитектуры и местные туристы посещают этот желобчатый минарет, поскольку он как никто другой олицетворяет анатолийский архитектурный дизайн Турции.
Построенная сельджукским султаном Кейкубадом I, мечеть является одним из самых посещаемых исторических памятников в провинции Анталия. Она известна своим рифленым минаретом, представляющим особый тип анатолийской архитектуры.
Прямо напротив минарета расположена Башня Саат Кулеси построенная во времена османской эпохи, также поблизости вы найдете гробницы XIV века.
Башня Хыдырлык
Хыдырлык Kulesi является знаковой башней из рыжеватого камня. С 14-метровой башни, расположенной в небольшом парке, открывается вид на скалы и римскую (яхтенную) гавань. Считается, что её основание датируется 1 или 2 веком нашей эры.
Цель её создания остается загадкой. Распространено мнение, что она была построена как могила для великого лидера. Кусочки фрески внутри подтверждают это предположение. Слева и справа от портала находятся 12 топоров, вырезанных в камне (по шесть с каждой стороны), которые указывают на важность человека, погребенного в могиле.
Также её расположение идеально подходит для использования в качестве маяка или сигнальной башни и для наблюдения за кораблями в гавани Анталии, очевидно, что римляне использовали её именно для этой цели. Бытует также мнение, что какое-то время башня использовалась в качестве церкви.
Её цель сегодня – стоять там, где она существовала на протяжении двух тысячелетий, и выглядеть живописно, закрепляя за собой западную оконечность парка Караалиоглу и обеспечивая прекрасные виды на залив – особенно на закате.
Это прекрасное место, чтобы остановиться, выпить или перекусить.
Что посмотреть в окрестностях Анталии
Исследуйте древний город Перге и Аспендос
Большинство туристов посещают Перге и Аспендос, расположенные в 48 км к востоку от Анталии, с однодневной поездкой. Греко-римский древний город Перге и Аспендос, также известный как Белкис, построенный в XII и XIII веках до нашей эры, имеет большую историческую и археологическую ценность. По преданию, именно здесь апостол Святой Павел проповедовал свою первую проповедь, когда римляне правили при Александре Великом.
Совет: наденьте удобную обувь, так как местность вокруг руин неровная. Кроме того, здесь нет деревьев или тени, поэтому рекомендуем надеть шляпу и нанести солнцезащитный крем. Не менее важно пить много воды.
Посетите танцевальное шоу «Огни Анатолии» в амфитеатре Аспендос
Побалуйте себя всемирно известным танцевальным шоу «Огни Анатолии» в амфитеатре Аспендос в Анталии, которое завоевало 2 мировых рекорда Гиннеса и является одним из лучших шоу в Анталии. Заблаговременно бронируйте билеты в хорошо сохранившемся римском театре Глории Аспендос, чтобы избежать разочарований. Театр Аспендос работает ежедневно с 08:00 до 19:00.
Совершите поездку на канатной дороге на гору Тахталы
Одна из самых интересных вещей, которые можно сделать в окрестностях Анталии, – это подняться на канатной дороге «Олимпос-Телеферик» на вершину Ликийского Олимпоса, расположенную в прибрежном национальном парке Бейдаглары, недалеко от Кемера. С вершины Ликийского Олимпоса, также известного как Тахталы Даги, вы сможете полюбоваться панорамным видом на Средиземное море, насколько хватит глаз.
Два в одном: идеальное решение – заказать вместе захватывающую поездку по канатной дороге на гору Тахталы и экскурсию к водопадам. Таким образом, вы увидите водопады Дюден и Куршунлу, а также прокатитесь по канатной дороге всё за один день.
Развлечение на квадроциклах в Таврских горах
Фаворитом у любителей приключений, является прогулка на квадроциклах по горному хребту Таурус, расположенному в южной части Турции. Если вам по душе такие приключения, вы отлично проведете время, исследуя окрестности Анталии.
Пещера Кокаин Магараси (Kocain Cave)
Одно из природных чудес Анталии – пещера Кокаин. Необходимо сказать об уникальных особенностях пещеры Кокаин. Вход в пещеру высотой около 20 метров и шириной 75 метров является самым широким входом в пещеру в Турции. По мере продвижения в пещеру длиной 633 метра ширина достигает 100 метров. Чтоб вы понимали о грандиозности размера этого входа, в него может пройти самолет.
Впервые пещера была обнаружена в 1919 году. Как следует из надписей прямо перед входом, он использовался как жилое пространство с доисторических времен до византийского периода. Согласно результатам, полученным из надписей на греческом языке, пещера также эффективно использовалась в религиозных целях в ранние периоды христианства.
Сталагмиты пещеры Кокаин, местами достигают 45 метров в длину, также она известна как пещера с самыми высокими сталагмитами.
Пещера Кокаин настолько красива, её обязательно стоит увидеть, чтобы испытать волшебные моменты.
Караин Магараси
Пещера Караин, также известная как Чёрная пещера, расположена на горе Сам Даги, в 35 км северо-западнее Анталии, неподалеку от деревни Ягца.
Обнаруженные следы жизнедеятельности человека, указывают на то, что она была заселена предками современного человека непрерывно на протяжении как минимум 25000 лет. В пещере было найдено множество человеческих костей, принадлежащих как неандертальцам, так и человеку разумному (Homo sapiens). Кроме того, было идентифицировано большое количество костей животных, в том числе остатки скелета пещерного медведя, бегемота, носорога и даже слона. Также внутри пещеры были найдены кремневые лезвия, всевозможные скребки и наконечники стрел со времен палеолита и неолита.
Кое-какие небольшие предметы, большей частью зубы и кости животных, представлены в крохотном музее, который можно найти у входа в пещеру.
Если у вас есть возможность, приезжайте сюда в будний день, когда она менее загружена. Обязательно захватите с собой бутилированную воду, солнцезащитный крем, удобные ботинки и фонарик, так как электрическое освещение работает не очень хорошо.
На общественном транспорте сюда не добраться, поэтому есть следующие варианты: аренда автомобиля или такси. Данную поездку можно совместить с посещением древнейшего городка Термессос, он находится всего в 20 км к юго-западу.
Морские прогулки по Анталии
Ничто не сравнится с ощущением отправления на прогулку по Средиземному морю на турецкой яхте или гулете. Прежде всего, это одно из лучших занятий в Анталии. Ощущение жаркого солнечного Средиземного моря на коже, ветер, развевающийся в волосах, и запах моря не только поднимают настроение, но и заставляют чувствовать себя ещё более живым. Вкупе с живописным побережьем, замечательными средневековыми деревнями и великолепной турецкой кухней вы отправитесь в романтическую одиссею.
Морская прогулка к водопадам Дюден
Исследуйте великолепные водопады Дюден в районе Анталии, а также совершите уникальную прогулку на лодке прямо к водопаду. Поездка сюда приятный бонус от изобилия исторических достопримечательностей Анталии.
Морская прогулка по Зеленому Каньону из Анталии
Совершите круиз по изумрудно-зелёному озеру, окружённому горами Таурус, пока не достигнете захватывающего дух Зеленого каньона. Помимо купания в сверкающих водах каньона, вам может повезти увидеть редких коричневых рыб-сов.
Круиз на пиратском корабле на целый день (Кемер)
Отправляйтесь на прогулку по турецкому Средиземному морю от пляжа Кемера до залива Фазелис и откройте для себя историческое побережье региона Анталии. Помимо остановки на руинах древнего Фазелиса, у вас есть возможность отведать обед прямо на борту.
Однодневная поездка на рафтинг и джип-сафари в каньоне Кёпрюлю
Хотите испытать свои чувства и эмоции, тогда вам нужно заказать рафтинг и джип-сафари по каньону Кёпрюлю. Таким образом, вы можете испытать сплав по порогам каньона Кёпрюлю, а также осмотреть 2000-летний римский мост и искупаться в бирюзовом Средиземном море.
В национальном парке Кёпрюлю можно даже провести больше одного дня, установив палатку.
Отправьтесь в сафари на внедорожниках
Ещё одно крутое мероприятие, на которое стоит подписаться в Анталии – это джип-сафари по живописным местам. Поездка в Таврические горы на джипах на целый день. Отправьтесь в путешествие по бездорожью, проезжая по лесам и деревням, исследуя Таврические горы и наблюдая за повседневной жизнью местных жителей в деревне. После этого освежитесь, купаясь в водопадах Укансу. Основные моменты этого тура обычно выглядят так:
- Встреча в отеле;
- поездка по лесам и по бездорожью в Таврических горах;
- исследуете панорамные виды и повседневную деревенскую жизнь Турции;
- купание в бассейнах у водопада Укансу, также входит обед.
Турецкая баня или хаммам
Никто не должен покидать Турцию, не попробовав настоящий турецкий хамам, и, как гласит известная пословица, находясь в Риме, делайте то же самое, что и римляне, так почему бы не поступить так, как турки. Посетив турецкую баню или турецкий хаммам, вы испытаете омолаживающую древнюю традицию, даже не задумываясь о том, что такое турецкая баня. Никакая турецкая баня в вашей стране или где-либо ещё не будет такой же.
Поход по Ликийскому пути
Самый известный маршрут на дальние расстояние в провинции Анталии – это поход по «Ликийской тропе», который представляет собой 540-километровую прогулку по ликийскому побережью, начинающуюся в Фетхие. Во время характерного 29-дневного похода вы прогуляетесь по красивому побережью Средиземного моря и пройдете мимо уединенных рыбацких деревень. Красота маршрута, а также тёплое турецкое гостеприимство сделают ваше путешествие незабываемым.
Полюбуйтесь закатом
И напоследок полюбуйтесь закатом Анталии в одном из многочисленных ресторанов на побережье, они тут просто восхитительны.
В заключение стоит отметить, что Анталия – один из самых известных и современных городов Турции, в котором есть множество туристических достопримечательностей. Поскольку город охватывает побережье Средиземного моря, у него есть множество потрясающих пляжей и живописных мест для туристов. Тут вам и горы и синее море, завораживающие водопады, реки и пышная зелень, делающие её ещё более привлекательней.