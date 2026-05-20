Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Антальи)

Добраться до парка из Антальи, впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Когда над парком Land of Legends садится солнце, амфитеатр оживает ослепительными красками и музыкой.

Сюда стоит приехать, чтобы увидеть спектакль, сочетающий элементы световых эффектов, динамичной музыки и головокружительной акробатики.

Чтобы ваш вечер прошёл на высоте, мы заранее привезём вас в парк — поход на шоу можно совместить с шопингом — и отвезём обратно в отель.
4 отзыва
Описание трансфер

17:00-19:15 — наш водитель заберёт вас по месту проживания (отель в пределах Антальи)

21:00 — трансфер доставит вас ко входу в парк, где у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по магазинам или поужинать в одном из уютных кафе до начала шоу

22:00 — начало вечерней программы Land of Legends, одного из самых популярных представлений в курортной Турции. Оно включает лазерное шоу, парад лодок, выступления акробатов, талантливых певцов, танцоров и музыкантов

23:30 — после окончания шоу трансфер отвезёт вас обратно в отель

Организационные детали

  • Обратите внимание, что входной билет в парк The Land of Legends бесплатный. Мы предоставляем только трансфер из отеля и обратно
  • Продолжительность пути до тематического парка зависит от трафика и вашего местонахождения
  • Вас будет сопровождать опытный водитель из нашего агентства

во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€15
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите купку отмены.
Тимур
Тимур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1795 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.

Отзывы и рейтинг

Анна
Мероприятие подойдет для любого возраста. Это прогулочное место с кафе, ресторанами и множеством магазинов. Красивые локации для фото. Очень подойдет семьям с детьми. Вечером идет красивое шоу-театральная постановка с элементами
акробатики. Волшебные моменты прилета феи по небу на дроне. Свет и музыка-все в тему. На территории водные каналы с лодками, цветные танцующие фонтаны. Приятное место в Анталийском регионе. Организатор заранее прислал оповещение с полным описанием и временем прибытия трансфера и что следует взять с собой, с таймингом-что очень удобно.

V
Большое спасибо за экскурсию!
На этот парк действительно стоит уделить 1 вечер, если вы в Анталии. Красивое шоу, интересный парк, брендовые магазины если интересуют.

1. Организатор всегда на связи, быстро отвечает на
все уточняющие вопросы.
2. Забрали вовремя, ехали аккуратно.
3. К нам приехал минивен, достаточно комфортный, к тому же пока едешь, можно посмотреть на город.
4. Объяснили когда возвращаться обратно, обратно довезли даже быстрее.

Отдельное спасибо водителю, спас водичкой мою маму, у которой начался приступ кашля.

K
хороший трансфер. привезли и забрали в точное время.
Lenara
Все понравилось!) спасибо организатору ☺️
-25%
до 31 мая
€15 за человека