Старый город 🏙️ Калеичи, находится в Анталии, считается районом и является очень популярным среди туристов. Разбираемся в том, как до него доехать, что интересного можно посмотреть, места, улицы, пляжи и даже посоветуем лучшие отели Калеичи. С фото и описанием

Улочки старого города

Исторический центр Анталии, Калеичи, предлагает противоположность тому, о чём думает большинство людей, планируя отдых на южном побережье Средиземного моря Турции. Хотя в провинции Анталия пышная природа, кристально-голубые пляжи и изобилие хорошо сохранившихся исторических памятников, большинство достопримечательностей находятся в 1-2 часах езды от центра города и изобилуют туристами. Это может наполнить зимний сезон унылой грустью – но только не в Калеичи, где 365 дней в году процветает активная социальная и ночная жизнь.

Калеичи – один из самых очаровательных старых городов Турции

Историческая часть Калеичи крупнейшего в стране города была несвязанной, ветхим районом (не так давно!), но годы грандиозной реставрации с большим вниманием к древней истории района, превратили этот уголок в красивейшее и уникальное место в Анталии. Наравне с Сыгаджиком в Измире это самый красивый исторический городок в стране с историческими слоями эллинистических, римских, византийских сельджуков и османской империи.

Центр Анталии

Сегодня Калеичи один из популярных районов в центре города. В это место стекаются как местные жители, так и туристы. Здесь вы найдёте старые дома, очаровательные рестораны, интересные сувенирные лавки и шумные бары со столиками, которые выходят на мощеные улочки. И эти улочки выглядят так, как будто вы очутились на съёмках исторического фильма. Несомненно, вы захотите сделать не одну фотографию в старом городе Анталии.

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Стоит ли бронировать здесь жильё?

Это небольшая территория, и вы сможете увидеть всё за 2-3 часа, что может заставить вас задуматься, стоит ли бронировать тут жильё. Но это самое центральное место, поэтому можно легко добраться до других популярных мест Анталии. А если вы посещаете Анталию в зимнее время, даже не думайте, потому что нет более оживленного места.

Если вы находитесь в Анталии летом, не останавливайтесь в Калеичи более чем на 1 ночь. Посетите прекрасные пляжные городки провинции, такие как Каш (настоятельно рекомендуется), Олимпос или Чиралы.

Где остановиться в Калеичи

Отель Цитрусовый сад Номер в Лавин Сьютс Отель Пансионат Белый Сад

Отель Цитрусовый сад (Citrus Garden)

Этот семейный отель является идеальным местом для проживания и расположен в центре города. Цитрусовый сад также имеет традиционную архитектуру.

Пансионат Белый Сад (White Garden)

Прекрасное место для отдыха с архитектурой в стиле Калеичи, террасой на крыше с видом на горы Таурус и Средиземное море.

Лавин Сьютс Отель (Lavin Suites Hotel)

Греческий особняк времен Османской империи, сейчас это бутик-отель.

Чем заняться в Калеичи

Войдите в Калеичи через исторические ворота Адриана

Ворота Адриана

Ворота Адриана – одно из наиболее хорошо сохранившихся сооружений в Анталии. Ворота были построены в 130 году нашей эры во имя римского императора Адриана и, поскольку долгое время не использовались, они остались неповрежденными по сей день. Вам обязательно придется пройти под этим элегантным старинным сооружением с двумя этажами и белыми мраморными колоннами.

Прогуляйтесь по историческим улицам

Улочки Калеичи

Пройдя через ворота Адриана, вы окажетесь в Калеичи. Как мы уже упоминали, этот район является историческим центром Анталии и известен своими улицами с красочными домами, почти все из которых были тщательно отреставрированы. Некоторые дома работают как отели и хостелы, а некоторые представляют собой бутики, в которых продаются сувениры и предметы ручной работы. Настоятельно рекомендуем посвятить некоторое время прогулкам по улицам Калеичи.

Совершите морскую прогулку, чтобы увидеть город с моря

Пристань старого города откуда можно совершить морскую прогулку

Путешествовать по Турции может быть непросто, но вот кое-что удивительно просто: прогулка на лодке от пристани Калеичи. Можно совершить как почасовую экскурсию, так и арендовать частную лодку. Более дешевые туры обычно отправляются в 10 утра и посещают такие места, как пляж Коньяалты, Фалезлер и Кальтиакак. Лодка остановится в нескольких местах, чтобы вы могли поплавать и поесть (еда предоставляется). Вы вернетесь в порт около 16:00.

Посетите небольшой пляж, рядом с пристанью

Пляж Мермерли

Рядом с пристанью, за обрывом, находится пляж, который раньше был только для женщин, так как он красивый и уединенный. Он стал пляжем Мермерли, когда на холме установили смотровую площадку.

Этот пляж обычно посещают люди, которые останавливаются в отелях Калеичи.

Насладитесь чаем с десертом в ресторане Justacandy Sweet Factory

Пряничный домик в самом сердце Анталии

Justacandy – это кондитерская, принадлежащая молодой женщине-эмигранту, и в ней такая дружелюбная и уютная атмосфера, что мы сочли необходимым упомянуть её в этом списке. Это просто говорит о том, что турецкое гостеприимство в Турции не только для местных. Здесь вы можете найти изысканные десерты, чтобы удовлетворить любую тягу к сладкому, или просто выпить кофе или чай, когда вы через чур вымотались.

Justacandy известен своими вафлями и вкуснейшим тирамису.

Взгляните на Сторожевую башню (если вдруг оказались рядом)

Часовая башня

Часовая башня Анталии была построена в 1901 году великим визирем Саид-пашой во время правления османского султана Абдул-Хамида II. Циферблат часов можно увидеть со всех четырех сторон 14-метровой башни, а наверху есть колокол. Колокол – самая старая часть башни, так как части часов менялись на протяжении многих лет.

Полюбуйтесь видом из лифта

Лифт с которого открывается потрясающий панорамный вид И с ещё одного ракурса

Калеичи – поселение, которое начинается со скалы и спускается к морю. Из-за этого был установлен лифт, чтобы расширить доступ к пляжу, что сделало жизнь всем немного проще. Но это не просто старый лифт, это прекрасное туристическое место, откуда открывается вид на район Калеичи.

Прогуляйтесь по пристани (Vielle ville d'Antalya)

Пристань Калеичи

В византийский период Анталия была одним из важнейших портовых городов Восточного Средиземноморья. Пристань для яхт в Калеичи играла значительную роль в эту эпоху. Несмотря на то, что сейчас пристань для яхт модернизирована, это одно из самых исторических мест в этом районе, так как на протяжении веков это был порт.

Погружение на подводной лодке в марине

Совершите погружение на подводной лодке Немо

Слишком туристическое место, но если у вас есть дети, им может быть интересно попасть на борт Nemo. Вы также можете совершить путешествие на подводной лодке в ​​рамках частного тура. Корабль вмещает 44 человека и совершает около 10 погружений в день. Экскурсия длится около часа, подводная лодка спускается на 35 метров – никаких перепадов давления вы не почувствуете.

Исследуйте музей Калейчи Суны и Инана Кырач

Музей Калейчи Суны и Инана Кырач

Здесь вы можете найти ценные произведения, сохраняющие жизнь турецкой культуры, под эгидой Фонда Калейчи Суны и Инана Кырач. Музей состоит из традиционного дома Калеичи 19 века и церкви Айя Йорги (Агиос Георгиос). Фонд купил эти два здания, которые они признали нуждающимися в защите, и превратил их в музей. В процессе они восстановили здания и создали для них общественное пользование.

В домашней части музея вы сможете увидеть традиционные архитектурные и культурные объекты Анталии – с манекенами, изображающими сцены из того, какой была бы жизнь, а также старые фотографии города. В этих сценах используются костюмы, мебель и текстиль, например ковры, которые были собраны в регионе Анталии. Интерьер оформлен в традиционном стиле Калеичи в Анталии, с мозаичным полом и деревянными потолками.

Другое здание, входящее в состав музея, – это церковь Айя Йорги, построенная в 1863 году. Это скромная церковь прямоугольной формы, оформленная аналогично традиционному дому в этом регионе. Однако с течением времени церковь утратила свои отличительные черты. Разрушенная церковь использовалась как склад и стала частью музея после покупки и восстановления фондом в 1991 году.

В главной галерее церкви выставлена ​​коллекция керамики Чанаккале. На верхнем этаже регулярно проходят выставки.

Прогуляйтесь по парку Караалиоглу мимо башни Хыдырлык

Парк Караалиоглу Башня Хыдырлык

Башня Хыдырлык – это 14-метровая башня, расположенная на юго-западном углу крепостных стен Калеичи. Башня датируется 17 веком и служила сторожевой башней и маяком. Она расположена рядом с парком Караалиоглу, площадь которого составляет 140 000 квадратных метров.

Сам парк был построен в 1940 году и имеет три смотровые площадки. Есть также различные скульптуры известных местных художников, такие как «Рабочий и ребёнок» Мехмета Аксоя. Многие турки могли бы рассказать вам о статуе дружбы «Эль» (Рука) Кузгун Акара, которая вызвала споры в далеком городке Карс из-за отношений между Турцией и Арменией.

Посетите стеклянную террасу, а затем полюбуйтесь закатом в ближайшем кафе

Деревянные скульптуры козлов

В Калеичи есть смотровая площадка со стеклянным балконом с прекрасным видом на пристань. Рядом со смотровой площадкой находится парк Мермерли, где вы найдете необычайно красивые деревянные скульптуры козлов. В парке также есть кафе, где старики пьют чай, а молодые пиво – что бы они там ни выпили, они все наслаждаются видом.

Послушайте живую музыку в Holly Stone или посетите вечеринку в баре Up Shot

Holly Stone Up Shot Bar

Holly Stone – одна из лучших музыкальных площадок Калеичи или даже Анталии. В основном это альтернатива, джаз и рок, у них постоянно проводятся какие-то выступления, поэтому есть вероятность, что вы сможете посетить какое-то событие во время поездки в Анталию.

Если вы увлекаетесь электронной музыкой, вам будет приятно попасть в Up Shot Bar. Эти две площадки расположены недалеко друг от друга. Вы можете посетить обе и понять, какая из них соответствует вашему вкусу.

Отведайте Serpme Börek (серпме бёрек), местную выпечку

Серпме бёрек Пекарня Börekçi Tevfik

Serpme börek – фирменное блюдо Анталии. Лучшее место, где стоит его попробовать, – это Börekçi Tevfik, пекарня основанная 85 лет назад. Они выпекают всё свежее прямо перед вами. Готовят его как с сыром, так и с фаршем.

Что и где поесть в Калеичи

Ресторан Seraser Кафе и бистро Замок Kaleici Meyhanesi

Seraser

Seraser известен как первый ресторан изысканной кухни в Анталии. Их главная цель – объединить высококачественные местные ингредиенты с современными и традиционными технологиями. Их меню включает блюда интернациональной кухни, от клецок до суши.

Кафе и Бистро Замок

В этом кафе можно выпить холодного пива и полюбоваться закатом с видом на башню Хыдырлык. Меню довольно обширно и варьируется от классических барных закусок до завтрака. Цены тоже неплохие.

Ресторан Kaleici Meyhanesi

Это отличное место, чтобы поесть рыбы и выпить ракы. Ракы – крепкий турецкий алкогольный напиток, приправленный анисом, пить его закусывая морепродуктами и закусками на основе оливкового масла (мезе) – прибрежная традиция. Это место известно своими закусками из морепродуктов, от кальмаров до осьминогов.

Жаренное мороженное

Жаренное мороженое, приготовленное из козьего молока, может показаться не очень аппетитным, но это местный деликатес. Оно пахнет топленым молоком и имеет необычный вкус. Его можно найти в центре Калеичи на Дондурма Дюккани или Акдениз Дондурма. Можно заказать с профитролями, если это звучит аппетитнее 😉

Как добраться до Калеичи

Автобусы компании Хаваш доставят вас в город

Вы можете добраться до Калеичи, прилетев в аэропорт Анталии и воспользовавшись автобусом транспортной компании Хаваш (Havaş) до города. Поездка займет около 35 минут, но, конечно, это может варьироваться в зависимости от загруженности дорог. Последняя остановка автобуса – 5M Migros (супермаркет) в центре города, в 10 минутах езды на такси до ворот Адриана.