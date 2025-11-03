Предлагаем вам интересный бюджетный вариант - поездка из Алании в Каппадокию на 2 дня. Откройте для себя Подземный город, полюбуйтесь неземными панорамами, посетите гончанную мастерскую, попробуйте местную кухню в Аваносе и исследуйте долины этой мистической местности. Опытный гид, транспорт и проживание включены в стоимость.
Описание тураИсследуйте красоту Каппадокии всего за 2 дня с автобусной поездкой из Аланьи. День 1. Отправление из Алании на комфортабельном автобусе с кондиционером. По дороге вас ожидает вкусный завтрак, и вы направитесь в Подземный город (входные билеты включены). Вы посетите крепость Учхисар, полюбуетесь панорамными видами долины Голубей, а затем будет обед в турецком ресторане в Аваносе. Ваш дальнейший маршрут лежит в Долину Любви и долину Дервент (Долину Фантазий). Экскурсия по Аваносу приведет вас в гончарную мастерскую и Долину Монахов. Завершите свой день восхитительным ужином и ночевкой в отеле. День 2. Вы можете начать свое утро, осмотрев долины Каппадокии с высоты - выбрать полет на воздушном шаре или насладиться видом взлетающих шаров с земли - парад воздушных шаров. После завтрака «шведский стол» в вашем отеле мы продолжим наше путешествие. Вам предоставится возможность полюбоваться панорамным видом на знаменитые волшебные дымоходы, известные как Три Красавицы, посетить высеченный в скале город Чавушин и осмотреть церковь Святого Иоанна Крестителя. Затем будет остановка на обед и возвращение в Аланью. Исследуйте "каменное сердце" Анатолии! Важная информация: Что взять с собой: Сменная одежда Камера Наличные Заряженный смартфон Не разрешено: Алкоголь и наркотики Дополнительная плата за одноместный номер (15 € за отель 3*/30 € за пещерный отель) Бронирование тура осуществляется при полной предоплате: - на карту российского банка, рублями;
- по ссылке картами VISA, Master.
- Card, American Express (любой другой валютой). Полет на шарах и тур на панораму шаров в стоимость не включены.
Понедельник, четверг, суббота 6:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первый день:
- Подземный город
- Крепость Учхисар
- Голубиная долина
- Обед (оплачивается отдельно)
- Долина Любви
- Долина Фантазий
- Гончарная мастерская в Аваносе
- Долина Монахов
- Ужин в отеле
- Второй день:
- Завтрак в отеле
- Полёт на воздушном шаре (оплачивается отдельно)
- Утренняя панорама воздушных шаров (оплачивается отдельно)
- Дымоходы Три Красавицы
- Скальныйгород Чавушин
- Церковь Св. Иоанна Крестителя
- Обед
- Трансфер в Аланью
Что включено
- трансфер на автобусе в обе стороны
- чай, кофе в автобусе
- услуги русскоговорящего гида
- 1 ночь в отеле
- завтрак и ужин в отеле
- входные билеты в Подземный город
- страховка
Что не входит в цену
- полёт на воздушном шаре
- панорама шаров
- обеды
- личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота 6:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Сменная одежда
- Камера
- Наличные
- Заряженный смартфон
- Не разрешено:
- Алкоголь и наркотики
- Дополнительная плата за одноместный номер (15 € за отель 3*/30 € за пещерный отель)
- Бронирование тура осуществляется при полной предоплате:
- На карту российского банка, рублями
- По ссылке картами VISA, MasterCard, American Express (любой другой валютой)
- Полет на шарах и тур на панораму шаров в стоимость не включены
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
